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Владимир Свет: у сотрудника МуПо меньше прав, чем у охранника, и это надо менять

Владимир Свет
, вице-мэр Таллинна
Владимир Свет: у сотрудника МуПо меньше прав, чем у охранника, и это надо менять
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Сотрудники МуПо. Снимок иллюстративный.
Сотрудники МуПо. Снимок иллюстративный. Фото: Sander Ilvest
  • Горожане доверяют МуПо и часто обращаются за помощью
  • Сейчас у сотрудника МуПо меньше прав, чем у охранника
  • Для лучшего обеспечения порядка в столице нужно расширить полномочия городской силовой структуры

За годы работы столичная Муниципальная полиция (сокращенно МуПо) хорошо зарекомендовала себя. Расширив ее полномочия, мы повысим уровень охраны правопорядка в столице, пишет вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия).

В Таллинне уже много лет работает Департамент МуПо, который в следующем году отметит 20-летие со дня основания. Все эти годы муниципальная полиция постоянно развивалась как учреждение. Росло доверие к ней со стороны граждан и партнеров. Ее функции и задачи охватывают очень широкий спектр компетенций – от обеспечения правопорядка на городских мероприятиях и надзора за уборкой снега с улиц до организации работы такси и управления кризисами.

Кстати, именно на плечи МуПо в первые недели марта легла работа по приему беженцев в Таллинне. Для этого в кратчайшие сроки был открыт специальный центр и налажена работа с другими привлеченными к работе партнерами.

Однако сегодня мы сталкиваемся с серьезной проблемой. Можно без преувеличения констатировать, что у муниципальных полицейских прав меньше, чем у сотрудников охранной фирмы. Это касается как процессуальных аспектов, так и повседневных возможностей применять те или иные способы воздействия на нарушителей правопорядка.

К сожалению, не всегда удается разрешить конфликт с помощью устного предупреждения или внушения. Для расширения полномочий городской силовой структуры недостаточно решения горсобрания или мэрии. Соответствующие изменения в законы должен вносить парламент, а это предполагает и более широкую общественную дискуссию, и наличие политического консенсуса. Ниже я приведу три основных аргумента, почему необходимо укреплять МуПо и как сделать работу ее сотрудников еще эффективнее.

Во-первых, МуПо – это важный партнер Департамента полиции и погранохраны. Увы, мы знаем, что за последнее десятилетие штат полиции постоянно сокращался, хотя при этом круг повседневных обязанностей простых полицейских существенно меньше не стал. Скорее, даже наоборот: люди все чаще ждут, что полиция будет вмешиваться в разрешение рядовых бытовых ситуаций без пострадавших, тогда как полицейским периодически приходится ранжировать свою деятельность по приоритетам в условиях крайне ограниченных ресурсов.

Это особенно заметно в кризисные периоды, когда внимание полиции приковано к решению первоочередных вопросов. Тем не менее, это не означает, что нужно закрывать глаза на менее значительные правонарушения. Именно здесь МуПо может прийти на помощь, если в ее компетенцию войдет инициирование производства по незначительным правонарушениям без существенного ущерба и наличия пострадавших.

Во-вторых, наш приоритет – безопасное и комфортное городское пространство. Речь идет не только о хорошо продуманной инфраструктуре и уютных зеленых зонах, но и о том, чтобы нам всем было  всем было удобно и безопасно. Расширение прав МуПо позволило бы обеспечивать надзор за нерадивыми гражданами: например, чтобы можно было оштрафовать автомобилиста за простые нарушения ПДД, будь то проезд по тротуару, под кирпич или т.п.

Естественно, мы боремся с парковкой и маневрами в запрещенных и не предназначенных для этого местах с помощью различных средств организации дорожного движения, будь то знаки, ограждения, препятствия или зеленые насаждения. Но МуПо могло бы играть здесь более активную роль, получив право назначать штрафы. Предсказуемая неизбежность штрафа заставляет задуматься о своем поведении и ведет к тому, чтобы в следующий раз человек предпочел не нарушать правила.

Зачастую человек, получивший справедливое замечание, начинает препираться и даже вступать в прямой конфликт с представителем закона, что может привести к эскалации напряжения и даже рукоприкладству. В этой ситуации действия сотрудников МуПо ограничены существующим законом, даже когда правда на их стороне. Но таллиннцы и гости города должны иметь возможность пользоваться комфортным городским пространством, и расширение полномочий МуПо поможет улучшить его качество.

В-третьих, больше прав – это всегда больше ответственности. Нужно еще более тщательно подходить к кадровой политике. Необходимо быть уверенными, что наши сотрудники не станут злоупотреблять полномочиями и в кризисные рабочие моменты смогут вести себя надлежащим образом и сохранять профессионализм.

Критики скажут: Таллинн хочет дать муниципальным полицейским право носить электрошокеры или резиновые дубинки и распоряжаться ими по своему усмотрению. Конечно, это не так. Право на ношение и (в экстренных случаях) применение тех или иных спецсредств должно быть лишь у определенного круга сотрудников, в чьи непосредственные обязанности входит работа, что называется, на улице. Иными словами, работающему в офисе чиновнику дубинка ни к чему. Расширение компетенций предполагает и регулярное обучение новых и даже опытных сотрудников, а также мониторинг и оценку их навыков.

Коллеги МуПо во многих городах Европы (включая и соседнюю Ригу) обладают значительно большим набором прав и полномочий, что позволяет снизить нагрузку на «государственную» полицию и лучше обеспечивать правопорядок в городе.

Я убежден, что есть все предпосылки для более активного вклада МуПо в безопасность на улицах Таллинна, но необходима политическая воля законодателей.

Конечно, большие изменения не должны происходить слишком быстро. Расширение прав силовой структуры всегда необходимо тщательно взвешивать, обеспечивая как необходимую компетенцию внутри департамента, так и еще более требовательный контроль за работой МуПо. Мы видим, что год от года растет число обращений на телефон МуПо 14410 (также можно звонить по номеру +372 661 9860).

Люди хотят найти решение различных проблем и обращаются к городу – это свидетельствует о доверии таллиннцев к Муниципальной полиции. Как вице-мэр Таллинна, я регулярно общаюсь с руководителями других муниципалитетов и вижу, что многие волости в Эстонии хотят перенимать наш опыт и считают МуПо историей успеха.

Департамент муниципальной полиции – это десятки профессиональных и мотивированных сотрудников, которые каждый день работают во имя того, чтобы Таллинн стал безопаснее и комфортнее. Настало время вывести их работу на новый уровень. Таллинн готов к изменениям, слово за Рийгикогу.

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