Трудно себе представить, как 61-летняя жительница Харьюмаа будет возвращать банку без малого 80 000 евро. Этот долг повис на ней за попытку помочь людям, которые представились работниками банков.
Руки загребущие: телефонных мошенников стало меньше, а ущерб больше
Обработка жертвы получилась настолько масштабной, что потерпевшая не усмотрела ничего подозрительного в двух звонках из разных банков, Swedbank и Coop, с одинаковыми просьбами – помочь разоблачить нечестного работника. И если в первом случае женщину уговорили ввести пин-коды, открыв доступ к собственным накоплениям, то во втором она уже согласилась взять кредит и перевести крупную сумму на счет незнакомого человека.
Еще один потерпевший – мелкий предприниматель с юга Эстонии Тоомас – остался без всех своих сбережений, которые копил годами. Чтобы спасти потерянное, он взял кредит, но и эти деньги перекочевали в руки мошенников. Итого Тоомас отдал преступникам 145 000 евро.
Война и работа полиции сбили волну
Сегодня уже кажется странным, что кто-то еще ведется на звонки странных людей, говорящих только по-русски, путающих названия местных официальных учреждений и неуклонно подводящих жертву к передаче личных данных, введению пин-кодов на своих смарт-устройствах или загрузке на свои компьютеры программ, которые открывают мошенникам удаленный и безграничный доступ к устройствам. Однако такие преступления по-прежнему совершаются, хотя определенные события внесли коррективы в их интенсивность.
Представители полиции, банков Swedbank и SEB единогласно утверждают, что начало войны в Украине значительно сократило количество мошеннических звонков, поступающих жителям Эстонии. Руководитель отдела предотвращения финансовых преступлений Swedbank Рауль Вахтра отметил, что спад, начавшийся вместе с войной, длился до конца апреля, но в последние недели в его банке заметили так называемый фишинг, или увеличение количества мошеннических звонков.
Руководитель сферы управления и мониторинга рисков клиентов SEB Моника Каллас-Антон уточнила, что тенденция определенного спада количества мошенничеств просматривалась с января до конца марта этого года: «Отдельные случаи, конечно, фиксировались, но они не были такими многочисленными, как в конце 2021 года. В конце марта активность мошенников опять возросла. И тут важно отметить, что схемы стали немного сложнее, причем от человека пытаются получить максимум денег, а мошенники ведут себя более агрессивно».
Для сравнения руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре добавил, что в последнее время в полицию поступает в среднем 10 сообщений в день, а несколько месяцев назад количество сообщений превышало отметку в 100.
Причин тут может быть две. Во-первых, в конце прошлого года полиция отрапортовала, что смогла вычислить несколько колл-центров, находящихся в Украине. Проблема в поимке преступников и прекращении их деятельности заключалась в том, что у Эстонии нет прямого договора о сотрудничестве с Украиной в плане расследования уголовных дел. И потому нашим сыщикам требовалось собрать максимальную доказательную базу и передать ее украинским коллегам, которым предстояло изучить информацию и внести отвечающие местным законам данные в собственные уголовные дела. Тамбре надеялся, что начало года принесет большой прорыв в борьбе с украинскими колл-центрами. Скорее всего, это и произошло, поскольку определенный спад начался чуть раньше 24 февраля.
Во-вторых, и на это обстоятельство указывает полиция, колл-центры располагаются по всему миру, а потому ведется масштабная работа, которая требует времени и терпения. Например, 24 марта этого года Европол провел международную полицейскую операцию. Полицейские структуры Латвии и Литвы разоблачили три подобных колл-центра, располагавшихся в Риге и Вильнюсе. Тогда под стражу взяли более 100 участников преступной сети.
Схемы разные, но повторяющиеся
Представитель Swebank Рауль Вахтра рассказал, что жертвами мошенников становятся люди разных возрастных групп, поскольку преступники – отличные манипуляторы: «Они, как правило, звонят с телефонного номера, похожего на номер банка, или используют программы, подделывающие номера, а потому жертва видит на экране телефона точный номер инфолинии своего банка».
Легенды, которые мошенники рассказывают клиентам, различаются. В одном случае человека убеждают, что ему звонят из службы безопасности, и сообщают, что преступники получили доступ к счету клиента и сотрудник банка хочет помочь клиенту защитить его счет – остановить сделку, заблокировать банковскую карту и так далее. Запугивают клиента и тем, что на его имя якобы открыт счет ценных бумаг, через который совершаются запрещенные сделки, и если это сразу не остановить, то клиенту придется иметь дело с полицией и ему будет выписан штраф. Еще вариант – мошенник сообщает, что кто-то скопировал данные карты клиента и теперь совершает различные сделки, это нужно срочно остановить и аннулировать.
Справка
Мошенничества, зафиксированные в полиции 01.01.2022–30.04.2022
• Всего случаев: 205
• Общая сумма нанесенного ущерба: 1 627 173 евро
• Больше всего пострадавших: в Харьюмаа – 132 и Ида-Вирумаа – 37
• Виды мошенничеств: Google-мошенничества, банковские мошенничества, инвестиционные мошенничества, мошенничества с посылками.
ИСТОЧНИК: ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ И ПОГРАНОХРАНЫ
В другом случае, как отметила представитель банка SEB Моника Каллас-Антон, мошенники представляются не только банковскими работниками или полицейскими. Очень распространена такая схема, когда представляются администраторами какой-то социальной сети или, например, Google.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре объяснил, что все это делается с целью заполучить личные данные человека и доступ к его банковскому счету: «Необходимо немедленно прервать разговор, если кто-то просит загрузить на свой компьютер программы AnyDesk или TeamViewer. Кроме телефонного мошенничества, связанного с банковскими счетами, очень распространены инвестиционные мошенничества и мошенничества с посылками».
Вернуть деньги можно не всегда
В конце прошлого года ведущие банки сплотились и при поддержке Союза банков провели разъяснительную кампанию «Нет, спасибо!». Информация о звонках распространяется не только официальными путями, но и от человека к человеку. Это повышает бдительность, но, к сожалению, преступления продолжают совершаться.
«Если клиент обнаружит, что стал жертвой мошенничества, первым делом ему нужно обратиться в свой банк и выяснить, можно ли еще отозвать платеж. Одновременно потерпевшему следует оповестить полицию, чьи возможности для расследования произошедшего значительно выше, чем у банка», – сказал представитель Swedbank Вахтра. Он заверил, что банк в пределах своих возможностей делает все, чтобы вернуть клиентам несправедливо снятые деньги. Но сделать это можно не всегда.
Полицейский Тамбре объяснил: «Мошенников отдают под суд. Но, к сожалению, практика показывает, что взысканные решением суда суммы преступники потерпевшим не возвращают. Дело в том, что у них нет официального имущества, которое можно конфисковать в рамках уголовного дела, а выманенные деньги чаще всего ушли туда, где найти их уже невозможно».
Важно знать!
• Банковский работник не будет торопить клиента.
• Банковский работник говорит с клиентом на его родном языке.
• Банковский работник не станет спрашивать у клиента по телефону пин-коды. (Если клиент сам звонит на консультационный телефон банка, его просят идентифицироваться, используя для этого подходящий способ).
• Если клиент сам звонит в банк, его просят удостоверить свою личность, и если клиент выбирает для этого возможность Smart-ID, то на экране его телефона высвечивается конкретное извещение.
• Работники банка не звонят клиентам и не контактируют с ними в приложениях для общения WhatApp, Viber и так далее.
• Работники банка знают имя клиента, к которому обращаются. Поэтому в самом начале разговора следует уточнить, кому звонят. Если звонящий не знает имени клиента, то велика вероятность того, что это мошенник, поэтому нужно сразу прервать разговор. Если возникло сомнение, сразу после того, как вы прервали звонок, вы можете позвонить на инфотелефон своего банка и спросить, действительно ли вам звонили.
• Настоящий работник банка в критической ситуации может сам заблокировать банковскую карточку, остановить сделку и прочее, не требуя от клиента, чтобы тот вводил пин-коды. Кроме того, клиенты Swed bank могут и сами заблокировать свою карту через приложение.
• Работник банка никогда не просит во время телефонного разговора, чтобы клиент загрузил в свой компьютер какую-то программу.
ИСТОЧНИК: SWEDBANK