Где взять деньги? Быстрое увеличение детских пособий приведет к повышению налогов

Повышение цен предполагается компенсировать за счет налоговых излишков
По мнению критиков, это ускорит рост цен
Предстоят непростые решения в вопросах налогов
Стремление смягчить последствия роста цен путем повышения семейных пособий поставило отношения внутри правительства на край пропасти. Вброс в экономику еще нескольких сотен миллионов евро может иметь обратный эффект. Да и где найти постоянные источники для покрытия этих расходов?
Общая стоимость проекта, представленного Центристской партией, Социал-демократами, партией «Отечество» и EKRE, составит 246 миллионов евро. С 1 февраля 2023 года должны увеличиться как детские пособия, так и пособия многодетным семьям. Законопроект рассорил партнеров по коалиции: Партия реформ утверждает, что не против повышения детских пособий, однако Центристская партия не дала никому времени продумать, за счет чего покрывать планируемые расходы.
Кая Каллас (RE) во вторник в интервью Järva Teataja подчеркнула, что проблему увеличения пособий следовало бы обсуждать без отрыва от государственного бюджета. «Мне кажется, это небезосновательная просьба, когда вы во власти. Находясь в правительстве, не стоит забывать об ответственности. Вы распоряжаетесь не своими личными деньгами, а деньгами налогоплательщиков».
Составители законопроекта дают довольно расплывчатые объяснения. Пока из них следует, что дополнительные деньги для детских пособий будут выделяться за счет налоговых поступлений, увеличившихся из-за роста цен и общего экономического роста.
Лидер фракции Центристской партии Яанус Карилайд, отвечая на вопрос о покрытии расходов, заявил, что 246 миллионов евро не заморозятся, а вернутся в эстонское общество. «На данный момент у нас налоговый профицит составляет более 20 процентов. Государственный бюджет по-прежнему состоит из налогов и кредитов. Мы хотим сделать финансовую бронь, и это будет учитываться при разработке бюджета на 2023 год», – сказал Карилайд.
Правда, начальник отдела фискальной политики Министерства финансов Рауль Ляттемяэ заявил, что «налоговые поступления в ближайшие годы все же будут ниже, чем мы ожидали при подготовке бюджета осенью 2022 года, и не смогут покрыть планируемых расходов».
Однако председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер считает, что покрытие расходов является приоритетной задачей. «Каждое правительство должно установить приоритеты и следовать взятым на себя обязательствам исходя из действующих законов. Так же, как в случае ранее принятого коалицией решения о внеочередном повышении пенсий и освобождении от подоходного налога со средней пенсии, что окажет большое влияние на государственный бюджет».
Сеэдер продолжает: «При планировании госбюджета на следующий год придется учитывать, что принят закон, который влечет за собой обязательства. Точно так же следует подходить к увеличению детских и семейных пособий. Когда соберутся осенью и начнут обсуждать государственный бюджет и его стратегию на следующие годы, уже будут известны и обязательства, вытекающие из закона, и приоритеты правительства. Так и рождается целостный бюджет».
Повышение налогов неизбежно?
Социал-демократ Рийна Сиккут указывает, что речь идет о постоянном расходе, более того, индексированном постоянном расходе, который увеличивается год от года, поэтому понятно, что он может быть покрыт только за счет постоянного дохода. «Это невозможно сделать за счет кредита или отдельных ежегодных решений. В качестве источника компенсации необходим какой-то постоянный механизм – и это могут быть только налоговые поступления», – отмечает она.
Другими словами, в долгосрочной перспективе политические партии должны быть готовы к предметной дискуссии о повышении налогов. «Невозможно получить лучшую социальную защиту, здравоохранение или лучшее финансирование высшего образования при нынешнем уровне налогообложения. И конкретно этот проект семейных пособий очень остро высвечивает проблему», — говорит она.
К сожалению, понятно, что уже из соображений политических технологий никто не хочет решать вопрос о повышении налогов до выборов. «Я неоднократно упоминала, что любимая тема политиков – налоги. Все вроде как специалисты в этом вопросе, но на самом деле перед выборами обнаруживается готовность принимать только популярные решения. К сожалению, повышение налогов к таковым не относится», – рассуждает Сиккут. «Поэтому сложные решения может принимать только новое правительство, которое получило сильный мандат, в котором коалиция еще сильна и внутри нее есть какое-то понимание и согласие касательно налогов».
С ней согласен и эксперт по экономике Хейдо Витсур (на фото): «В конце концов, все сводится к тому, чего мы действительно хотим. Хотим ли мы сохранить стабильность нашей налоговой системы или поддержать детей?» – задает он неудобный вопрос.
По его словам, при таком низком налогообложении невозможно содержать страну, которая хочет хоть немного походить на процветающую Скандинавию, как того, скорее всего, хочет Эстония. Как таковые детские пособия являются очень показательной мерой, делающей скандинавские страны примером для подражания. Наверное, они жизненно необходимы в ситуации, когда у нас рождается чуть больше 13 тысяч детей в год, а на пенсию выходят поколения с 20 тысячами рождений в год и более. «Если мы хотим сохранить стабильность налоговой системы, ничего не предпринимая, я не вижу источников для увеличения детских пособий. Брать деньги там, где их и так мало, чтобы отдавать их детям — не очень умная затея, в конце концов» – заключает Витсур.
Представители Центристской партии и партии «Отечество» проявляют сдержанность, обсуждая налоговые вопросы в свете приближающейся предвыборной кампании. «Говоря о действующих налогах, мы внесли в Рийгикогу наши предложения о снижении акцизных сборов на дизельное топливо и бензин до разрешенного Европейским Союзом минимума и о снижении НДС на электроэнергию, газ и отопление помещений», – обращает внимание Хелир-Вальдор Сеэдер. Это решения, скорее, сиюминутные, тогда как долгосрочные будут предметом предвыборной программы 2023 года.
Это только подстегнет рост цен?
Каспар Оя, который работает экономическим советником президента Алара Кариса, отмечает, что, помимо инфляции, Эстония долгое время страдает от дефицита бюджета. Он подчеркивает, что инфляцию можно обуздать, избегая такой фискальной политики, которая бы подпитывала экономическое развитие и, следовательно, рост цен. «В сложившейся ситуации дополнительные деньги нужно направить туда, где это абсолютно необходимо, – на национальную оборону, на беженцев. Но важно соблюдать крайнюю осторожность. Мы должны понимать, что, если мы вложим в экономику больше денег, инфляция ускорится еще больше», – поясняет Оя.
На вопрос, не повысит ли увеличение детских пособий уровень инфляции, Сеэдер отвечает, что их доля слишком мала. Рассматривая причины быстрого роста цен, можно заметить, что он в значительной степени рост связан с тем, что происходит за пределами Эстонии, в частности, с ценами на энергоносители. «Таким образом, – продолжает Сеэдер, – увеличение детских пособий и пенсионная реформа, на которые премьер-министр ссылается как на основные источники инфляции, в действительности на нее не влияют. Их воздействие не столь велико, зато позволит смягчить резкий рост цен за счет конкретных мер».
Тем не менее, по словам Оя, трудно сказать, в какой степени увеличение детских пособий повлияет на инфляцию. Действительно, важнейшей причиной инфляции является энергетический сектор. Вместе с тем ускоренное восстановление экономики также является важным фактором. «Мы очень быстро оправились от коронакризиса. В принципе, из европейских стран быстрее восстановилась только Ирландия. Но в случае с Ирландией за быстрым восстановлением стоят международные компании, которые не столь тесно связаны с собственной экономикой Ирландии. Поэтому можно сказать, что мы восстановились быстрее всех», – поясняет Оя.
По его мнению, «среда такова, что инфляционное давление высокое, а самая высокая инфляция в Эстонии заметнее, чем в других странах. Этому способствовала и пенсионная реформа, которая добавила в экономику много свободных денег». На основании этого Оя заключает: «Приход дополнительных денег в экономику может ускорить инфляцию».
Почему именно универсальные субсидии?
Хотя Центристская партия исторически была сторонником дифференцированного подоходного налога, в прошлом году ее представители несколько раз выступали за всеобщие прямые пособия, которые поступали бы на счета людей независимо от их доходов. И наоборот, в то время как на посту премьер-министра от Партии реформ была Кая Каллас, она защищала распределение субсидий по потребностям.
Система должна быть разумной
Под видом детских пособий творятся полнейший популизм и политиканство. В предложенном виде повышение детских пособий не решит реальных проблем обнищания семьи. На данный момент Рийгикогу и находящиеся в нем политические партии демонстрируют неспособность работать с этой важной проблемой. С осени для многих эстонских семей снова стали реальностью и повышение цен на энергию, и дальнейший рост инфляции.
Чтобы выкрутиться из этого кризиса, нам нужна умная страна, способная предлагать персональные решения человеческих проблем, а не заниматься откровенным популизмом. Мы должны реформировать нашу систему государственной службы, чтобы в ситуациях, когда нужно кому-то помочь, мы могли бы делать это конкретно, точечно и в соответствии с необходимостью. Только это положит конец популистской политике, парализующей наше правительство несколько раз в год».
Яанус Карилайд оправдывал смену тренда чрезмерной бюрократией. «Мы то же видели и с энергетическими субсидиями, что около 15–20 процентов и обратившихся людей потрудились написать заявление, но потом получилось, что сперва была надежда и ожидание, но затем они так и не получили это пособие. На наш взгляд, универсальный подход более разумен. Мы не считаем разумной практику постоянно доказывать, что вам нужна поддержка. Я знаю, что Партия реформ хотела бы, чтобы детские пособия основывались на потребностях, но тогда они также должны предложить очень точный механизм, позволяющий осуществить это намерение на практике»
Предложение требует анализа
Наложение на налогоплательщиков постоянного обязательства в размере 300 миллионов евро может иметь очень болезненные последствия. Поэтому внесенное предложение следует тщательно проанализировать. Сейчас мы живем в очень неспокойное время из-за войны, которую развязала соседняя с нами страна. Что нас ждет в экономике, пока неизвестно, царит полная неопределенность. Месяц назад прогноз показывал, что впереди рецессия. Летний экономический прогноз, который будет завершен в августе, безусловно, даст более точную картину и основу для принятия таких масштабных решений.
Налогов поступило больше, чем ожидалось
За первые три месяца этого года налогов было получено несколько больше, чем ожидалось, так как влияние санкций не коснулось налоговых поступлений в марте. Но в годовой перспективе по-прежнему сохраняются высокие риски, и на данный момент нельзя прогнозировать каких-либо существенных изменений. В весеннем прогнозе мы пересмотрели оценку налоговых поступлений на 2023 г. в сторону понижения по сравнению с осенним прогнозом – в основном из-за более медленного, чем ожидалось, роста фонда заработной платы. С учетом косвенного влияния дополнительного бюджета налоговые поступления в 2023 году составят на 123 миллиона евро меньше по сравнению с запланированными в государственном бюджете. Обновленный прогноз мы опубликуем во второй половине августа.
К тому времени у нас наверняка будет более актуальная информация о том, как санкции и растущие цены на энергоносители повлияли на экономику и налоговые поступления.
Инфляция — не вечный двигатель
В ближайшие годы налоговые поступления будут ниже, чем мы ожидали при подготовке государственного бюджета осенью 2022 года. В этом смысле увеличение налоговых поступлений не покроет предполагаемых расходов. Кроме того, государственный бюджет в настоящее время дефицитен, а политика правительства до сих пор была направлена на сокращение дефицита. Это значит, что правительство, вероятно, захочет направить дополнительные налоговые деньги на сокращение дефицита. С одной стороны, инфляция поддерживает рост поступлений с подоходного налога. С другой стороны, та же инфляция, плюс санкции и отказ от российских товаров будут тормозить рост доходов. И это, в свою очередь, отрицательно сказывается на налоговых поступлениях. Инфляция – не вечный двигатель экономики, когда все просто пожимают плечами и платят больше, а государство собирает все больше налогов. У кого-то кошелек так или иначе прохудится, и тогда этот кто-то сокращает потребление, а некоторым компаниям приходится еще и работников сокращать.