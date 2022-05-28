Незадавшаяся карьера бронзового императора: как Петр I не прижился в Таллинне

Во времена царской России по всей империи регулярно возводили памятники августейшим особам или переименовывали в их честь какие-либо объекты. Даже странно, что в административной столице Эстляндской губернии – Ревеле (город официально переименовали в Таллинн только в 1918 году) – таких объектов было совсем немного. Хотя первый российский император неоднократно посещал город при жизни.

В 1910 году установку памятника приурочили к 200-летию покорения Таллинна и последующего присоединения территории Эстонии к Российской империи в ходе Северной войны. Дискуссии о возможной установке памятника начались еще во время предыдущего юбилея в 1810 году, но тогда из-за нехватки средств затею отложили в долгий ящик.

Но и столетие спустя установка памятника обошлась недешево. Так, 25 000 рублей, выделенные городскими властями в 1909 году на создание монумента, составляли почти 3% от расходов ревельского годового бюджета. Еще 7000 рублей город потратил в 1910 году на расходы, связанные с церемонией открытия.

Гранитный постамент привезли по морю из Финляндии. Его габариты были столь внушительными, что от порта до нынешней площади Вабадузе постамент везли целых три недели. Бронзовую статую отлили в Париже, заказав живущему там уроженцу Риги Леопольду Бернштаму. Примечателен выбор места для установки монумента. Среди вариантов рассматривались Кадриорг или какая-нибудь площадь в Старом городе. Но в итоге предпочтение отдали Сенному рынку, в те годы – не особенно примечательной территории к югу от городских стен. В связи с установкой монумента площадь тоже переименовали в Петровскую.

Стоит отметить, что политическая и общественная жизнь в Таллинне в самом начале XX века отличалась этнической пестротой и идеологическим разнообразием. Можно предположить, что консенсус в отношении дорогостоящего монумента был для балтийских немцев, русских и эстонцев способом продемонстрировать лояльность центральной власти, которая могла несколько пошатнуться в глазах Петербурга после революционных событий 1905 года. Все эти группы были движимы разными мотивами.

Несмотря на длинный перечень бесплатных мероприятий для простолюдинов и многочисленные роскошные приемы для светской публики в честь открытия памятника, в газетах тех лет отмечается общий скепсис в отношении события.

На открытии часть платных мест на трибунах пустовала, а каких-то особых толп на улицах в день церемонии замечено не было. Как элиты, так и народные массы одинаково холодно приняли новый след имперского присутствия.

Действительно, противоречивая личность самодержца здесь ни при чем. Скорее образ Петра I лишний раз напоминал эстонскому обществу о порядках, которые с конца XIX века все сильнее препятствовали росту национального самосознания.

Бюст Петра I в Кадриорге. 1930-е годы. Фото: Собрание Таллиннского городского музея