Владимир Свет: у сотрудника МуПо меньше прав, чем у охранника, и это надо менять

В-третьих, больше прав – это всегда больше ответственности. Нужно еще более тщательно подходить к кадровой политике. Необходимо быть уверенными, что наши сотрудники не станут злоупотреблять полномочиями и в кризисные рабочие моменты смогут вести себя надлежащим образом и сохранять профессионализм.
Критики скажут: Таллинн хочет дать муниципальным полицейским право носить электрошокеры или резиновые дубинки и распоряжаться ими по своему усмотрению. Конечно, это не так. Право на ношение и (в экстренных случаях) применение тех или иных спецсредств должно быть лишь у определенного круга сотрудников, в чьи непосредственные обязанности входит работа, что называется, на улице. Иными словами, работающему в офисе чиновнику дубинка ни к чему. Расширение компетенций предполагает и регулярное обучение новых и даже опытных сотрудников, а также мониторинг и оценку их навыков.
Коллеги МуПо во многих городах Европы (включая и соседнюю Ригу) обладают значительно большим набором прав и полномочий, что позволяет снизить нагрузку на «государственную» полицию и лучше обеспечивать правопорядок в городе.
Я убежден, что есть все предпосылки для более активного вклада МуПо в безопасность на улицах Таллинна, но необходима политическая воля законодателей.
Конечно, большие изменения не должны происходить слишком быстро. Расширение прав силовой структуры всегда необходимо тщательно взвешивать, обеспечивая как необходимую компетенцию внутри департамента, так и еще более требовательный контроль за работой МуПо. Мы видим, что год от года растет число обращений на телефон МуПо 14410 (также можно звонить по номеру +372 661 9860).
Люди хотят найти решение различных проблем и обращаются к городу – это свидетельствует о доверии таллиннцев к Муниципальной полиции. Как вице-мэр Таллинна, я регулярно общаюсь с руководителями других муниципалитетов и вижу, что многие волости в Эстонии хотят перенимать наш опыт и считают МуПо историей успеха.
Департамент муниципальной полиции – это десятки профессиональных и мотивированных сотрудников, которые каждый день работают во имя того, чтобы Таллинн стал безопаснее и комфортнее. Настало время вывести их работу на новый уровень. Таллинн готов к изменениям, слово за Рийгикогу.