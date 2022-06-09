«Здесь так тихо»: учительница из Украины учит детей в Выру

Последние пару лет Антонина находилась в декретном отпуске с младшей дочерью и планировала вернуться к работе завуча следующей весной. «Я на самом деле еще не была готова приступить к работе, но ничего. Хорошо, что работа вообще есть», – признает она.
Быстро учатся
Предметы в украинских классах преподаются, как и во всей остальной школе. Часть обучения проводится дистанционно из Украины, вдобавок изучается эстонский язык. В школе проводят по три часа в день.
Однако уроки Антонины не совсем обычные. Дети, особенно старшие, скучают по родным местам. «Дети шестого класса уже почти большие и относятся ко мне как к психологу. Бывает, что во время урока начинают говорить о войне. Я просто слушаю, утешаю, говорю, что все будет хорошо», – рассказывает Антонина.
Дарья, старшая дочь Антонины тоже учится в первом классе, а младшая Анна ходит в детский сад «Красная Шапочка» рядом со школой, пока ее мать работает. Как дети приспосабливаются? «Дети хорошо себя чувствуют среди эстонских детей. Они говорят, что понимают друг друга, хотя языки разные. Каким-то образом понимают, может, даже телепатически, и это очень хорошо. Возвращаясь из детского сада, Анна произносит уже больше эстонских слов, чем я», – радуется Антонина.
Маленькая Анна больна сахарным диабетом, и одним из веских аргументов для отъезда из Украины была болезнь ребенка, точнее, отсутствие инсулина. Это вынудило принять решение за одну ночь. Здесь Антонина с дочерью ездили к врачу в Тарту, и девочке была оказана необходимая помощь.