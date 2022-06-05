Мустамяэ – 60: район на песках, рай с горячей водой и просто «спальник»

«К счастью – продолжает она, – через спящих на лестничной площадке пьяных мне перешагивать не пришлось, но зато мои дети хлебнули этого вдоволь, когда в подъезде нашего дома на Вильде теэ в 1990-е торговали поддельной водкой».

А вот у певца, актера и радио­ведущего Лаури Саатпалу (57), прожившего в Мустамяэ почти четверть века, остались самые теплые воспоминания о детстве. «Нет смысла вспоминать плохое», – говорит он.

Строительство дома с декоративными панелями в Мустамяэ, 1962 год. Фото: Salomon Rosenfeld, Eesti Filmiarhiiv

Кооперативный рай

«Когда квартиру, в которой я и сейчас живу, получал мой отец, наш дом и четыре соседних, по сути, были ведомственные. 90% квартир давало предприятие, а 10% – город. В нашем доме до сих пор живут работники Talleks. А тогда жили еще врачи, милиционеры и даже замминистра автомобильного транспорта ЭССР», – вспоминает Анатолий Павлов.

В советское время жилищные кооперативы занимали отдельную привилегированную нишу. Более состоятельные люди могли не томиться в очереди, а купить пай в кооперативе, хотя и первый взнос, и последующие выплаты выливались в весьма кругленькие суммы. В кооперативных домах публика не была такой разношерстной. «Эстонцы давали своим кооперативам красивые национальные названия: Tuljak, Vanemuine, Linda, Lootus», – отмечает Лаури Саатпалу.

Иветта Кошелева Фото: личный архив