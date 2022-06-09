Волонтерский труд и духовное преображение: как Днепр сдерживает натиск российских оккупантов

В 2014 году именно Днепр стал первым городом Украины, оправившимся от «вежливой» аннексии Крыма и Донбасса. Военные эксперты тогда отмечали, что именно благодаря умелой организации сопротивления в Днепре удалось избежать оккупации всего юго-востока Украины. Спустя «эти восемь лет», как российские пропагандисты описывают период подготовки к вторжению, этот город снова в авангарде обороны.

Расположение Днепра помогло его жителям не увидеть «денацификаторов» на своих улицах в первые дни войны, как это случилось в Киевской, Херсонской, Харьковской и других областях. Но ракетные удары Россия нанесла по всем основным военным объектам города уже 24 февраля. Невзирая на то, что врага отбросили от Киева и Харькова, крылатые ракеты летят сюда и сегодня. «В приоритете у агрессора заправочные станции, топливные базы, воинские части», – говорит руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан. Но пока ПВО справляется с большинством ракет и беспилотников.

Прийти в себя на этот раз городу позволило не только географическое положение, но и мощное волонтерское сообщество, которое образовалось тут за время войны на Донбассе. Это десятки волонтеров-одиночек и сотрудников различных фондов, которые все эти годы помогали фронту, пусть и не в таких объемах, как сейчас, но достаточно, чтобы инфраструктура была практически готова к отражению очередной агрессии с востока.