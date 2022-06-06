Конституция Эстонии гарантирует качественное образование для всех. Сейчас мы видим, что это право нарушается, владение эстонским языком у многих выпускников основных школ и гимназий скудное, и многих детей из русскоязычных семей ждет нелегкое будущее.
От редакции ⟩ Лишать детей будущего – это преступление
В последнем выпуске еженедельника Postimees на русском языке мы говорим о преподавании на эстонском языке в русских школах. Некоторые директора отказались общаться с газетой, указывая, что они не хотят попасть в негативный контекст. Это яркий симптом проблемы.
Можно спрятать голову в песок и продолжать жить в своем стеклянном шаре, но этот факт остается фактом: около половины выпускников основных школ с русским языком обучения не владеют эстонским на элементарном уровне. Надо ли объяснять, что это затрудняет учебу в гимназии, ставит крест на перспективах получения высшего образования и препятствует раскрытию талантов молодых людей в Эстонии?
Те, кто закончили школы в последние двадцать лет, хорошо понимают проблему – тебя обучают эстонскому, а сам язык приходится отлаживать уже после окончания школы. И только тогда появляется возможность выстраивать новые социальные связи с людьми, говорящими на другом языке.
Если в Нарве трудности с персоналом можно списать на демографические особенности региона, то в столице скармливание аргумента «у нас нет ни учителей, ни методик» демонстрирует желание команды мэра Михаила Кылварта всячески оберегать учеников русских школ от реальности. Методик преподавания за 20 лет издано столько, что их не уместить даже в обширном кабинете мэра.
Отметим, что и эстонские школы с трудом осознают, что пора меняться и принимать больше учеников с родным русским. Сегрегацию надо ломать с двух сторон.
По результатам тестов PISA, ученики основных школ с русским языком преподавания отстают от эстоноязычных сверстников на год, и дело тут не в том, что у последних слишком много уроков эстонского – это издевательское объяснение, а в том, что обстановка, кадровый состав и методики отличаются. При этом ученики, как следует из нашего расследования и опросов, хотят получать образование на эстонском языке. А молодые учителя не задерживаются в русскоязычных школах, чувствуется застойность. Речь не обо всех – есть прекрасные примеры и в Таллинне, и за пределами столицы.
Многие русскоязычные школьники в прямом смысле выпадают из жизни эстонского общества, их может ждать бедность и маргинализация. Это преступление против наших детей, за что несут ответственность местные самоуправления – владельцы школ, которые отказываются проводить реформы.
Я преподавал основы права в Сааремааской гимназии – там есть пять учебных направлений, там каждую секунду ученики заняты в массе проектов, туда специалисты летают из Таллинна проводить занятия. И это остров с населением в тридцать тысяч человек! Почему русские дети этого лишены?
Нужна общая школа, где в наилучших условиях вместе учатся на эстонском языке все дети, а свою национальную культуру и язык изучать на родном языке.