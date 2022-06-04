Пожалуй, сейчас мы живем в такое время, когда чуть ли не каждый день происходят события, которые на наших глазах входят в историю и меняют судьбу народов Европы. После того как российские войска отступили от Киева, политическая жизнь в Украине вновь оживилась – в частности, возобновились визиты мировых лидеров. 22 мая 2022 года состоялось, на первый взгляд, штатное мероприятие. Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев с рабочим визитом и выступил с трибуны Верховной Рады перед украинским парламентом, правительством и Президентом. Чем же этот эпизод так важен для будущего Европы?

Безусловно, эта речь польского лидера войдет в учебники истории, и не только в контексте событий, свидетелями которых мы являемся. Умышленно или нет, но Дуде удалось разорвать порочный круг польско-украинского противостояния, которое в разные исторические моменты то удерживалось в диапазоне «холодной войны», то срывалось в кровавую междоусобицу.

«Враги многократно пытались нас поссорить. Они предпринимают эти попытки и сейчас, – заявил с трибуны Верховной Рады президент Польши. – Для этого используются больные темы из нашего прошлого и нашей общей истории. Но это им не удастся. Напряжение в польско-украинских отношениях служит исключительно чужим интересам, а полякам и украинцам – мешают. Мы наделали много ошибок с обеих сторон и заплатили за это высокую цену. Своеобразный парадокс заключается в том, что зло, которое оккупанты сейчас вершат в Украине, в то же время спровоцировало так много добра. Я верю, что новая дружба между миллионами поляков и украинцев станет катализатором вечной дружбы», – заключил Анджей Дуда.

Темные времена

Почти каждое слово, сказанное польским лидером 22 мая, сопровождалось овациями. Он, конечно, несколько приукрасил картину. История Польши и Украины – это вековые обиды и масштабные сражения, а также эпизоды, которые квалифицируются той или иной стороной как геноцид. Это тянется со времен глухого средневековья и плотно укоренилось в виде предрассудков, получая выражение в привычных бытовых конфликтах.

Можно бесконечно перечислять польско-украинские войны с момента подписания Кревской унии в 1385 году, когда литовский великий князь Ягайло, вступивший в брак с польской королевой Ядвигой, провозгласил себя польским королём. Считается, что это и положило начало утраты украинскими землями субъектности вплоть до 1991 года. В промежутке, конечно, были и восстание Богдана Хмельницкого против польской шляхты в 1648 году, и польско-украинская война 1918 года, и боевые действия повстанцев УПА против всех во времена Второй Мировой войны. Что не привело ни к каким позитивным переменам в отношениях двух стран.

Было бы странно, если бы российские спецслужбы не использовали такую плодородную почву в своих интересах. Ведь союз двух соседних, культурно близких народов с похожими языками, нередко общим вероисповеданием и тесными родственными связями грозит свести на нет планы Кремля на восстановление былой империи.

С момента обретения Украиной независимости в 1991 году внутри страны шла массированная информационная атака на умы и души ее обитателей. Аналогичная работа велась и в Польше. На деньги Кремля по обе стороны границы открывались информационные агентства, радиостанции, газеты, многочисленные интернет-ресурсы, снимались пропагандистские документальные фильмы, писались книги, подкупались местные лидеры мнений. Целью всего этого было лишь разжечь межнациональную рознь.

И, надо сказать, эти усилия были небезуспешны. С высоких трибун обеих стран все чаще можно было слышать резкие и даже радикальные заявления в сторону оппонентов. Вплоть до наших дней ощутимым было и бытовое напряжение. Особенно заметен был этот эффект в среде украинских «заробитчан» – гастарбайтеров, выезжавших в Польшу на заработки. В свою очередь, польские правые часто обвиняли украинцев в том, что они заполняют рынок труда в Польше, поскольку готовы получать низкую зарплату и тем самым оставлять местных без работы. Хотя если из статистической погрешности убрать выраженно левых и правых, нейтральное польское общество относилось к украинцам терпимо.

Невозможность быть между

Так могло бы еще долго продолжаться. Но 24 февраля настолько ускорило события, что «быть над схваткой» или «между двух огней» стало невозможно. И вот Анджей Дуда в интересах Украины идет на открытую конфронтацию со своим прежним другом и партнером в Европейском Союзе – премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, когда тот отказывается поддержать энергетическое эмбарго против России. До начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину Анджей Дуда часто встречался с Виктором Орбаном. Лидеры обеих стран строили далеко идущие планы о создании коалиции для защиты своих интересов в Европейском парламенте. Но сейчас польская партия власти «Право и справедливость» заморозила все контакты с венгерской «Фидес», руководимой Орбаном, а вербальные выпады Варшавы в сторону Будапешта с каждым разом звучат все жестче.

Сегодня можно смело говорить, что Польша стала основным союзником и адвокатом Украины в Евросоюзе, переняв пальму первенства у Литвы. Ни одна страна Европы не приняла столько беженцев из Украины, как Польша. Именно через польскую границу идут основные гуманитарные и военные поставки. В каждой малой или большой победе Украины на фронтах следует подчеркнуть долю Польши. Во время визита Анджея Дуды в Киев Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады поблагодарил все польские города, которые помогают Украине справиться с российской агрессией. Особо был выделен Жешув – президент Украины подписал указ о присвоении ему звания «Город-спаситель».

Исторические страхи

Возможно, такому сближению в известной мере способствовала историческая память поляков, их страх перед имперскими амбициями России в отношении самой Польши. Варшава хорошо помнит советскую оккупацию после Второй Мировой войны. Кроме того, еще раньше значительная часть польского государства в течение столетия находилась под управлением Царской России. Но это детали прошлого, тогда как сегодня остается согласиться со словами Анджея Дуды, что за всю многовековую историю отношений двух стран Польша и Украина никогда не были так близки, как сейчас. И в Киеве, и в Варшаве практически «дуют на воду», чтобы этот союз не погиб в зародыше. Сам Дуда постоянно заявляет, что Польша не остановится, пока Украина не станет полноправным членом Европейского Союза и НАТО. События развиваются стремительно. Скорее всего, уже скоро мы увидим, получилось ли польскому лидеру расколоть лед скепсиса еврочиновников по поводу будущего вхождения Украины в единую европейскую семью.