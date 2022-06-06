Хотят ли жители Эстонии получать гражданскую зарплату? Многие считают, что государство должно выделять деньги на определенные нужды, а людям полезно помнить, что их кто-то контролирует.
Опрос недели ⟩ Гражданская зарплата - диван для лентяя или подспорье для развития?
Роботизация производства и сферы обслуживания уже повлекла за собой сокращение рабочих мест. Рано или поздно эта тенденция коснется и белых воротничков. Лет через 10–15 мы можем оказаться перед выбором – гарантированная, пусть даже небольшая зарплата или социальная напряженность. Воплотить идею гражданской зарплаты в жизнь относительно легко, но это требует больших затрат из госбюджета и может оказывать на людей как позитивное, так и негативное воздействие.
АНДРЕЙ ОКИШЕВ, Таллинн
Не давайте засидеться на пособиях
Я слышал о большом эксперименте с гражданской зарплатой в Финляндии, и о референдуме в Швейцарии, писалось об этом немало. Не скажу, что это безобидная идея. Я противник гражданской зарплаты, если она приводит к иждивенчеству. Во всем нужен разумный баланс. Государство на то и существует, чтобы перераспределять блага и помогать нуждающимся за счет успешных. Но для этого не нужно изобретать велосипед, уже все продумано. Конкретно – рост минимальной зарплаты и освобождение ее от налога. Гражданская зарплата может выплачиваться тем, кто зарабатывает мало, но не сидит на соцпомощи. А поддержка безработных, пособия по инвалидности – это все не должно обеспечиваться гражданской зарплатой. Я считаю, что на данный момент в Эстонии очень разумная политика. Государство не дает засидеться на пособиях, биржа труда стимулирует поиск. Иначе возникает эффект, что не работать лучше, чем работать.
АЛЬБИНА ЛЕВЧЕНКО, Кунда
Даст больше свободы и времени для семьи
Это могло бы пойти на благо, подстегнуло бы людей и к поиску новой работы, и к учебе, чтоб хорошее место найти. Иначе, когда учиться, если работаешь от зари до зари? А если минимум гарантирован, то и время есть. Свободы больше, и для семьи время, и для каких-то увлечений. Опять же, поработать на огороде, на зиму что-то вырастить. Многие люди не перестали бы ходить на работу каждый день за минимальные деньги, которые им и так приходили бы с гражданской зарплатой, потому что могли бы откладывать впрок. Каждый сам решил бы, что делать с этими деньгами.
АНГЕЛИНА ЖУК, Таллинн
Не очень доверяю этому
Если честно, я не верю в возможность гражданской зарплаты. Это был бы очень интересный, но непростой эксперимент. Думаю, это нужно контролировать. Например, люди могли бы отчитываться, на что ушла гражданская зарплата. Если спустить ее на гулянки, то какой толк от нее человеку и стране? Контролируемый процесс мог бы облегчить жизнь студентам, например. Можно запланировать оплату квартиры и учебы, накопить на занятия наукой. Но, не всегда делаешь то, что нужно – часто ведь и то, что хочется. Нужен, я бы сказала, корректор трат. Ясно, что сначала ты покроешь какие-то свои долги, сделаешь, что давным-давно хотела, а потом надо включаться и думать, а не все на это способны. Я не очень доверяю ежемесячным выплатам. Вот если бы людям оплачивали их траты – скажем, учебу, аренду жилья, коммуналку, проезд, учебники, тогда да. Мы готовы к этому, но нужен контроль.
ВЛАДИСЛАВ ПЕТЛЕВОЙ, Таллинн
Небольшой стране это поможет
Мне кажется, что гражданская зарплата поможет многим, так как страна небольшая. Но в перспективе, если это будет стимулировать рост налогов, может повлиять негативно. Если этот базовый доход появится в рамках тех налогов, что уже есть, то и замечательно. Люди оплатят лечение, учебу, отдых, что тоже важно. Можно было бы свободнее думать о завтрашнем дне, и уровень бедности снизился бы. Люди инвестировали бы в себя, тратили на хобби. Пусть на это, как правило, и немного денег нужно. Многие бы потратили чуть больше на своих детей. На них всегда не хватает.
ИСМАИЛ МЕРЗОЕВ, Тарту
Слишком большое бремя для госбюджета
Я не совсем понимаю цели гражданской зарплаты. Если мы будем каждому жителю нашей страны платить по средней зарплате в районе 1000–1500 евро в месяц, то это будут очень большие расходы для государства, которые кто-то должен будет оплачивать. Также я считаю, что это приведет к тому, что большинство наших граждан просто уволятся с работы и будут жить на эти дополнительные деньги из воздуха, что в свою очередь приведёт к нехватке рабочий силы и нарушению работы основных предприятий страны. Я не считаю это нововведение разумным.
МАЙЯ МЕЛЬЦ, Таллинн
Неразумно просто раздавать деньги
Я знаю, что в Эстонии очень много добровольцев, волонтеров, которые помогают в различных проектах. Такая зарплата помогла бы им очень существенно. При наличии гражданской зарплаты добровольцы делали бы еще больше для общества. Конечно, люди разные, и кто-то потратит эти деньги на алкоголь, а кто-то – на возможность приобретения дополнительных знаний, получить новую профессию. Я думаю, на первом этапе нужен контроль за тем, кто, как и на что тратит эту зарплату. Было бы правильно, если бы эти деньги тратились целенаправленно на языковые школы, кружки, другие формы обучения, на лечение, стоматологию, например. А вот просто так раздавать деньги непонятно на что не стоит, это неразумно.
ДАНИИЛ ШИРЯЕВ, Нарва
Не для того, чтобы сидеть дома и отдыхать
Думаю, это во вред и людям, и государству. Бюджет у нас не резиновый, откуда-то надо брать поступления, закрывать эту финансовую дыру. 600 евро в месяц на миллион с лишним человек – от этого бюджет пострадает. Неизбежен рост налогов с тех, кто работает. Я считаю, что сейчас для всех нас гражданская зарплата будет минусом. Конечно, в будущем, когда наша экономика будет развиваться, можно было бы говорить о каких-то пособиях для улучшения семейного бюджета, но не думаю, что стоит говорить о всеобщей гражданской зарплате. Можно ввести поощрения на более мелкие суммы и посмотреть, как это будет влиять на бюджет, а главное – на людей. Смогут ли они понять, что эти деньги даются не для того, чтобы не сидеть дома и отдыхать? Пока, мне кажется, мы все к этому не готовы.
КОНСТАНТИН АСТРАХАНСКИЙ, Таллинн
Надо провести эксперимент и референдум
Прежде чем проводить эксперимент, нужно посчитать, может ли государство вынести на себе это бремя. И если может, лучше начинать с небольших сумм и мониторить их расход. Надо понимать, что происходит с этими выплатами, на что люди их тратят, копят их или еще что-то. Надо продумать инструменты для банков или правительства, чтобы знать о ходе эксперимента, самих людей обязать отчитываться, фокус-группы делать, выборку мнений и отчетов. Просто так раздавать деньги всем и не знать, на что они расходуются, неправильно. А вот если результаты будут положительными, и будет ясно, что деньги тратятся не на алкоголь, а на учебу, можно суммы увеличивать. И тоже не всем сразу, а именно тем группам граждан, которые тратили гражданскую зарплату правильно. Потом надо будет провести референдум в Эстонии, и мы сами ответим на вопрос, нужна ли нам всеобщая гражданская зарплата. Думаю, результаты сильно удивят авторов этой идеи.
Комментарий автора:
Еще недавно гражданская зарплата воспринималась как политический перформанс, не обеспеченный ничем, кроме страсти популистов. Но со временем идея стала более реалиcтичной. Оказалось, воплотить ее относительно легко, пусть это и требует больших средств из госбюджета.
Гражданская зарплата закрывает вопросы выплат, компенсаций, пенсий, успешно решая бюрократические проблемы доказательства инвалидности, прав на поддержку малоимущих, безработных и т. д. Отсутствие разрешительной инстанции на получение пособий и выплат, способствовало бы уменьшению благоприятных условий для коррупции, давая большинству граждан возможность самим решать, на что потратить свободные средства.
Роботизация производства и сферы обслуживания уже повлекла за собой сокращение рабочих мест. Рано или поздно эта тенденция коснется и белых воротничков. Рабочих мест станет структурно меньше. Через 10–15 лет мы можем оказаться перед выбором – гарантированная, пусть даже небольшая зарплата или социальная напряженность.
Кроме того, решились бы насущные вопросы – кредиты, жилищные условия, плата за обучение. Будет проще получить новую специальность, можно будет больше проводить времени с семьей. Но вся эта красивая картина омрачается неуверенностью граждан в своей способности грамотно распорядиться гарантированными доходами.
Опрос показал, что многие респонденты считают, что их траты могут контролироваться внешними инстанциями. Что бесконтрольные «лишние» деньги принесут вред и людям, и стране. Что гражданская зарплата должна быть не всеобщей, а предназначенной тем, кто «правильно» ею пользуется. Дело, выходит, не в том, что она грозит обрушить рынок труда, стимулировать социальный паразитизм и развить нездоровые привычки. А в том, что сами получатели уверены в своей неготовности принимать самостоятельные решения.
Тридцать лет свободной политической жизни, рыночной экономики, независимой судебной системы и отсутствия цензуры не отменили потребности людей в контроле за их личной жизнью. И это лишний раз доказывает, что представления о желаемом устройстве жизни и предпочтительном общественном договоре могут кардинально различаться в зависимости от социальной группы.
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