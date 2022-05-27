Где взять деньги? Быстрое увеличение детских пособий приведет к повышению налогов

На вопрос, не повысит ли увеличение детских пособий уровень инфляции, Сеэдер отвечает, что их доля слишком мала. Рассматривая причины быстрого роста цен, можно заметить, что он в значительной степени рост связан с тем, что происходит за пределами Эстонии, в частности, с ценами на энергоносители. «Таким образом, – продолжает Сеэдер, – увеличение детских пособий и пенсионная реформа, на которые премьер-министр ссылается как на основные источники инфляции, в действительности на нее не влияют. Их воздействие не столь велико, зато позволит смягчить резкий рост цен за счет конкретных мер».

Тем не менее, по словам Оя, трудно сказать, в какой степени увеличение детских пособий повлияет на инфляцию. Действительно, важнейшей причиной инфляции является энергетический сектор. Вместе с тем ускоренное восстановление экономики также является важным фактором. «Мы очень быстро оправились от коронакризиса. В принципе, из европейских стран быстрее восстановилась только Ирландия. Но в случае с Ирландией за быстрым восстановлением стоят международные компании, которые не столь тесно связаны с собственной экономикой Ирландии. Поэтому можно сказать, что мы восстановились быстрее всех», – поясняет Оя.

Каспар Оя. Фото: Remo Tõnismäe

По его мнению, «среда такова, что инфляционное давление высокое, а самая высокая инфляция в Эстонии заметнее, чем в других странах. Этому способствовала и пенсионная реформа, которая добавила в экономику много свободных денег». На основании этого Оя заключает: «Приход дополнительных денег в экономику может ускорить инфляцию».

Почему именно универсальные субсидии?

Хотя Центристская партия исторически была сторонником дифференцированного подоходного налога, в прошлом году ее представители несколько раз выступали за всеобщие прямые пособия, которые поступали бы на счета людей независимо от их доходов. И наоборот, в то время как на посту премьер-министра от Партии реформ была Кая Каллас, она защищала распределение субсидий по потребностям.

Кристина Каллас, лидер «Ээсти 200». Фото: Konstantin Sednev Система должна быть разумной Под видом детских пособий творятся полнейший популизм и политиканство. В предложенном виде повышение детских пособий не решит реальных проблем обнищания семьи. На данный момент Рийгикогу и находящиеся в нем политические партии демонстрируют неспособность работать с этой важной проблемой. С осени для многих эстонских семей снова стали реальностью и повышение цен на энергию, и дальнейший рост инфляции. Чтобы выкрутиться из этого кризиса, нам нужна умная страна, способная предлагать персональные решения человеческих проблем, а не заниматься откровенным популизмом. Мы должны реформировать нашу систему государственной службы, чтобы в ситуациях, когда нужно кому-то помочь, мы могли бы делать это конкретно, точечно и в соответствии с необходимостью. Только это положит конец популистской политике, парализующей наше правительство несколько раз в год».