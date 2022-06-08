Кира Немировская ⟩ Приличные люди из России захлебываются невысказанным

Ты размышляешь, не пора ли уже написать в своем профиле в соцести, по крайней мере, где ты теперь живешь. Нет, выбираешь промолчать и об этом. Написать было бы, по нынешним временам, некоторым хвастовством. При этом тебя раздражают эмигранты со стажем – недавние трамписты, привычно хулящие «рашку». Да если и не трамписты, если не «рашку», – детали могут варьировать. Все, кто с чувством морального превосходства, почти с удовольствием отмечают, что «всегда так и говорили», «все к тому и шло», «давно это было понятно». Покойную и вольную речь этих самоуверенных знакомых, с комфортом расположившихся в соцсетях, легко объяснить. К ним на страничку не прибегут российские патриоты рассказать о злых бандеровцах и биологических экспериментах НАТО. Отчего же и не подтвердить свою правоту в спокойной обстановке.
Тебе кажется, что борьба против «отмен» русской классики – это ненужное сотрясение воздуха: не жалко ни Чайковского, ни Достоевского, от них не убудет. Но жалко кинокритика Андрея Плахова и режиссера Малику Мусаеву, которых отфутболил Каннский фестиваль. Жаль, что гуманитарным издательствам от самых маленьких до флагманского «Нового литературного обозрения» перестали давать права на публикации переводов хорошей гуманитарной литературы.
Ты думаешь, что так крупнейшие западные издательства помогают Путину укреплять власть тьмы. Твой приятель хвастается на фейсбуке, что написал жалобу в израильскую филармонию. Они устраивали концерт пианиста Трифонова, в то время как пианист Трифонов не удосужился выпустить ни малейшего антивоенного заявления. Тебе хочется дать приятелю в морду. Представляя архаическую цивилизацию, ты думаешь, что кляуза – это все равно нехорошо, а Трифонов молодец, что не ходит строем. Ты веришь, что есть презумпция невиновности, что психически здоровый человек против захватнической войны априори, почему об этом нужно специально заявлять? Однако, теперь именно так, теперь и правда не все так однозначно.
И ты ничего не отвечаешь приятелю. И там, где продолжают высказываться о музыке, больше ничего не пишешь о Трифонове. Ты больше не чувствуешь уверенности в себе и не ощущаешь твердого права на мнение, даже на приземистую табуретку своего блога: залезешь – не увидят. Слова изменяют тебе, как больному изменяют силы. Ты молчишь. Ты включаешь на Youtube ролик. Трифонов играет Баха. У тебя привычно нет слов.
Кира Немировская – журналист, музыкальный критик, выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и Европейского Университета, многолетний автор издательского дома «КоммерсантЪ».