Сто лет назад, 30 апреля 1922 года, в центре Таллинна снесли памятник Петру Первому. Бронзовый император, простоявший неполные 12 лет, вызывал смешанные чувства еще на стадии установки монумента. Что уж говорить о дискуссии по поводу его демонтажа, пишет историк Иван Лаврентьев.
Незадавшаяся карьера бронзового императора: как Петр I не прижился в Таллинне
Во времена царской России по всей империи регулярно возводили памятники августейшим особам или переименовывали в их честь какие-либо объекты. Даже странно, что в административной столице Эстляндской губернии – Ревеле (город официально переименовали в Таллинн только в 1918 году) – таких объектов было совсем немного. Хотя первый российский император неоднократно посещал город при жизни.
В 1910 году установку памятника приурочили к 200-летию покорения Таллинна и последующего присоединения территории Эстонии к Российской империи в ходе Северной войны. Дискуссии о возможной установке памятника начались еще во время предыдущего юбилея в 1810 году, но тогда из-за нехватки средств затею отложили в долгий ящик.
Но и столетие спустя установка памятника обошлась недешево. Так, 25 000 рублей, выделенные городскими властями в 1909 году на создание монумента, составляли почти 3% от расходов ревельского годового бюджета. Еще 7000 рублей город потратил в 1910 году на расходы, связанные с церемонией открытия.
Гранитный постамент привезли по морю из Финляндии. Его габариты были столь внушительными, что от порта до нынешней площади Вабадузе постамент везли целых три недели. Бронзовую статую отлили в Париже, заказав живущему там уроженцу Риги Леопольду Бернштаму. Примечателен выбор места для установки монумента. Среди вариантов рассматривались Кадриорг или какая-нибудь площадь в Старом городе. Но в итоге предпочтение отдали Сенному рынку, в те годы – не особенно примечательной территории к югу от городских стен. В связи с установкой монумента площадь тоже переименовали в Петровскую.
Стоит отметить, что политическая и общественная жизнь в Таллинне в самом начале XX века отличалась этнической пестротой и идеологическим разнообразием. Можно предположить, что консенсус в отношении дорогостоящего монумента был для балтийских немцев, русских и эстонцев способом продемонстрировать лояльность центральной власти, которая могла несколько пошатнуться в глазах Петербурга после революционных событий 1905 года. Все эти группы были движимы разными мотивами.
Несмотря на длинный перечень бесплатных мероприятий для простолюдинов и многочисленные роскошные приемы для светской публики в честь открытия памятника, в газетах тех лет отмечается общий скепсис в отношении события.
На открытии часть платных мест на трибунах пустовала, а каких-то особых толп на улицах в день церемонии замечено не было. Как элиты, так и народные массы одинаково холодно приняли новый след имперского присутствия.
Действительно, противоречивая личность самодержца здесь ни при чем. Скорее образ Петра I лишний раз напоминал эстонскому обществу о порядках, которые с конца XIX века все сильнее препятствовали росту национального самосознания.
В независимой Эстонии вопрос о демонтаже памятника встал в 1920 году сразу по окончании Освободительной войны, но тогда разговоры не привели к желаемому результату. В феврале 1922 года Петровскую площадь переименовали в Площадь Свободы, или Вабадузе. В разговорной речи некоторое время использовалось прежнее название.
В городском собрании продолжались ожесточенные дебаты о сносе монумента. Наряду с мнениями «за» и «против» выдвигались предложения полумер: например, задрапировать фигуру Петра I на день независимости Эстонии тканью – либо сине-черно-белой (христианские демократы), либо красной (коммунисты). Отдельные ретивые горожане предпринимали попытки демонтировать памятник самостоятельно. Окончательное решение о переносе статуи было принято в апреле. В ночь на 30 апреля 1922 года бронзовый правитель был спущен со своего постамента и отправлен в Кадриорг к Дому-музею Петра I, где император в свое время неоднократно останавливался.
Домик Петра открыт для посетителей в качестве филиала Городского музея и по сей день. Работы проводили ночью во избежание скопления зевак, а также чтобы не препятствовать движению городских трамваев. Было необходимо соблюдать меры безопасности, учитывая размеры статуи (вместе с постаментом 11,7 метров в высоту). Тем не менее за ходом работ в течение двух суток постоянно наблюдала толпа, доходившая, по некоторым данным, до 1500 человек.
Доставленный в Кадриорг монумент провел несколько лет в горизонтальном положении – возводить статую в парке не стали. Наконец, в 1925 году ее распилили на части и большую часть металла пустили на переплавку. Оставшийся от массивного памятника бюст был установлен в Кадриорге в 1935 году, но и его жизнь была недолгой. Во время Второй мировой войны урезанную фигуру императора постигла та же участь – ее переплавили.
Бытовала легенда, что из бронзовых ног Петра I были отлиты монеты небольшого номинала, а потому «ноги императора еще долго ходили по эстонской земле», но документальных подтверждений этой истории нет. Летом 2008 года в ходе реконструкции площади Вабадузе были обнаружены остатки заграждения, которое когда-то окружало памятник. Поскольку особой культурно-исторической ценности это сооружение не представляло, было решено его не восстанавливать.
Переименованную площадь Свободы в 1920–1930-х годах начали застраивать новыми зданиями, а ее доминантой должен был стать новый монумент свободы. Полностью этот замысел архитекторов межвоенного времени так и не был реализован. Как монумент все-таки появился – уже совсем другая история.