Мустамяэ – 60: район на песках, рай с горячей водой и просто «спальник»

Мустамяэ исполняется 60 лет. О своих первых квартирах, радостях и горестях, о сбывшихся и несбывшихся мечтах и надеждах рассказывают жители района. Среди них и экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Планирование первого крупного района жилой застройки под Черной Горкой, на песчаной почве, поросшей сосняком, началось через десять лет после окончания Второй Мировой войны. В послевоенном Таллинне катастрофически не хватало жилья. Перенаселенные коммуналки и комнаты-кухни Каламая, бараки коплиских Линий и финские домики в пригородах не вмещали хлынувших в столицу жителей деревень, демобилизованных военных и приехавших со всего Советского Союза специалистов и рабочих.
«Люди часто жили по несколько семей в одной небольшой квартире, ютились в подвалах и на чердаках, мало кто имел отдельную жилплощадь. Партийная номенклатура и сотрудники репрессивных органов обосновались в уцелевших от бомбежек довоенных зданиях в центре города», – пишет Аймар Алтосаар в Postimees про послевоенную ситуацию в столице оккупированной Советским Союзом Эстонии.
У большинства таллиннцев не было горячей воды. Другое дело – новоселы мустамяэских хрущевок, жившие со всеми удобствами круглый год. За вычетом пары летних месяцев, когда горячую воду отключали «для профилактики».
Заветный ордер
Пенсионерка, инженер-автоматик по профессии, Марью Тоом (83) происходит из семьи депортированных в Сибирь. Вернувшись на родину, она окончила Таллиннский политехнический институт и начала работать на заводе Punane RET.
Будучи студенткой, во время одной из прогулок по незастроенному еще району она заявила однокурсникам, показав в направлении еще не существовавшего торгового центра Magistral, что когда-нибудь будет жить здесь. А когда в 1972 году Марью получила ордер на квартиру в Мустамяэ, то удивилась: квартира находилась именно там, где ей хотелось.