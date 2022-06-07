Руки загребущие: телефонных мошенников стало меньше, а ущерб больше

Руководитель сферы управления и мониторинга рисков клиентов SEB Моника Каллас-Антон уточнила, что тенденция определенного спада количества мошенничеств просматривалась с января до конца марта этого года: «Отдельные случаи, конечно, фиксировались, но они не были такими многочисленными, как в конце 2021 года. В конце марта активность мошенников опять возросла. И тут важно отметить, что схемы стали немного сложнее, причем от человека пытаются получить максимум денег, а мошенники ведут себя более агрессивно».

Для сравнения руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре добавил, что в последнее время в полицию поступает в среднем 10 сообщений в день, а несколько месяцев назад количество сообщений превышало отметку в 100.

Причин тут может быть две. Во-первых, в конце прошлого года полиция отрапортовала, что смогла вычислить несколько колл-центров, находящихся в Украине. Проблема в поимке преступников и прекращении их деятельности заключалась в том, что у Эстонии нет прямого договора о сотрудничестве с Украиной в плане расследования уголовных дел. И потому нашим сыщикам требовалось собрать максимальную доказательную базу и передать ее украинским коллегам, которым предстояло изучить информацию и внести отвечающие местным законам данные в собственные уголовные дела. Тамбре надеялся, что начало года принесет большой прорыв в борьбе с украинскими колл-центрами. Скорее всего, это и произошло, поскольку определенный спад начался чуть раньше 24 февраля.