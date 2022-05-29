Точки на карте: спортивное ориентирование

Наверняка вы сталкивались с этими странными людьми, которые, вооружившись картами, куда-то бегут. Причем неважно, лес это, город или чистое поле. Встретить спортивных ориентировщиков можно повсеместно, особенно сейчас, когда, наконец, потеплело и растаял снег. И если вы думаете, что это лишь отдельные маньяки, то сильно заблуждаетесь. Только в столице на еженедельное городское ориентирование собирается 200–250 человек. А на более масштабные трассы, которые пролегают за городом, еженедельно по четвергам приезжает 400–500 любителей этого вида спорта. Кстати, такое число тоже далеко не предел – спортивное ориентирование очень популярно в Эстонии. Более того, именно эстонка стала чемпионкой мира по лыжному ориентированию в 2021-м и 2022-м годах.

Необходимое снаряжение Для занятий спортивным ориентированием нужны:

удобная походная обувь;

компас;

чип и карта, их выдадут на месте, но чип можно позже приобрести для личного пользования.

Необычная прогулка

«Начинать заниматься спортивным ориентированием можно в любом возрасте, это совершенно неважно, какой-то особой подготовки не нужно, – рассказывает руководитель клуба спортивного ориентирования SRD Элла Швед (на фото). – Я, например, занимаюсь этим видом спорта с юности, но к нам приходят люди совершенно разного возраста, и многие даже спортом никогда не занимались».

Отличие спортивного ориентирования от обычной прогулки заключается в том, что вместо классически неспешного маршрута у ориентировщика есть спортивный азарт – прийти к цели первым. То есть максмально быстро достичь финиша со стартовой точки маршрута, отметившись по пути на всех контрольных пунктах. Это намного увлекательнее обычной ходьбы и, кроме того, учит замечать мелочи и с легкостью ориентироваться по карте.

Вот по таким картам бегают спортивные ориентировщики. Карты отличаются от привычных – местность на них представлена максимально подробно. Фото: Postimees

«Карты у нас особенные, их составляют наши же ориентировщики, – рассказывает Элла. – Выбирается какая-то интересная местность, и вперед. Карты отличаются от обычных, потому что более детализованы, на них наносятся мельчайшие объекты вплоть до камней. Скажу честно: у нас в Харьюмаа рельеф довольно скучный и однообразный, а вот на юге Эстонии бегать очень здорово».

Начинать лучше с города

Но однообразный Харьюмаа имеет и свои преимущества – начинающему ориентировщику сходу бывает непросто понять, что к чему. А если к этому добавится еще и сложный рельеф... Иной раз с маршрута сбиваются и опытные спортсмены.

«Начинать лучше всего в городе, – поясняет Элла. – Город логичен, карта местности понятнее некуда, с маршрута практически не собьешься. Есть трассы разного уровня сложности. Поначалу можно пройти маршрут с более опытным ориентировщиком, но лично мне больше нравится проходить трассу в одиночку, это интереснее», – признается Элла.