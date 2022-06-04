От некоторых манипуляций мы привыкли защищаться, не особо концентрируя внимание, например – от навязчивой рекламы. В других случаях мы почему-то ничего не можем сделать, даже если замечаем, что нами манипулируют.
Как научиться противостоять манипуляциям
Виды манипуляции
Манипуляции – неотъемлемая часть повседневной жизни. Каждый день мы сталкиваемся с ними в социальных сетях, СМИ, на работе, в кругу семьи и друзей. Манипуляции могут быть заметными и даже забавными – капризы ребенка, намеки любимого человека. На другие уже выработался жесткий иммунитет. Часто ли вы реагируете, например, на рекламные слоганы? Многие манипуляции нам понятны, но мы все равно нет-нет, да попадаемся на них. Взять хотя бы скидки «черной пятницы». Но есть и более тонко завуалированные манипуляции, которыми насыщена речь политиков и глав компаний. На сегодняшний день о психологии влияния написаны тысячи книг, желающие научиться влиять на других посещают специальные курсы, а корпорации ежегодно тратят миллионы на исследования процесса принятия решений и способов управления им.
Суть явления
Манипуляция – один из древнейших способов повлиять на другого человека. Древнее будет, вероятно, только насилие. Если агрессия – это открытое принуждение с помощью силы или угроз, то манипуляция тоньше и хитрее, так как позволяет достичь целей не самым очевидным путем. В своей психотерапевтической практике я часто встречаюсь с манипуляциями, когда взрослые люди почему-то уверены, что не смогут договориться с другими взрослыми людьми и непременно столкнутся со своим бессилием. Не менее часто взрослые считают манипуляцию естественной формой взаимодействия с детьми. Скажем, ребенок заигрался на площадке. Мама еще не устала звать его домой, но в ход уже идет проверенная манипуляция: «Все, мама пошла, а ты можешь оставаться тут, пусть тебя другая тетя заберет». Мама только делает вид, что уходит. Она знает, что ребенок побоится оставаться один на площадке и пойдет за ней. Другого способа договориться с ребенком мама уже не видит.
Побочный эффект от манипуляций – напряжение, которое накапливается у объекта манипуляций по отношению к агенту влияния. В приведенном примере у ребенка копится страх, что его могут бросить. На отношениях между взрослыми людьми манипуляции также сказываются негативно. Бессознательно ощущается неискренность в отношениях. Могут накапливаться раздражение, обида, бессилие.
Работа манипуляции
Чтобы манипуляция сработала, нужно два условия. Первое – умение влиять на чувства человека. Манипулятор должен знать, как играть на струнах души. Простейший пример: «Если ты не сделаешь это, значит ты меня не любишь…». Аккорд взят – слышно, как манипулятор дернул струну, заставив зазвучать внутри любящего человека чувство вины.
Второе условие – неосознанность чувств, которые задевает манипулятор. Например, для удержания власти «правящей верхушке» нужно, чтобы люди не задавали неудобных вопросов. Для этого «простым людям» внушаются страх и чувство тревоги за свою безопасность. Затем раздражение на этот страх, накопленное в ходе манипуляций, направляется подальше от истинных виновников. Например, ищутся «враги народа», «злонамеренные соседи» и т. д. Пока граждане будут позволять собой манипулировать, их деструктивными чувствами будут пользоваться. Как только мы начинаем сознавать, чего мы хотим, каковы наши цели в отношениях с другими, мы начинаем увереннее регулировать эти отношения. Это уже наша ответственность и наш собственный выбор – играть по чужим правилам или выйти из игры.
Способы защиты
За последнее столетие благодаря медиа и публичной политике искусство манипуляции вышло на запредельный уровень. Но вместе с развитием манипуляции совершенствуются и способы борьбы с ней. Противодействие манипуляции строится на двух основаниях. Первое – это критическое мышление, умение «перепроверять» и калибровать как любую информацию, так и внутренние представления о мире (из нескольких источников, от разных экспертов и на самые разные темы). Второе – важно не только стоять на своем, но и сознавать, на чем основана ваша позиция, каковы ваши чувства, потребности, интересы. Полезно внимательно слушать себя и сознавать, зачем вам это.
Если вы заметили попытку манипуляции:
- Сделайте ее явной. Например, если начальник просит выйти на работу в выходной «на благо дела», стоит указать, что переработки утомляют, а выходной в другой день очень поможет, и наконец, трудовой энтузиазм стоит отдельно оплатить;
- Переведите в шутку. Например, можно довести завуалированное оскорбление до абсурда: «Фу, как невкусно! Ты меня отравить решила? — Да, стрихнином».
- Предложите помощь, план решения проблемы. «Если ты будешь встречаться с этим парнем, мое сердце этого не выдержит – Мама, а может, мы вызовем скорую, если тебе нехорошо?»
- Исходите из своих интересов. «Ты такой умный, напиши за меня текст! – Спасибо за комплимент, но я, увы, занят»