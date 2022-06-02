Эссе ⟩ История Нарвы: сбой и перезагрузка

Все началось с того, что в 1345 году король Дании даровал Нарве статус города по Любекскому праву. Нарва стала самым восточным городом Европы с соответствующими привилегиями. В хрониках 1329 года Нарва уже называется civitas или oppidum, то есть городом, но именно Любекское право определит судьбу города на следующие 350 лет. Этот свод законов заложил основы развития как самой Нарвы, так и всего региона Ида-Вирумаа.

Город и рынок

В семидесятые годы XIV века нарвский фогт Арндт фон Альтерн начинает возводить оборонительную стену вокруг города. В этой стройке века участвовало все население – кто непосредственно в строительстве, кто в финансировании.

Стеной определялись не только границы города, но и границы прав и обязанностей горожан. Управление городом осуществлялось через магистрат – выборный орган, куда городские цеха на два года выдвигали своих представителей. Местная власть была наделена правом не только контролировать исполнение законов, но и принимать свои законы, не обращаясь за разрешением к правящему монарху. Такая организация, общая для городов Любекского союза, привела к укреплению городского среднего класса.

Важнейшим ресурсом Нарвы было ее расположение на морском пути, соединявшем ключевые рынки Европы, Новгорода, Пскова и Азии. Это было преимущество, которое уже в XIX веке приведет город к промышленному расцвету.

Привлекательность города и региона в целом вызывали неизменное, не всегда миролюбивое внимание. Богатая инфраструктура города, стабильная торговля и популярность торгового пути, растущая прибыль и зарождение капиталов сделали Нарву неотъемлемой участницей конфликтов на северо-востоке Европы. Не было ни одного века в истории города без военных потрясений. Но как только война заканчивалась, город тут же отстраивался для новой жизни.

Почему Нарва неизменно возрождалась?

Причин, по меньшей мере, две. Во-первых, закон о частной собственности в едином правовом поле Европы. Именно частная собственность во многом сформировала мировоззрение европейца, в том числе, нарвитянина. Собственность как основа существования, определяющая самоидентификацию, то есть цели и ценности. Так возникают купеческие династии, нацеленные на продолжительное благополучие.

Во-вторых, тенденции развития рынка в пространстве большем, чем город, волость или даже государство. Идея сохранения и преумножения капитала заставляла человека держать нос по ветру, следить за техническим прогрессом и примерять его к своему городу, создавая востребованные, а значит, и прибыльные предприятия.

Предприимчивая цветущая Нарва

К 1920 годам XX века в Нарве и в регионе сложились крупные частные предприятия, которые были частью глобального мирового рынка. Это повлияло на развитие малого бизнеса – магазинов, гостиниц, кафе и ресторанов, привело к изменению социальной структуры.

Уже во времена политической стабильности и расцвета торговли, пришедшиеся на период Шведского правления с конца XVI по начало XVIII века, город занимался опекой и защитой малоимущих слоев населения, строил богадельни, сиротский дом, школу с немецким языком обучения. Многие церковные организации исполняли также социальные функции, участвуя в повседневной жизни горожанина. Эти традиции не были забыты и в эпоху промышленных революций, а к последней четверти XIX века появилась новая отрасль бизнеса – туризм, изменивший экономический ландшафт региона.

Новые курорты и дачи на побережье параллельно с развитием промышленного гиганта – Кренгольмской мануфактуры – поставили Нарву и регион в один ряд с важными городами Европы.

Рождение Эстонской Республики в 1918 году лишь на время замедлило экономическое развитие, совпавшее с периодом мирового экономического кризиса и переосмысления мирового рынка. Однако уже к 1920-м годам появляются новые отрасли, связанные с развитием сланцевой промышленности.

Системная ошибка

Вторая мировая война и советская оккупация Эстонии привели к сбою в работе экономических моделей и последующему угасанию Ида-Вирумаа и Нарвы. Уничтожение института частной собственности, изоляция от мировых рынков, полное господство социалистического образа жизни и отсутствие индивидуальных прав и свобод быстро привели к упадку промышленности и экономики, а также дезориентации общества в вопросах культуры и образования.

С восстановлением независимости Эстонии в 1991 году именно для Ида-Вирумаа сбой в поступательном развитии оказался наиболее ощутимым. Большинство технологий и принципов хозяйствования устарели. Прервались связи и традиции, что привело к апатии, разобщению и деградации общества.