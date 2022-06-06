Конституция Эстонии гарантирует хорошее образование для всех. Сейчас мы видим, что это право нарушается, владение эстонским языком у многих выпускников основных школ и гимназий скудное, и многих детей из русскоязычных семей ждет нелегкое будущее.
От редакции ⟩ Лишать детей будущего – преступление
В последнем выпуске еженедельника Postimees на русском языке мы говорили о преподавании на эстонском языке в русских школах. Некоторые директора отказались общаться с газетой, указывая, что они не хотят попасть в негативный контекст. Это яркий симптом проблемы.
Можно спрятать голову в песок и продолжать жить в своем стеклянном шаре, но факт остается фактом: около половины выпускников основных школ с русским языком обучения не владеют эстонским на элементарном уровне. Надо ли объяснять, что это затрудняет учебу в гимназии, ставит крест на перспективах получения высшего образования и препятствует раскрытию талантов молодых людей в Эстонии?
Те, кто закончили школу в последние двадцать лет, хорошо понимают проблему: тебя обучают эстонскому, а сам язык приходится оттачивать уже после окончания школы. И только тогда появляется возможность выстраивать новые социальные связи с людьми, говорящими на другом языке.
Если в Нарве трудности с учителями можно списать на демографические особенности региона, то в столице скармливание аргумента «у нас нет ни учителей, ни методик» демонстрирует желание команды мэра Михаила Кылварта всячески оберегать учеников русских школ от реальности. А методичек за последние 20 лет было издано столько, что их не уместить даже в просторном кабинете мэра.
Отметим, что и эстонские школы с трудом осознают, что пора меняться и принимать больше учеников с родным русским. Сегрегацию надо ломать с двух сторон.
По результатам тестов PISA, ученики основных школ с русским языком преподавания отстают от эстоноязычных сверстников на год, и дело тут не в том, что у последних слишком много уроков эстонского – это издевательское объяснение, а в том, что обстановка, кадровый состав и методики отличаются. При этом ученики, как следует из нашего расследования и опросов, хотят получать образование на эстонском языке. А молодые учителя не задерживаются в русскоязычных школах, чувствуется застойность. Речь не обо всех – есть прекрасные примеры и в Таллинне, и за пределами столицы.
Многие русскоязычные школьники в прямом смысле выпадают из жизни эстонского общества, их может ждать бедность и маргинализация. Это преступление против наших детей, за что несут ответственность местные самоуправления – владельцы школ, которые отказываются проводить реформы.
Я преподавал основы права в Сааремааской гимназии – там есть пять учебных направлений, там каждую секунду ученики заняты в массе проектов, туда специалисты летают из Таллинна проводить занятия. И это остров с населением в тридцать тысяч человек! Почему русские дети этого лишены?
Нужна общая школа, где в наилучших условиях на эстонском языке учатся все дети вместе, а свою национальную культуру и язык изучают на родном языке.