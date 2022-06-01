Через Нарву – в нестрашный мир: волонтеры оказывают всестороннюю помощь транзитным беженцам

Но вряд ли кому-то грозит выгорание в этом маленьком коллективе. Особенно когда рядом такой человек, как Виктор, который шутит, что волонтерству, как любви, все возрасты покорны. Он пенсионер, у него есть свой автомобиль и превосходное знание города.

«Живу рядом через дорогу, мне 74 года, поэтому для меня это просто отдушина. Я помогаю в перемещении, ношу багаж, встречаю и провожаю. Надо, чтобы люди могли перекусить, привести себя в порядок. Селим, кормим до отвала, даже с собой всегда запас даем. А вторая задача, что стоит перед ними, да и перед нами, – найти место под солнцем».

Художник из Санкт-Петербурга Егор – в своем роде человек уникальный. Он хорошо знаком не только со спецификой транзита беженцев в пределах ЕС, но и с особенностями аналогичной работы в России.

«Я вначале помогал беженцам в Петербурге. Мы формировали для них информационный пакет, собирали вещи, переправляли в Эстонию. Связь поддерживали по сарафанному радио. Помощи там от государства никакой, 10 тысяч рублей дают и все – ни работы, ни жилья. Здесь же мы решаем проблему комплексно: и анкетирование проводим, чтобы уточнить возраст человека, образование, наличие проблем со здоровьем, и выясняем, есть ли родственники за пределами Украины, куда беженец мог бы поехать», – отмечает Егор.

«У нас очень хорошо развита система обмена информацией, особенно неофициальные каналы, и мы держим связь с аналогичными волонтерскими группами в разных странах, – рассказывает Егор, указывая на телефон и монитор компьютера. – Помогают люди разных национальностей, но в основном на русском языке, потому что это сейчас главный язык беженцев из Украины. Украинцам спастись от русских мы помогаем на русском языке».

Тихо убегает вдаль платформа, и поезд отсчитывает километры от Нарвы, от российской границы, которая опять разделяет не две страны, а два мира – принуждения и свободы, безопасности и насилия.

Комментарий

Нарва принимает основную нагрузку

Денис Ларченко, координатор нарвских транзитных центров для беженцев, депутат Нарвского горсобрания (партия «Ээсти 200»)

Денис Ларченко Фото: личный архив

Присутствие беженцев в Нарве чувствуется, но это никого не смущает. Все понимают, что люди приехали фактически без всего и нуждаются в любой помощи. У них нет еды, нет денег, нет ничего. Это люди, которые бегут от войны. Когда они встречают волонтерскую помощь, все эти эмоции находят выход и оседают, конечно же, в Нарве.

Пребывание беженцев, их боль сказывается на нарвитянах и отзывается в их сердцах. Встречаются люди, желающие остаться в Нарве. Если у них есть знакомые, в таком случае волонтерские центры оказывают помощь по интеграции в мирную жизнь. Причем активно помогает и городской социальный департамент: оформить ID-карту, открыть счет в банке и далее по списку.

Есть прекрасная Елена Васильева (директор Нарвского социального департамента. – ред.), которая руководит очень успешно. А если прибывшим негде остаться в Нарве, то их направляют в дома беженцев, такие есть и под Тарту, и в Таллинне, и в Палдиски. Мы все делаем сообща, есть связь с международной командой волонтеров, которая работает с глобальными фондами и волонтерами из России. На новом месте беженцы быстро соглашаются на работу независимо от своего образования. А для психологической адаптации нужно время, люди потеряли все, у многих там остались друзья, родственники, им очень сложно оставаться спокойными. Каждый элемент в процессе оформления людей на новом месте, в новой стране, с иными законами, языком – это трудные переживания. Но у жителей Нарвы все хорошо с социальным ориентированием. Волонтерская работа – это нестабильно, энтузиазм уходит и приходит, меняется характер помощи, поэтому новые свободные руки и добрые сердца нам нужны постоянно и не только в Нарве.