Владимир Свет: у сотрудника МуПо меньше прав, чем у охранника, и это надо менять

В Таллинне уже много лет работает Департамент МуПо, который в следующем году отметит 20-летие со дня основания. Все эти годы муниципальная полиция постоянно развивалась как учреждение. Росло доверие к ней со стороны граждан и партнеров. Ее функции и задачи охватывают очень широкий спектр компетенций – от обеспечения правопорядка на городских мероприятиях и надзора за уборкой снега с улиц до организации работы такси и управления кризисами.

Кстати, именно на плечи МуПо в первые недели марта легла работа по приему беженцев в Таллинне. Для этого в кратчайшие сроки был открыт специальный центр и налажена работа с другими привлеченными к работе партнерами.

Однако сегодня мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Можно без преувеличения констатировать, что у муниципальных полицейских прав меньше, чем у сотрудников охранной фирмы. Это касается как процессуальных аспектов, так и повседневных возможностей применять те или иные способы воздействия на нарушителей правопорядка.

К сожалению, не всегда удается разрешить конфликт с помощью устного предупреждения или внушения. Для расширения полномочий городской силовой структуры недостаточно решения горсобрания или мэрии. Соответствующие изменения в законы должен вносить парламент, а это предполагает и более широкую общественную дискуссию, и наличие политического консенсуса. Ниже я приведу три основных аргумента, почему необходимо укреплять МуПо и как сделать работу ее сотрудников еще эффективнее.