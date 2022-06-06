От редакции ⟩ Лишать детей будущего – преступление

В последнем выпуске еженедельника Postimees на русском языке мы говорили о преподавании на эстонском языке в русских школах. Некоторые директора отказались общаться с газетой, указывая, что они не хотят попасть в негативный контекст. Это яркий симптом проблемы.

Можно спрятать голову в песок и продолжать жить в своем стеклянном шаре, но факт остается фактом: около половины выпускников основных школ с русским языком обучения не владеют эстонским на элементарном уровне. Надо ли объяснять, что это затрудняет учебу в гимназии, ставит крест на перспективах получения высшего образования и препятствует раскрытию талантов молодых людей в Эстонии?

Те, кто закончили школу в последние двадцать лет, хорошо понимают проблему: тебя обучают эстонскому, а сам язык приходится оттачивать уже после окончания школы. И только тогда появляется возможность выстраивать новые социальные связи с людьми, говорящими на другом языке.

Если в Нарве трудности с учителями можно списать на демографические особенности региона, то в столице скармливание аргумента «у нас нет ни учителей, ни методик» демонстрирует желание команды мэра Михаила Кылварта всячески оберегать учеников русских школ от реальности. А методичек за последние 20 лет было издано столько, что их не уместить даже в просторном кабинете мэра.