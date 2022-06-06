Опрос недели ⟩ Как и почему граждане не хотят гражданскую зарплату?

Не очень доверяю этому Если честно, я не верю в возможность гражданской зарплаты. Это был бы очень интересный, но непростой эксперимент. Думаю, это нужно контролировать. Например, люди могли бы отчитываться, на что ушла гражданская зарплата. Если спустить ее на гулянки, то какой толк от нее человеку и стране? Контролируемый процесс мог бы облегчить жизнь студентам, например. Можно запланировать оплату квартиры и учебы, накопить на занятия наукой. Но, не всегда делаешь то, что нужно – часто ведь и то, что хочется. Нужен, я бы сказала, корректор трат. Ясно, что сначала ты покроешь какие-то свои долги, сделаешь, что давным-давно хотела, а потом надо включаться и думать, а не все на это способны. Я не очень доверяю ежемесячным выплатам. Вот если бы людям оплачивали их траты – скажем, учебу, аренду жилья, коммуналку, проезд, учебники, тогда да. Мы готовы к этому, но нужен контроль.