Куда пойти? ⟩ Обзор культурной жизни в столице и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Венецианский карнавал

28 мая 13:00–17:00

парк Лёвенру (Мустамяэ-теэ, 59а)

Праздник для всей семьи. Помимо дефиле карнавальных костюмов и масок, публику ждет большая концертная программа с участием артистов из Эстонии. Организаторы приглашают всех жителей Таллинна проявить свое творческое начало и прийти в этот день в карнавальных костюмах. Вход на карнавал свободный.

День защиты детей

1 июня 10:00–14:00

Летная гавань, уличная площадка

На уличной площадке Летной гавани пройдет День защиты детей. Бесплатная программа предлагает развлечения, получение знаний о морской безопасности и другие занятия как на суше, так и на море.

Концерт Stand with Ukraine

2 июня 19:00

клуб Cathouse

Группы «Нервы» и «Порнофильмы», а также рэпер Face отправились в тур в поддержку Украины. Артистов объединяет общее стремление – помочь Украине, а также выразить протест против российского вторжения. Всю прибыль, полученную от продажи билетов, музыканты направят на помощь пострадавшим от войны украинцам. Стоимость билетов 30–70 евро.

Бал цветов

6 июня 18:00

Ратушная площадь

Бал цветов. Фото: Albert Truuväärt /Scanpix/

В рамках традиционного Бала цветов пройдет международный конкурс профессиональных флористов. Праздник станет одним из самых ярких и ароматных мероприятий этого лета. Мероприятие поддерживает Департамент культуры и спорта. Вход свободный.

Спектакль «Мальчик, который ничего не боялся»

2 июня 11:00

Русский театр

Спектакль Полины Стружковой «Мальчик, который ничего не боялся» по сказке шведского писателя Альфреда Смедберга особенно интересен маленьким детям, которые могут участвовать в нем самым активным образом.

Ида-Вирумаа

Дегустационная ярмарка «Вкусы Нарвы 2022»

28 мая 12:00–15:00

зона отдыха Йоаорг, Нарва

Ярмарка «Вкусы Нарвы» порадует в этом году блюдами эстонской, русской и европейской кухни. Во время мероприятия лучшие рестораны и кафе Нарвы, Нарва-Йыэсуу и Ида-Вирумаа представят свои блюда. Мероприятие пройдет на берегу реки Нарова в живописной зоне отдыха Йоаорг (Липовая ямка). Стоимость одного купона (1 дегустационная порция) – 2 евро.

Походы в рамках программы LIFE

28 мая 10:00–14:00

Алутагузе

28 мая 12:00–15:00

Айду-Нымме

Карьер Айду. Фото: Postimees

LIFE – это программа Европейской комиссии, посредством которой с 1992 года финансируются экологические и климатические проекты в Европейском Союзе. В Алутагузе пройдет поход по местам обитания белок-летяг, а в Айду-Нымме – приключенческий поход на карьер Айду. Мероприятия бесплатные.

Экскурсия на Кренгольм

Кренгольм. Фото: Postimees

Нарвский музей приглашает вас на экскурсию по Кренгольму, во время которой вы сможете окунуться в 160-летнюю историю текстильного гиганта и полюбоваться монументальной промышленной архитектурой, услышать отголоски мощи крупнейшей мануфактуры и ощутить силу ее духа. Стоимость: 12 евро – взрослый билет, 6 евро – льготный. Экскурсия проходит на эстонском, на русском и на английском языках.

Экскурсия «Балтиец: секретный завод в центре города»

29 мая 15:30

(на русском языке)

Vaba Lava, Нарва

Огромное здание в самом центре города с самым большим портретом Яака Йоала в Эстонии. Сегодня это дом, в стенах которого по-соседски живут и успешно работают разные по своей направленности организации городского, регионального и международного размаха. Трудно представить, что всего 70 лет назад адрес, название и назначение этого здания были строго засекречены, а оно само отсутствовало на многих картах города и региона. Билеты только в предварительной продаже: 15 евро – полный, 10 евро – льготный.

«Звуки на границе 2022»

28 мая 19:00

концертный зал «Женева», Нарва