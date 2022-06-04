СОВЕТ ПСИХОЛОГА ⟩ Как научиться противостоять манипуляциям

Манипуляции – неотъемлемая часть повседневной жизни. Каждый день мы сталкиваемся с ними в социальных сетях, СМИ, на работе, в кругу семьи и друзей. Манипуляции могут быть заметными и даже забавными – капризы ребенка, намеки любимого человека. На другие уже выработался жесткий иммунитет. Часто ли вы реагируете, например, на рекламные слоганы? Многие манипуляции нам понятны, но мы все равно нет-нет, да попадаемся на них. Взять хотя бы скидки «черной пятницы». Но есть и более тонко завуалированные манипуляции, которыми насыщена речь политиков и глав компаний. На сегодняшний день о психологии влияния написаны тысячи книг, желающие научиться влиять на других посещают специальные курсы, а корпорации ежегодно тратят миллионы на исследования процесса принятия решений и способов управления им.

Манипуляция – один из древнейших способов повлиять на другого человека. Древнее будет, вероятно, только насилие. Если агрессия – это открытое принуждение с помощью силы или угроз, то манипуляция тоньше и хитрее, так как позволяет достичь целей не самым очевидным путем. В своей психотерапевтической практике я часто встречаюсь с манипуляциями, когда взрослые люди почему-то уверены, что не смогут договориться с другими взрослыми людьми и непременно столкнутся со своим бессилием. Не менее часто взрослые считают манипуляцию естественной формой взаимодействия с детьми. Скажем, ребенок заигрался на площадке. Мама еще не устала звать его домой, но в ход уже идет проверенная манипуляция: «Все, мама пошла, а ты можешь оставаться тут, пусть тебя другая тетя заберет». Мама только делает вид, что уходит. Она знает, что ребенок побоится оставаться один на площадке и пойдет за ней. Другого способа договориться с ребенком мама уже не видит.