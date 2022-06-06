Русские школы хотят быть эстонскими. Но есть нюансы

Итоговая работа седьмого класса, в свою очередь, показала, что 60% из них не говорят по-эстонски на уровне А2. «Каждую весну мы набираем детей на свободные места в школу. Иногда я спрашиваю, как выглядел у рок эстонского языка в предыдущей школе. Ребенок отвечает, что мы говорили по-русски, а упражнения делали на эстонском», – констатирует Пипар.

Кадровый голод усиливается

В этом году в Ласнамяэской гимназии будут учиться 1353 ученика. Школа активно принимает участие в певческих и танцевальных праздниках, а также участвует в пилотной программе «Eesti keel selgeks» («Выучим эстонский»), запущенной таллиннской горуправой и Министерством образования и науки, которая позволяет учиться вне класса, например, на встречах с учениками эстонских школ.

Андрей Канте. Фото: Konstantin Sednev

По словам директора Андрея Канте, раннее погружение начинается здесь с первого класса. Есть и классы с углубленным изучением эстонского языка. В следующем году школа постарается обеспечить этим классам 40–50 процентов преподавания предметов на эстонском языке. Увеличить показатель не получается из-за нехватки учителей. «Вакансии открыты с начала марта, но у меня нет кандидатов даже на должность учителя эстонского. Это ненормально!» – сетует директор.