«Если сделать все, как следует, то платное высшее образование для всех обойдется государству не дешевле, чем бесплатное», – отметил в студии Rus. Postimees ректор Таллиннского университета (ТлУ) Тыну Вийк.
Ректор ТлУ Вийк: платное высшее образование усилит экономическую сегрегацию
Аргументы ученого просты: высшее образование на платной основе подразумевает наличие системы пособий и льготных учебных займов от государства. Введение платы за высшее образование, по оценке Вийка, может привести к экономической сегрегации: «Рискованно оставлять за дверью тех, у кого нет денег».
Разговоры о введении платного высшего образования обострились на фоне долгих и безуспешных переговоров между вузами и правительством об увеличении ежегодного финансирования на 15%. Ректор ТлУ констатирует, что преподаватели вузов получают меньше школьных учителей; университетские зарплаты за 10 лет почти не выросли. Университеты вынуждены экономить на воспитании новых поколений интеллигенции. Таллиннский университет уже сокращает программы и бесплатные учебные места.
- Насколько обострились финансовые проблемы университетов в текущей ситуации?
- Эти вопросы стояли весьма остро еще до войны в Украине и резкого роста цен на энергоносители. Нынешняя ситуация только добавила проблем к уже имеющимся. В последние 6–7 лет финансирование высшего образования застыло на одном уровне. Покупательская способность преподавателей с каждым годом сокращается на 5–7%. Сейчас инфляция съедает уже 1/5 их зарплаты.
- До нас доносятся отголоски сложных переговоров вузов с правительством. Близится ли дело к компромиссу?
- Переговоры ведутся безуспешно уже полгода. Мы вообще не продвинулись вперед. Вузы требуют увеличивать финансирование на 15% ежегодно, чтобы к 2025 году подтянуть бюджеты до уровня 2013-го. Совет ректоров встретился со всеми парламентскими фракциями, терпеливо разъясняя свои позиции, но никаких решений до сих пор нет. Теперь мы ждем осени, когда начнется формирование бюджета будущего года. Ректоры вузов заявили, что административный договор с Министерством образования не будет подписан до тех пор, пока правительство не утвердит рост финансирования.
На фоне постепенного увеличения средней зарплаты в Эстонии университетские зарплаты почти не росли. Преподаватели вузов, готовящие педагогов для школ, получают меньше, чем их ученики – школьные учителя.
- Больше нет сил терпеть?
- Дело даже не в терпении. Люди просто уходят или, оставаясь в университете, переключаются на науку (научный центр ТлУ обеспечивает 1/3 всей деятельности вуза). Ученые перестают учить студентов и сводят преподавательскую деятельность к минимуму. Преподавание в вузе за последние семь лет превратилось в самое непрестижное занятие. Соответственно, возникает вопрос о качестве образования…
- Есть ли хоть малейшая возможность повысить зарплаты преподавателям?
- Такой возможности нет. Нынешний инфляционный шок, к сожалению, приходится абсорбировать прежними зарплатами. Если только пойти на радикальные сокращения и поставить крест на том, что создавалось десятилетиями.
- Если сложные переговоры к желаемому результату не приведут, какие программы будут урезаны? Скольких бесплатных учебных мест не досчитается вуз?
- Мы уже сокращаем программы и учебные места. В случае провала переговоров останутся только плохие и наихудшие варианты.
Будем вынуждены и дальше сокращать программы, снижать количество предметов по выбору. Усилится нежелание ученых участвовать в учебном процессе, они будут нацелены на другое – на получение грантов из фондов ЕС и эстонских программ поддержки научной деятельности.
Возникнет вопрос, ради чего вообще существуют университеты, задуманные для подготовки интеллигенции. Эта функция сводится к минимуму.
- Какие программы и расходы уже урезали в ТлУ?
- Пока мы сокращаем лишь некоторые программы. Например, информационные науки – речь идет в том числе о подготовке специалистов для библиотек, которые переводятся на цифровую основу. Под сокращение попали природоведение, интегрированные ремесленные науки, где готовят учителей труда. Очень печально, что приходится идти на такие шаги.
- На русскоязычных программах экономия тоже скажется?
- У нас есть программы с определенным объемом преподавания на русском. Это касается подготовки специалистов по русскому языку и литературе, а также пишущих на русском языке журналистов. Необходимость экономить скажется на всех программах.
- Приносят ли прибыль платные англоязычные программы?
- С каких пор они стали менее доходными? Это результат пандемии и сокращения количества иностранных студентов. В Эстонию в период тотального локдауна было просто невозможно попасть.
- А теперь по англоязычным программам бьет запрет на въезд для российских и белорусских граждан?
- В ТлУ было около 40 студентов из России и порядка 10 студентов из Беларуси. Решение университетов Эстонии не принимать этих студентов, конечно, отразится на доходах вузов, но в целом плата за их обучение составляла незначительную часть бюджетов. Большинство иностранных студентов поступает из ЕС, львиная доля из них – финны. Из-за пределов ЕС чаще всего приезжают учиться из Азии и Африки.
- Для англоязычных программ, на которых зарабатывали университеты, настали непростые времена?
- Мы никак не можем договориться на политическом уровне о допустимых объемах преподавания на английском. Некоторые предметы вести на английском очень даже выгодно. Конечно, я разделяю озабоченность наших политиков тем, что эстонские вузы должны думать о сохранении преподавания и воспроизволстве науки на эстонском языке. Ведь никакие другие университеты мира, кроме наших, этим не занимаются. Лично я убежден, что поставленных целей можно достичь и без сокращения объемов преподавания на английском. Одно другому не мешает.
- Возможно ли введение платного образования для всех? Как вы лично относитесь к этой идее?
- С большой осторожностью. Конечно, из заявлений парламентариев и членов правительства можно сделать вывод, что денег налогоплательщиков на бесплатное высшее образование все равно не хватит. А значит, надо компенсировать недостаток средств за счет студентов и их родителей.
Самая большая проблема, которая будет этому сопутствовать, – экономическая сегрегация. Часть молодежи лишится доступа к высшему образованию. Тогда как в маленькой стране человеческий ресурс и так ограничен.
Политики должны понимать, что введение платного высшего образования подразумевает создание системы государственных студенческих пособий и льгот на учебные кредиты. Все необходимое в итоге обойдется казне не дешевле бесплатного образования.
Если посмотреть, какие льготы предлагаются сейчас на студенческие кредиты в Эстонии, то это самые скромные возможности во всей Европе. Я не уверен, что с восстановлением платного обучения сразу же удастся усилить поддержку со стороны государства.
Если даже вводить платное высшее образование, важно не пойти по пути Великобритании, где поначалу ввели скромную плату и налоги за обучение, а затем государство регулярно сокращало свою долю, и плата за образование выросла до очень больших сумм.
Есть опасность, что если позволят брать деньги со студентов, плата за обучение начнет повышаться каждый год. И это нехорошо.
- А о каких суммах идет речь?
- Студентам придется платить от 500 до 1000 евро в год или же счет пойдет на тысячи? Это тысячи евро в год. Обсуждаются варианты от 1000 евро до нескольких тысяч в семестр. Понятно, что 1500–2000 евро за семестр – это уже очень значительная сумма для семьи. Без системы займов не обойтись.
- Может ли так получиться, что в ближайшие несколько лет все высшее образование в Эстонии станет-таки платным?
- Случиться может все, если созреет политическое решение. Полагаю, что большинство политических партий на сегодня не готовы к такому шагу, но ручаться за них не могу.
- Какие сюрпризы могут ждать студентов с нового учебного года?
- К счастью, в сентябре неприятных сюрпризов не будет. Если даже государство решится на введение платного образования, подготовка и внесение изменений в законы займет несколько лет. Ни в этом, ни в следующем году платного образования мы еще не увидим.
- Как обстоят дела с научной деятельностью? Сказался ли кризис на этом направлении?
- С научной деятельностью дела обстоят лучше, поскольку на нее выделяется 1% от ВВП, хотя до университетов и доходит меньше обещанного. Зарплаты ученых растут быстрее (3-5% в год – прим.ред.), чем у преподавателей и лекторов. ТлУ близок к тому, что половину всей деятельности университета вскоре займут научные исследования. Но важно научить научно мыслить следующее поколение студентов. А преподаватели лишены мотивации учить студентов. И это проблема.
- Что требуется изменить?
- Необходимо интегрировать темы научных исследований с предметами и программами, которые преподаются в вузе. Кроме того, когда исследования финансируются за счет грантов, очень трудно обеспечить преемственность и преподавать предметы на основе последних разработок в нашем вузе. Зависимость от грантов – это еще и большой стресс для ученых, которым для реализации своих намерений приходится самим искать деньги. Могу себе представить, каково бы пришлось сотрудникам наших министерств, окажись они в таких же условиях.