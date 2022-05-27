Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 27 мая по 3 июня.
Куда пойти? ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Венецианский карнавал
- 28 мая 13:00–17:00
парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)
Праздник для всей семьи. Помимо дефиле карнавальных костюмов и масок, публику ждет большая концертная программа с участием артистов из Эстонии. Организаторы приглашают всех жителей Таллинна проявить свое творческое начало и прийти в этот день в карнавальных костюмах. Вход на карнавал свободный.
День защиты детей
- 1 июня 10:00–14:00
Летная гавань, уличная площадка
На уличной площадке Летной гавани пройдет День защиты детей. Бесплатная программа предлагает развлечения, получение знаний о морской безопасности и другие занятия как на суше, так и на море.
Концерт Stand with Ukraine
- 2 июня 19:00
клуб Cathouse
Группы «Нервы» и «Порнофильмы», а также рэпер Face отправились в тур в поддержку Украины. Артистов объединяет общее стремление – помочь Украине, а также выразить протест против российского вторжения. Всю прибыль, полученную от продажи билетов, музыканты направят на помощь пострадавшим от войны украинцам. Стоимость билетов 30–70 евро.
Бал цветов
- 6 июня 18:00
Ратушная площадь
В рамках традиционного Бала цветов пройдет международный конкурс профессиональных флористов. Праздник станет одним из самых ярких и ароматных мероприятий этого лета. Мероприятие поддерживает Департамент культуры и спорта. Вход свободный.
Спектакль «Мальчик, который ничего не боялся»
- 2 июня 11:00
Русский театр
Спектакль Полины Стружковой «Мальчик, который ничего не боялся» по сказке шведского писателя Альфреда Смедберга особенно интересен маленьким детям, которые могут участвовать в нем самым активным образом.
Ида-Вирумаа
Дегустационная ярмарка «Вкусы Нарвы 2022»
- 28 мая 12:00–15:00
зона отдыха Йоаорг, Нарва
Ярмарка «Вкусы Нарвы» порадует в этом году блюдами эстонской, русской и европейской кухни. Во время мероприятия лучшие рестораны и кафе Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Ида-Вирумаа представят свои блюда. Мероприятие пройдет на берегу реки Нарова в живописной зоне отдыха Йоаорг (Липовая ямка). Стоимость одного купона (1 дегустационная порция) – 2 евро.
Походы в рамках программы LIFE
- 28 мая 10:00–14:00
Алутагузе
- 28 мая 12:00–15:00
Айду-Нымме
LIFE – это программа Европейской комиссии, посредством которой с 1992 года финансируются экологические и климатические проекты в Европейском Союзе. В Алутагузе пройдет поход по местам обитания белок-летяг, а в Айду-Нымме – приключенческий поход на карьер Айду. Мероприятия бесплатные.
Экскурсия на Кренгольм
Нарвский музей приглашает вас на экскурсию по Кренгольму, во время которой вы сможете окунуться в 160-летнюю историю текстильного гиганта и полюбоваться монументальной промышленной архитектурой, услышать отголоски мощи крупнейшей мануфактуры и ощутить силу ее духа. Стоимость: 12 евро – взрослый билет, 6 евро – льготный. Экскурсия проходит на эстонском, на русском и на английском языках.
Экскурсия «Балтиец: секретный завод в центре города»
- 29 мая 15:30
(на русском языке)
Vaba Lava, Нарва
Огромное здание в самом центре города с самым большим портретом Яака Йоала в Эстонии. Сегодня это дом, в стенах которого по-соседски живут и успешно работают разные по своей направленности организации городского, регионального и международного размаха. Трудно представить, что всего 70 лет назад адрес, название и назначение этого здания были строго засекречены, а оно само отсутствовало на многих картах города и региона. Билеты только в предварительной продаже: 15 евро – полный, 10 евро – льготный.
«Звуки на границе 2022»
- 28 мая 19:00
концертный зал «Женева», Нарва
В концертном зале «Женева», состоится второе мероприятие серии концертов. На сцену выходит известный пианист Свен-Сандер Шестаков с симфоническим оркестром города Нарвы под руководством дирижера Анатолия Щуры. На концерте будет представлена подборка музыки эпохи романтизма, в программе – увертюра Вебера «Вольный стрелок», фортепианный концерт Мендельсона номер 1 и симфония Шуберта номер 8.