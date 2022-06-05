Когда нет крыши над головой. Как местные власти (не)помогают попавшим в беду

Условия жизни погорельцев откровенно плохие, но с тех пор ничего не изменилось. Жертвы пожара в Маарду и сейчас выживают в антисанитарных подвалах и хостелах. Некоторые вынуждены делить на троих комнату площадью 21 квадратный метр в социальном доме на Калласмаа, 12. Здесь размещаются и кухня, и спальня, и раздевалка, и кладовка, а унитаз один на весь этаж. Первое, с чем сталкиваешься в социальном доме по Калласмаа, 12, – удушающий запах нечистот. Узкие и темные помещения, хамство персонала.

До помощи не докричаться

Я почти неделю пытался связаться с руководителем отдела социальной помощи Сандрой Хоммук-Силла, чтобы поговорить о сгоревшем доме. К сожалению, безрезультатно.

Затем я приехал в здание Городской управы Маарду и провел некоторое время в ожидании приема. Но руководитель социального отдела так и не смогла меня принять, и я написал письмо с вопросами о положении дел в сфере социальной помощи и о планах города относительно сгоревшего дома.

Ответ Rus.Postimees получил от главы отдела по связям с общественностью Елены Кацубы. «Первоначальный план городских властей состоял в том, чтобы восстановить сгоревшее здание социального жилья. Осенью прошлого года строительно-микологическая экспертиза показала, что сгоревший социальный жилой дом подлежит сносу целиком. Здание снесли в начале этого года», – сообщает в письме Елена Кацуба.