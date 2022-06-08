Ректор ТлУ Вийк: платное высшее образование усилит экономическую сегрегацию

Аргументы ученого просты: высшее образование на платной основе подразумевает наличие системы пособий и льготных учебных займов от государства. Введение платы за высшее образование, по оценке Вийка, может привести к экономической сегрегации: «Рискованно оставлять за дверью тех, у кого нет денег».

Разговоры о введении платного высшего образования обострились на фоне долгих и безуспешных переговоров между вузами и правительством об увеличении ежегодного финансирования на 15%. Ректор ТлУ констатирует, что преподаватели вузов получают меньше школьных учителей; университетские зарплаты за 10 лет почти не выросли. Университеты вынуждены экономить на воспитании новых поколений интеллигенции. Таллиннский университет уже сокращает программы и бесплатные учебные места.

- Насколько обострились финансовые проблемы университетов в текущей ситуации?

- Эти вопросы стояли весьма остро еще до войны в Украине и резкого роста цен на энергоносители. Нынешняя ситуация только добавила проблем к уже имеющимся. В последние 6–7 лет финансирование высшего образования застыло на одном уровне. Покупательская способность преподавателей с каждым годом сокращается на 5–7%. Сейчас инфляция съедает уже 1/5 их зарплаты.

- До нас доносятся отголоски сложных переговоров вузов с правительством. Близится ли дело к компромиссу?