Битва при Гостомеле: анатомия провалившегося блицкрига

Черные дни

После контратаки украинского спецназа Гостомель был усыпан трупами российских десантников. Свидетельством тому – многочисленные видео в соцсетях. Разорванные противотанковыми ракетами броневики со знаком V на борту и телами солдат с георгиевскими лентами на форме были повсюду.

Служба безопасности Украины публиковала в первые дни марта перехваты переговоров российских военнослужащих, в которых преобладали панические настроения. По всему выходило, что они в принципе не готовились к штурму Киева и везли с собой не тяжелое вооружение, а парадную форму для победного шествия по Крещатику на 9 мая.

Военнослужащие Бригады быстрого реагирования во время учений на полигоне в Киевской области. Фото: Дмитрий Мороз

Гостомель еще много раз переходил из рук в руки. 1 апреля российская армия ушла из поселка и всей Киевской области. По информации Кремля, такая договоренность была достигнута на переговорах в Стамбуле. Украинская же сторона говорит, что российские силы больше не могли удерживать эти территории под натиском вооруженных сил Украины и добровольческих соединений, которые от обороны Киева переходили в наступление.

Как бы там ни было, Гостомель был и является очень важным плацдармом перед наступлением на украинскую столицу. Было изначально ясно, что Киев так просто не отдаст этот поселок. В результате просчетов российского командования «Битва за Киев» потерпела фиаско. Российский генштаб выбрал самый неудачный путь и наименее благоприятное время года, что привело к потере наиболее боеспособных военнослужащих.

Удивительно, что после взятия Гостомеля, Ирпеня и других поселений близ Киева линия обороны сама по себе образовалась в тех же границах, что во время Второй Мировой войны. С той лишь разницей, что в 1941 году украинскую столицу от гитлеровцев обороняла советская армия, а сейчас страна-правопреемник СССР оказалась в противоположной роли.

Злодеяния оккупантов

7 апреля в одном из гаражей Гостомеля полицейские обнаружили 11 тел местных жителей с огнестрельными ранениями. Вскоре выяснилось, что это не единичные случаи, а системная работа садистов в военной форме на контролируемой территории. Людей убивали просто за то, что они пытались выйти из подвалов или подъездов на улицу.

Удар ракетой «Калибр» в Гостомеле. Фото: «Метис»

Работник гостомельского аэропорта Владимир Бартащук в интервью для интернет-проекта «Хащi» с ужасом вспоминает те дни: «Кадыровцы зашли в наше село. Начали всех из хат выгонять – грабить, крушить дворы. Кто не открывал, могли дом обстрелять. Некоторые погреба утюжили БТРами. В хаты, которые им нравились, они заселялись, а хозяев выгоняли на улицу».

У местных на тот момент уже не было ни электричества, ни газа, а у жителей многоэтажек не было и питьевой воды, разрядились телефоны, не работало радио. «Больше всего пугало отсутствие информации», – признается Бартащук.

Какое-то время еще были активны волонтеры из числа местных жителей. Активисты на своих автомобилях подвозили нуждающимся медикаменты и еду. Самые отчаянные под обстрелами эвакуировали население. Но после расстрела нескольких волонтерских автомобилей это прекратилось. Когда российская армия ушла, стало известно о гибели Гостомельского поселкового головы Юрия Прилипко, который во время боевых действий пытался помогать односельчанам.

Его дочь Надежда рассказала подробности гибели отца киевским журналистам: «Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше было некуда, и все пассажиры выпрыгнули из автомобиля. В ЖК „Покровский“ (жилищный комплекс) рядом находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и двоих парней расстреляли, а двоим удалось спастись», – рассказала женщина.