От редакции ⟩ Лишать детей будущего – это преступление

В последнем выпуске еженедельника Postimees на русском языке мы говорим о преподавании на эстонском языке в русских школах. Некоторые директора отказались общаться с газетой, указывая, что они не хотят попасть в негативный контекст. Это яркий симптом проблемы.

Можно спрятать голову в песок и продолжать жить в своем стеклянном шаре, но этот факт остается фактом: около половины выпускников основных школ с русским языком обучения не владеют эстонским на элементарном уровне. Надо ли объяснять, что это затрудняет учебу в гимназии, ставит крест на перспективах получения высшего образования и препятствует раскрытию талантов молодых людей в Эстонии?

Те, кто закончили школы в последние двадцать лет, хорошо понимают проблему – тебя обучают эстонскому, а сам язык приходится отлаживать уже после окончания школы. И только тогда появляется возможность выстраивать новые социальные связи с людьми, говорящими на другом языке.

Если в Нарве трудности с персоналом можно списать на демографические особенности региона, то в столице скармливание аргумента «у нас нет ни учителей, ни методик» демонстрирует желание команды мэра Михаила Кылварта всячески оберегать учеников русских школ от реальности. Методик преподавания за 20 лет издано столько, что их не уместить даже в обширном кабинете мэра.