Совет психолога: когда гложет чувство вины

Для моей подруги Юли чувство вины – спутник жизни. Она постоянно ощущает себя всем обязанной и старается всем угодить. Если говорить языком наших потребностей, чувство вины – это про наше желание быть частью важной для нас системы, общности. Например, частью семьи или рабочего коллектива. Про желание быть причастным.

Несмотря на то, что чувство вины доставляет дискомфорт (и это мягко говоря), само по себе оно очень важно и помогает нам оставаться человечными. Это та самая совесть, внутренний голос, который напоминает о ценностях, калибрует на справедливость в ходе принятия решений, заставляет сочувствовать и сопереживать. Это нормирующее чувство, которое напоминает нам, что мы – не сами по себе, мы – часть общества.

Почему сейчас так много волонтеров? Причина в том, что общая беда объединяет людей. Входит в силу древний племенной инстинкт – перед большой опасностью мы сильнее вместе. Так в древности люди сообща охотились на мамонтов. Так с помощью мозгового штурма происходит поиск оптимальных решений в крупных корпорациях.

Эволюция доказала, что в условиях небезопасного мира выживать легче, объединив усилия. Если ты член племени и нарушаешь его правила, чувство вины, как внутренний колокольчик, укажет тебе на это. Так ты избежишь участи быть изгнанным из племени и сохранишь все блага общежития, в том числе, защиту коллектива.

Обоюдоострая вина

Конечно, мы можем отучить себя слышать голос совести. В результате мы приобретем карт-бланш на удовлетворение своих потребностей. Разберем ситуацию, когда человек совершает преступление. Он идет на поводу у своего желания разбогатеть и крадет, совершает насилие, принуждает, склоняет, отнимает, наконец, самоутверждается за счет других.

С одной стороны, этот человек удовлетворяет свои потребности, но с другой – игнорирует человечную часть своей личности, способность сопереживать. Он забывает, что человек, у которого он украл – это сосед, друг, соплеменник, и убивает его внутри себя, вытесняя свою потребность в причастности к этиму человеку. На самом деле именно игнорирование чувства вины и своей причастности делает нас более расположенными, толерантными к насилию в отношении других людей. Иногда даже самых близких и родных. Более того, если дело и не доходит до открытой агрессии в отношениях, игнорирование своей вины все равно ранит окружающих и нарушает наш с ними контакт.

Например, моей клиентке Ире сейчас 42 года, и она всю жизнь злится на свою маму, которая никогда не извинялась, даже когда всем было очевидно, что она не права. Представили, каково это? Когда Ира говорила о своих обидах маме, та искренне не понимала, в чем проблема и за что приносить извинения.