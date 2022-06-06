Опрос недели ⟩ Гражданская зарплата - диван для лентяя или подспорье для развития?

ДАНИИЛ ШИРЯЕВ, Нарва

Не для того, чтобы сидеть дома и отдыхать

Даниил Ширяев. Фото: личный архив

Думаю, это во вред и людям, и государству. Бюджет у нас не резиновый, откуда-то надо брать поступления, закрывать эту финансовую дыру. 600 евро в месяц на миллион с лишним человек – от этого бюджет пострадает. Неизбежен рост налогов с тех, кто работает. Я считаю, что сейчас для всех нас гражданская зарплата будет минусом. Конечно, в будущем, когда наша экономика будет развиваться, можно было бы говорить о каких-то пособиях для улучшения семейного бюджета, но не думаю, что стоит говорить о всеобщей гражданской зарплате. Можно ввести поощрения на более мелкие суммы и посмотреть, как это будет влиять на бюджет, а главное – на людей. Смогут ли они понять, что эти деньги даются не для того, чтобы не сидеть дома и отдыхать? Пока, мне кажется, мы все к этому не готовы.

КОНСТАНТИН АСТРАХАНСКИЙ, Таллинн

Надо провести эксперимент и референдум

Константин Астраханский. Фото: личный архив