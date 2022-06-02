Гостомель близ Киева, будь он взят и удержан российскими военными в первые дни войны, стал бы идеальным плацдармом для быстрого захвата столицы Украины, которая только собиралась с силами, чтобы дать отпор агрессору. Теперь можно сказать, что исход битвы при Гостомеле решил судьбу Киева, пишет специальный корреспондент Rus.Postimees в Украине Дмитрий Мороз.
Битва при Гостомеле: анатомия провалившегося блицкрига
Как все началось
Первые удары Россия нанесла по военной инфраструктуре украинской армии. Взрывы слышали практически во всех крупных областных центрах по обе стороны Днепра. Уже с утра 24 февраля стало ясно: главная задача вторжения – быстрый захват Киева, с принуждением к капитуляции правительства и президента.
Целью номер один российской военщины был избран гостомельский аэродром имени Антонова, расположенный в шести километрах от Киева и способный принимать тяжелые грузовые самолеты. Именно это место должно было стать плацдармом для решающего удара по столице Украины.
Гостомель атаковали со стороны Беларуси. Мой собеседник – военнослужащий Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины, позывной «Метис». Его подразделение приняло первый бой с российскими десантниками прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома.
«В 5.30 утра я был уже в части. Нам выдавали оружие, все готовились к чему-то», – говорит гвардеец. «Где-то в 6 утра на плац военной части прилетела ракета. Тогда я понял, к чему мы готовимся, и что все очень серьезно. Было очевидно, что ракета летела в казарму, где на тот момент находилось много бойцов, но она отклонилась от курса. Если бы цель была поражена, последствия были бы непоправимые для нашей бригады. К счастью, тогда никто не пострадал», – говорит «Метис».
Казармы Национальной гвардии располагались в нескольких метрах от стратегического аэродрома. Из окон солдат уже видно стоящие самолеты. Само собой, это был лакомый кусок для российской военной машины.
Часы превратились в секунды
«Вместе с пограничниками и подразделением Главного управления разведки мы заняли оборону и ждали. Задачей было не допустить приземления российских самолетов с десантом на борту, но вышло не так, как мы ожидали. Около десяти или одиннадцати утра атака с неба началась при поддержке вертолетов, завязался бой. Наши зенитчики не успевали перезаряжать свои пушки. В этом хаосе российские вертолеты пытались вести бой и одновременно высаживать десант. Иногда им это удавалось, но в первый же день мы сбили шесть российских вертолетов. Сколько было уничтожено солдат противника, никто не считал, их телами был усыпан весь аэродром».
В тот день в силу обстоятельств среди нацгвардейцев было много солдат-срочников, которые вели стрельбу из зенитных пушек и пулеметов. Время приобрело странное свойство: «секунды превратились в вечность, а часы в секунды», – рассказывает «Метис».
«Тем временем российские десантники все прибывали – продолжает он. – По радио пришла информация, что нас берут в кольцо, и нужно готовиться к бою на земле. Но боекомплект заканчивался катастрофически быстро, и командир части принял решение отвести нашу роту. Что мы и сделали с минимальными потерями. Было несколько раненых, и один человек попал в плен». Это был первый бой 23-летнего «Метиса».
Слова нацгвардейца подтверждают и показания пленных российских солдат. 4 марта в Гостомеле боец 31-й Ульяновской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Никита Пономарев рассказал во время пленения, что на летном поле много убитых россиян. По предварительным данным, в операции захвата аэродрома учавствовало до полутора тысяч десантников. Их задача состояла в удержании стратегического объекта до прихода основных сил. Но они все не подходили. Украинская артиллерия планомерно уничтожала и высадившийся десант, и технику, которая стягивалась со стороны Беларуси через зону отчуждения в Чернобыле.
Черные дни
После контратаки украинского спецназа Гостомель был усыпан трупами российских десантников. Свидетельством тому – многочисленные видео в соцсетях. Разорванные противотанковыми ракетами броневики со знаком V на борту и телами солдат с георгиевскими лентами на форме были повсюду.
Служба безопасности Украины публиковала в первые дни марта перехваты переговоров российских военнослужащих, в которых преобладали панические настроения. По всему выходило, что они в принципе не готовились к штурму Киева и везли с собой не тяжелое вооружение, а парадную форму для победного шествия по Крещатику на 9 мая.
Гостомель еще много раз переходил из рук в руки. 1 апреля российская армия ушла из поселка и всей Киевской области. По информации Кремля, такая договоренность была достигнута на переговорах в Стамбуле. Украинская же сторона говорит, что российские силы больше не могли удерживать эти территории под натиском вооруженных сил Украины и добровольческих соединений, которые от обороны Киева переходили в наступление.
Как бы там ни было, Гостомель был и является очень важным плацдармом перед наступлением на украинскую столицу. Было изначально ясно, что Киев так просто не отдаст этот поселок. В результате просчетов российского командования «Битва за Киев» потерпела фиаско. Российский генштаб выбрал самый неудачный путь и наименее благоприятное время года, что привело к потере наиболее боеспособных военнослужащих.
Удивительно, что после взятия Гостомеля, Ирпеня и других поселений близ Киева линия обороны сама по себе образовалась в тех же границах, что во время Второй Мировой войны. С той лишь разницей, что в 1941 году украинскую столицу от гитлеровцев обороняла советская армия, а сейчас страна-правопреемник СССР оказалась в противоположной роли.
Злодеяния оккупантов
7 апреля в одном из гаражей Гостомеля полицейские обнаружили 11 тел местных жителей с огнестрельными ранениями. Вскоре выяснилось, что это не единичные случаи, а системная работа садистов в военной форме на контролируемой территории. Людей убивали просто за то, что они пытались выйти из подвалов или подъездов на улицу.
Работник гостомельского аэропорта Владимир Бартащук в интервью для интернет-проекта «Хащi» с ужасом вспоминает те дни: «Кадыровцы зашли в наше село. Начали всех из хат выгонять – грабить, крушить дворы. Кто не открывал, могли дом обстрелять. Некоторые погреба утюжили БТРами. В хаты, которые им нравились, они заселялись, а хозяев выгоняли на улицу».
У местных на тот момент уже не было ни электричества, ни газа, а у жителей многоэтажек не было и питьевой воды, разрядились телефоны, не работало радио. «Больше всего пугало отсутствие информации», – признается Бартащук.
Какое-то время еще были активны волонтеры из числа местных жителей. Активисты на своих автомобилях подвозили нуждающимся медикаменты и еду. Самые отчаянные под обстрелами эвакуировали население. Но после расстрела нескольких волонтерских автомобилей это прекратилось. Когда российская армия ушла, стало известно о гибели Гостомельского поселкового головы Юрия Прилипко, который во время боевых действий пытался помогать односельчанам.
Его дочь Надежда рассказала подробности гибели отца киевским журналистам: «Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше было некуда, и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК „Покровский“ (жилищный комплекс) рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и двоих парней расстреляли, а двоим удалось спастись», – рассказала женщина.
Комментарий
Они думали, что справятся за несколько часов
Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Киев)
Я называю это Афганистан-79 плюс Чехословакия-68. Сложно сказать, на каком этапе у россиян была искажена разведывательная информация. Для меня совершенно очевидно, что стратегическая, оперативная и тактическая оценка украинских реалий абсолютно не соответствовала действительности. Они считали, что сопротивления не будет, они за несколько часов возьмут в плен Владимира Зеленского с его окружением, и на этом все закончится. Это было заметно по их колоннам техники, которые шли без маскировки, без готовности к бою и были в шоке, когда по ним наносили удары авиацией или артиллерией. Полной неожиданностью для российского десанта и спецназа оказалось то, что украинцы могут сбивать их вертолеты. Хотя если бы они почитали заранее интернет-хронику, им бы стало известно, что Украине на тот момент уже передали несколько тысяч «Стингеров» – зенитно-ракетных комплексов американского производства.