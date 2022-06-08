Кира Немировская ⟩ Приличные люди из России захлебываются невысказанным

Вопрос о стыдном становится привычной частью твоего ежедневного эмоционального пейзажа. Вроде бы большая уже девочка, а заново решаешь, что такое хорошо и плохо. Надо ли чувствовать стыд за годы, прожитые в России на фоне отчетливого понимания, что режим ужасный, и год от года становился бессовестней и наглей? Но ведь ты и твое окружение все это время пытались расчистить свой маленький угол – учили и просвещали, не пятнали себя сотрудничеством или обслуживанием идеологии, участвовали в благотворительности, умирали от страха, когда наши дети бегали на митингах от полиции. Тебе уже не хочется высчитывать, наработано ли всем этим на индульгенцию. Ты думаешь, что, рационально говоря, за порядочную и небесполезную частную жизнь нечего извиняться. Но все равно иррационально стыдно, что тебе в твоем пузыре хорошо жилось в плохой стране.

Ты смущаешься, когда звонишь тем, кто остался в родном городе. Вы используете одни и те же слова, но, когда их произносят они – это отважный поступок и гражданская позиция. Когда их говоришь ты, это всего лишь газетный заголовок. Ты не советуешь друзьям уезжать: все участники разговора знают, что в т. н. свободном мире надо на что-то жить.