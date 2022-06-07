Кристер Киви ⟩ Каждый пятый поход в магазин - это подарок родному государству

Что поделать, если стаканчик домашнего йогурта в таллиннском супермаркете стоит 75 центов, а полукилограммовая упаковка сыра – 4,29 евро? Может, вам интересно, почему те же самые продукты стоят 65 центов и 3,65 евро в той же сети в Хельсинки? О да, я уже слышу, как экономисты оправдываются: финский рынок больше, НДС на продукты ниже, а новый рынок нужно годами завоевывать сниженными ценами. Униженный песик сочувственно вздыхает и опускает голову еще ниже.

Вопрос неизменно упирается и в стремление получить прибыль – движущую силу капитализма. Может быть, нелишне немного обуздать это стремление, как, например, мы ограничиваем скорость движения транспортных средств? Пока что премьер-министр Каллас склонна давать терпящим бедствие хорошие советы по сокращению расходов. Курьезно, однако в Эстонии больше капитализма, чем, например, в США. Недавно в аэропортах Нью-Йорка отрегулировали максимальную наценку так, чтобы она не была на 10 процентов больше, чем за пределами аэровокзалов. Причиной послужил некий сорт пива, который в аэропорту Ла-Гуардия подорожал до 27,85 долларов, и Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси сочло такую обдираловку «совершенно неоправданной». Что сказали бы на это в Эстонии? Вероятно, «рынок все исправит» или «не хочешь – не покупай».

В ситуации, когда цены продолжают расти, разумно вкладывать свободные деньги в продукты питания длительного хранения. Но тут же вспоминается недавно принятая в Рийгикогу поправка к закону, регулирующая порядок конфискации продуктов питания у частных лиц в кризисной ситуации.