При рассмотрении проблемы предоставления социального жилья выяснилось, что отдаленность от Таллинна совершенно не отражает уровень заботы муниципальных служб о гражданах, лишившихся крыши над головой. Два города, два пожара – и два разных мира.
Когда нет крыши над головой. Как местные власти (не)помогают попавшим в беду
В этих примерах – Кохтла-Ярве и Маарду – для решения одной и той же проблемы чиновники идут противоположными путями – от всесторонней поддержки до полного игнорирования.
В Ида-Вирумаа готовы помогать
Привычную жизнь социального дома в Ярвеском районе города Кохтла-Ярве нарушил пожар. 19 января 2020 года от огня значительно пострадал третий этаж здания. Жильцов пострадавшего этажа переселили на свободные площади в том же доме, а сгоревший этаж отремонтировали в 2021 году. Сумма восстановления составила 200 000 евро. Уже через год люди благополучно вернулись в свои восстановленные и благоустроенные комнаты. По мнению заместителя председателя горсобрания Кохтла-Ярве Арне Берендсена, успешное решение проблемы объясняется единодушием депутатов.
«Городское собрание Кохтла-Ярве принимало решение о восстановлении этажа в атмосфере взаимопонимания, – говорит Арне Берендсен. – Не было поводов для спора. Все без исключения депутаты приняли активное участие в судьбе погорельцев. Утвердили сумму, одобрили строительную фирму, которая быстро и качественно провела все работы в срок».
Руководство социального дома говорит, что на данный момент они располагают достаточным количеством свободных площадей социального жилья. Комнаты для социально нуждающихся здесь двух видов – 23,1 квадратных метра и 14,1 квадратных метра, во всех комнатах живут по одному человеку.
По словам жильцов социального дома, работа с ними ведется системно. Предоставляются личные помощники, иногда осуществляется домашнее обслуживание.
Погорельцы города Маарду
Иначе складываются отношения властей и нуждающихся в Маарду. 9 января 2021 года пожар повредил третий этаж социального дома, и здание пришло в негодность. Ремонтировать его не было смысла. Людей переселили в альтернативные жилые помещения, а само здание позже снесли.
Условия жизни погорельцев откровенно плохие, но с тех пор ничего не изменилось. Жертвы пожара в Маарду и сейчас выживают в антисанитарных подвалах и хостелах. Некоторые вынуждены делить на троих комнату площадью 21 квадратный метр в социальном доме на Калласмаа, 12. Здесь размещаются и кухня, и спальня, и раздевалка, и кладовка, а унитаз один на весь этаж. Первое, с чем сталкиваешься в социальном доме по Калласмаа, 12, – удушающий запах нечистот. Узкие и темные помещения, хамство персонала.
До помощи не докричаться
Я почти неделю пытался связаться с руководителем отдела социальной помощи Сандрой Хоммук-Силла, чтобы поговорить о сгоревшем доме. К сожалению, безрезультатно.
Затем я приехал в здание Городской управы Маарду и провел некоторое время в ожидании приема. Но руководитель социального отдела так и не смогла меня принять, и я написал письмо с вопросами о положении дел в сфере социальной помощи и о планах города относительно сгоревшего дома.
Ответ Rus.Postimees получил от главы отдела по связям с общественностью Елены Кацубы. «Первоначальный план городских властей состоял в том, чтобы восстановить сгоревшее здание социального жилья. Осенью прошлого года строительно-микологическая экспертиза показала, что сгоревший социальный жилой дом подлежит сносу целиком. Здание снесли в начале этого года», – сообщает в письме Елена Кацуба.
Она разъяснила, что весной Маардуская городская управа организовала госзакупку на проектирование и строительство нового трехэтажного социального дома в Маарду. Всего в социальном доме запланировано 44 квартиры. Победителем тендера стала совместная заявка Enska ehitus OÜ/Aktsiaselts Magma стоимостью 3 225 183,60 евро.
В ответе не указано, что прошло уже более 16 месяцев со дня пожара, что сменилось несколько строительных фирм и значительно выросли расходы на строительные работы.
По словам лидера оппозиции, депутата Горсобрания Маарду от Избирательного союза «Голос Маарду» Николая Дегтяренко, в мае 2021 года мэрия Маарду планировала потратить на восстановительные работы 1, 749 миллиона евро.
«Затем чиновники мэрии внесли предложение от фирмы-подрядчика на сумму 2, 025 млн евро, но в прошлом месяце депутаты Горсобрания дали разрешение мэрии на заключение договора подряда уже на 3, 225 млн евро», – утверждает Николай Дегтяренко.
Однако на месте строительства и сегодян зияет яма. «Дело в бесхозяйственности чиновников и некомпетентности мэра», – подытоживает Дегтяренко.
Жизнь в Маарду на 18 евро в месяц
Галина Любимова (на фото) получает пособие по инвалидности от государства и от социального отдела на лекарства. Она уверяет, что ей хватает, и государством она не обижена. Другое дело – город Маарду. «Я неоднократно задавала вопрос в социальном отделе мэрии, почему такая несущественная помощь инвалидам, пенсионерам, нуждающимся. Представьте себе, помощь инвалиду от мэрии Маарду составляет 18 евро в месяц. Смешно, – грустно улыбается Галина Любимова. – И так во всем».
Она рассказывает, что прошлой весной вроде бы начали ремонтировать пострадавший от пожара социальный дом, даже крышу покрыли, и вдруг почему-то здание снесли. «Ходят слухи, что там магазин построят. У города денег на социальные нужды нет. На людей денег нет, а на магазин есть. У нас ведь такой маленький город и так немного людей, которым нужна помощь. Да и помощь эта не стоит миллионы. Почему городская власть этого не замечает?» – задается вопросом женщина. И действительно – почему?
В тесноте, да не обиде – это не про нас
Александр Мирошниченко (на фото) живет в маардуском социальном доме. Он всю жизнь проработал шофером, был также ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС, вывозил радиоактивный грунт. За свою жизнь встречался с разными условиями быта, но нынешнее положение – это нечто ужасное. Особенно если по соседству находится человек, не соблюдающий правила личной гигиены. «Здесь очень многие живут после пожара на Калласмаа 9, потому что им идти некуда, – рассказал Мирошниченко. – Я не могу привыкнуть к этой вони, к грязи, к скотскому отношению, но как бороться и к кому обращаться – не знаю». Мужчина уверяет, что на вопросы, когда их поселят в человеческие условия, работники мэрии отвечают, что это не их дело. «Попасть на прием к социальным работникам невозможно», – уточняет Мирошниченко
В нашей компетенции – вопросы быта и здоровья
Эвелин Данилов, вице-мэр Кохтла-Ярве по социальной работе
Мы успешно справляемся со всеми вопросами, касающимися социальной помощи людям с ограниченными возможностями, и тем, кто нуждается в социальном жилье. У нас работают три специалиста, и они ежедневно посещают наших подопечных, смотрят за бытом, проверяют здоровье. Постоянно оценивают ситуацию, чтобы понять в какой услуге они нуждаются. Есть первый вариант услуги: закупить продукты, проводить к врачу. Есть второй вариант услуги, который предусматривает прием медикаментов, помощь в поддержании гигиены. Для этого существует график ежедневных визитов, чтобы оценить необходимость той или иной помощи.