«Для российских ультранационалистов Путин – предатель». Александр Баунов про расширение НАТО.

- Динамика конфронтации на Севере будет зависеть от успехов Киева?
- Российское руководство показало, что его истинная цель состоит не в борьбе с НАТО, а в борьбе за условных русских. Если бы цель была - НАТО, ну, бейте по странам Балтии тогда. Но нет. Цель – предотвратить появление НАТО на «исконно русской земле». По некоторому комплексу причин Путин считает, что восточная Украина – русская земля. Беларусь, которая после раздела Польши появилась в составе России – тоже русская. А вот Эстонию, которая появилась в составе России раньше кусков Польши, еще в начале XVIII века, а не в конце, не считает русской землей.
Россия - большая страна, со своим упрямым народом. А какой народ не упрямый? Вот украинцы упрямы, мы их за это и уважаем сейчас. Русские проявили вместе с ними и другими народами свое упрямство в 40-е годы. Без их упрямства, неизвестно, что было бы с миром сейчас. Но это упрямство, своеобразие, захвачено и канализировано сейчас людьми, которые являются носителями не самого адекватного представления о том, как устроен мир. Людьми не самого рационального представления о национальных интересах. И, как мы увидели этой весной, они не являются и профессионалами в тех областях, где они привыкли «пальцы гнуть» и показывать, что они такие же крутые, как некоторые другие на глобусе.
Война с Украиной была обречена с самого начала. Начать ее мог только человек, который не соответствует занимаемой должности. Политик должен уметь просчитывать ходы вперед. Оказалось, не может.
- Так может Путин – «агент Запада»? И на самом деле работает на «врага России»?
- Можно смеяться, но, если почитать Z-каналы, всю эту ультранационалистическую муть, то там вы увидите, что Путин и есть «предатель». А если не «предатель», то, как минимум, близорукий человек, который не рассмотрел предателей в своем окружении. Половина националистического русского интернета за Путина, а половина непрозрачно намекает, что «во власти враги», «плохо воюем», «почему не бомбим Киев», «до сих пор не «убили Зеленского», а «Таллинн все еще не наш». Ультрас недоумевают, почему опять Набиуллина – глава Центробанка, а не к стенке поставлена, или лес в Магадане валит, ведь из-за нее половина золотовалютных резервов России оказалась недоступной. Вот какие рассуждения там. И это проблема для Кремля. Но, несмотря на эту критику справа, он теперь лишился возможности представлять себя единственным европейцем — из серии, без меня хуже. Хуже всегда есть куда, но, что он теперь человек стабильности и баланса, а не крайностей, больше никто не поверит.
- Расширение НАТО гарантирует насыщение стран вокруг Балтики большим количеством оружия?
- Необязательно. НАТО – военно-политический союз. Для чисто военной составляющей никакого НАТО и не надо. Можно «напихать» в страны оружия на основе двусторонних соглашений. При Де Голле Франция, например, вообще отказывалась от военного участия в НАТО, находясь при этом в НАТО. У Греции был такой же период.