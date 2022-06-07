Чума, война и голод часто следуют друг за другом, хотя порядок может меняться. Все чаще заходит речь о глобальном продовольственном кризисе – например, в минувшее воскресенье об этом заявил президент Украины Зеленский. Вероятно, есть много причин и возможны разные проявления нехватки продовольствия, но даже в лучшем случае многие будут питаться хуже и вреднее, чем раньше. Полки в магазинах ломятся, но и цены теперь ломовые. А эстонский потребитель реагирует на это, по своему обыкновению, как старый верный пес, залезший под стол. У него понимающий взгляд и лишь слегка в глазах его светится болезненно-укоризненный огонек, пишет журналист Кристер Киви.
Кристер Киви ⟩ Каждый пятый поход в магазин - это подарок родному государству
Что поделать, если стаканчик домашнего йогурта в таллиннском супермаркете стоит 75 центов, а полукилограммовая упаковка сыра – 4,29 евро? Может, вам интересно, почему те же самые продукты стоят 65 центов и 3,65 евро в той же сети в Хельсинки? О да, я уже слышу, как экономисты оправдываются: финский рынок больше, НДС на продукты ниже, а новый рынок нужно годами завоевывать сниженными ценами. Униженный песик сочувственно вздыхает и опускает голову еще ниже.
Вопрос неизменно упирается и в стремление получить прибыль – движущую силу капитализма. Может быть, нелишне немного обуздать это стремление, как, например, мы ограничиваем скорость движения транспортных средств? Пока что премьер-министр Каллас склонна давать терпящим бедствие хорошие советы по сокращению расходов. Курьезно, однако в Эстонии больше капитализма, чем, например, в США. Недавно в аэропортах Нью-Йорка отрегулировали максимальную наценку так, чтобы она не была на 10 процентов больше, чем за пределами аэровокзалов. Причиной послужил некий сорт пива, который в аэропорту Ла-Гуардия подорожал до 27,85 долларов, и Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси сочло такую обдираловку «совершенно неоправданной». Что сказали бы на это в Эстонии? Вероятно, «рынок все исправит» или «не хочешь – не покупай».
В ситуации, когда цены продолжают расти, разумно вкладывать свободные деньги в продукты питания длительного хранения. Но тут же вспоминается недавно принятая в Рийгикогу поправка к закону, регулирующая порядок конфискации продуктов питания у частных лиц в кризисной ситуации.
Если в экстремальных ситуациях государство может экспроприировать священную частную собственность, можно предположить, что в менее экстремальных ситуациях допустимо вмешиваться в священные рыночные механизмы. Нужно требовать хотя бы временного снижения НДС на основные продукты питания. Сейчас каждый пятый поход в продуктовый магазин происходит в пользу государства. У него хороший аппетит. Рост цен может приблизить Эстонию к пятерке богатейших государств Европы, но более благородной целью было бы не допустить попадания здешнего народа в пятерку беднейших.