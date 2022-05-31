«Для российских ультранационалистов Путин – предатель». Александр Баунов про расширение НАТО.

- Александр, накануне подачи заявок Финляндии и Швеции в НАТО, 16 мая, Владимир Путин внезапно заявил, что это расширение альянса не создает угроз для России, потому что у России «нет проблем с этими государствами». Какой-то разрыв шаблонов получается. Украине - войну за «дружбу с НАТО». А разом 1200 км реальной новой границы с НАТО - «угрозы не создает». Как это понимать?



- Более того, Турция перекрывает южные моря для России. И именно поэтому в свое время Петр Первый пробивался к северным морям. Теперь же и северные моря перекрываются, с учетом Эстонии, Дании и Германии. И в напряженной ситуации будет, как в Первую и Вторую мировую войну: Балтийский флот заперт, и до свидания. НАТО оказывается ближе и ко второму незамерзающему порту РФ – Мурманску. А там атомные подводные лодки. Порт, через который шел ленд-лиз, который был ключевым во время интервенции после революции 1917 года. Случись что – блокада. На северо-западе РФ кроме Петербурга ничего и нет. И вторая столица оказывается прямо на границе с НАТО теперь с двух сторон.



Путин же у нас великий историк. Для него печенеги и половцы, что Петр Первый, что Столыпин, что Ленин, который «придумал Украину» – это все «сейчас», все не менее реально, чем настоящее. Но значит и гражданская война Финляндии при поддержке большевиков тоже сейчас, и «зимняя война» 1940 года - тоже сейчас, и бесконечные инциденты со шведами времен «холодной войны». И люди типа Марии Захаровой уже начали свои рассказы про дружбу шведов с нацистской Германией — поставляла же нейтральная Швеция воющей Германии товары и сырье в те годы, а у Финляндии и искать не надо.



- Возможно, Путин просто наверняка знает, что расширения НАТО не будет? Были же капризы отдельных стран альянса, а без консенсуса новых членов не принять.



- Он, конечно, надеется, что процесс затянется. Можно предположить, что Венгрия, Турция или Греция испортят солидарную ратификацию решений о новых членах НАТО. Хотя Греция навряд ли. А вот Турция очень самостоятельна. Но Эрдоган – очень своеобразный союзник Москвы. Он вообще-то сейчас Украине помогает. И кто сказал, что Эрдоган вечен? В Турции многие ждут, что его скоро не будет. И у него нет таких механизмов самосохранения, какие есть у Путина. Если не будет Эрдогана, кто запретит новых членов НАТО? Последняя страна, которая слушала российские аргументы – Израиль. Но и с ними сумели поссориться. И почему дальше Анкара должна быть лояльна России — могильщику «Османской империи»?



Есть масса способов все сделать быстро. Ну и заявка тут важнее вступления — если эти страны вдруг подвергнутся военной агрессии после подачи заявки, но еще до вступления, защищать их будут практически так же как полноправных членов Альянса.



Так что словами об отсутствии угрозы российскому руководству нужно теперь прикрыть свое военно-политическое поражение. Если ты воюешь с НАТО, чтобы оно не пришло к твоим границам, а оно пришло на гораздо большем отрезке границ, тебе самому себе надо объяснить это. Согласовать противоречия прежде всего для себя.