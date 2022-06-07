Церковь на линии фронта ⟩ Религиовед Николай Митрохин о войне, священниках и войнах священников



- Как в церкви отреагировали на слова Гундяева, что война была нужна, чтобы не допустить гей-парад в Донецке? Он же это говорил вслух публично.



- Никак. Риторика Кирилла внутри церкви никого не интересует. Мы обсуждаем с вами эффект светских медиа. А светские медиа любят яркие цитаты. Находят. Раскручивают, что это ужасно, или хорошо. Но структуры, которые подчиняются первому церковному лицу, живут собственной динамикой. Этим структурам до этих цитат по барабану. Не интересно. Есть более серьезные вещи у них. Например, когда-то московская патриархия приняла «основы социальной концепции РПЦ». Документ, про который московская патриархия часто говорит. А на местах эти основы так никто и не читал. На епархиальном уровне это никому не интересно. Живут, как живется. А что там в очередной раз ляпнул Кирилл, ей Богу, никому не интересно.



- Текущая позиция РПЦ по войне к каким неминуемым последствиям приводит дальше? Кроме тех единиц переходов из под одного крыла к другому в странах ЕС.



- Война не закончилась. Как она будет продолжаться, никто не знает. Рано считать потери московской патриархии. Сейчас УПЦ, которая медленно принимает решения, все-таки созвала на 27 мая совещание с обсуждением текущих проблем церковной жизни. Главный вопрос – надо ли истребовать каноническую автокефалию. А если да, то куда с этой независимостью идти. Понятно, что Москва полную независимость не даст, а будет выгрызать те приходы и епархии, которые захотят остаться в подчинении Москвы. Тем более, что есть проблемы с епархиями УПЦ на оккупированной РФ территории. Это и Крым, и Донбасс, теперь и Херсон, и юг Запорожья.



- Можно сказать, что там, где закрепились российские войска, и священники на стороне Москвы? Опальный дьякон Андрей Кураев уверен, что священники встроятся в ту реальность, которую подарит светская власть.



- Абсолютно нет. Позиция официальная, в том числе донецких и крымского митрополитов – помалкивать на эту тему. Все духовенство отстроено так, что никто не ничего не скажет ни за, ни против. Те, кто занимал откровенно проукраинскую позицию, уехали с этих территорий в другие части Украины. В Херсоне живет бывший пресс-секретарь донецкой епархии, отец Георгий Гуляев. Он занимал откровенно проукраинскую позицию. В Донецке оставаться не могут. Уехал в Херсон. Оставался при своих убеждениях. Начались обыски ФСБ и все прочее. Сейчас он выведен за штат с правом перехода в другую епархию. С началом войны не было ни одного священника на оккупированных территориях, которые публично поддержали российскую армию.



- То есть нет никакой поддержки войны со стороны РПЦ на Украине?



- Это сознательная ксенофобия, раздуваемая украинскими медиа и политическим классом. Удобно перекладывать ответственность за предательства, которые есть на самом деле, на церковь. На самом деле в Херсонской области российскими агентами оказалось СБУ. Верхушка СБУ и областное руководство, которое, вполне возможно, участвовало в предательстве области. Сейчас, по словам советника Зеленского Арестовича, с этим всем разбираются. Но факт остается фактом, что там ровно перед началом боевых действий разминировали Чонгар (полуостров на границе с Крымом по дороге на Мелитополь и Мариуполь – прим.ред.), дали возможность российской армии быстро захватить территорию Херсонской области. А до этого в этой области в 2021 году нашли сеть из правоохранителей - агентов ФСБ. В 2020 году задержали замначальника общеукраинского центра антитеррористического СБУ, полноценного генерала - тоже как агента ФСБ. Чиновничество украинское массово предавало Украину, военные массово предавали, и на Юге Украины с ВСУ активно воюют крымчане, некогда служившие Киеву. При этом массовом предательстве публичные обвинения сыплются на голову духовенства УПЦ. Там тоже есть люди, к кому есть претензии, но, по официальным подсчетам на 2018 год, таковых было 30 священников всего. При том, что в этих епархиях служили не меньше 1000 священников. Капля в море по сравнению с тем, что 50% луганского СБУ осталось служить ЛНР. Глава ЛНР – полковник СБУ. И так далее. Но именно на священников вылили общественную ярость. Удобно же. Молчат же в ответ. Не ввязываются в светские конфликты.



- Главное удивление этих трех месяцев?



- Радости в этой истории нет никакой… Неожиданно владыка Иона Черепанов (викарий Киевской епархии – прим.ред.), который корнями из Архангельской области, самый прорусский епископ был в Киеве, занял четко антивоенную позицию. Это было очень показательно. В человеческом измерении он очень образованный человек. У него огромная община, в которую до 2018 года входил и Петр Порошенко. Он всегда был более открыто, иногда более закрыто, но прорусский архиерей. Что само по себе нормально. В Киеве много русских, у которых есть церковное чувство. И владыка Иона, как только началась война, четко высказался против. И УПЦ в целом очень быстро отреагировала. Пресс-секретарь митрополиии протоиерей Николай Данелевич, четко заявил, что войну они осуждают. Через четыре часа после начала войны против нее и в поддержку ВСУ выступил уже и митрополит Онуфрий, который ранее занимал примиренческую позицию. Синод УПЦ все подтвердил. То, что УПЦ сходу заняла антивоенную позицию, это было знаково.

