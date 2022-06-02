Андрес Херкель ⟩ Риски китайского лидера

Аналогичный миф характерен для Москвы: Запад падает, мы строим новый мировой порядок. Насколько в таком случае неудача России повлияет на китайскую картину мира?

В китайском сценарии друг другу противостоят западная система, декларирующая верховенство прав и свобод, и высокотехнологичный авторитаризм. Этот последний применяется Китаем, например, в деле перевоспитания уйгуров Восточного Туркестана в лояльное население региона Синьцзян.

Мне видится ряд опасностей в слишком поспешной интерпретации событий в пользу Запада. Во-первых, российско-украинская война не окончена и может продолжаться еще долго. Во-вторых, мы склонны недооценивать глобальное влияние этой войны. Примеры Юго-Восточной Азии, Индии или Африки заставляют предположить, что ценность и вес последствий этой войны могут выглядеть из разных перспектив по-разному.

И наконец, возникает вопрос, в какой мере вероятное поражение Москвы повлияет на действия Пекина. Неудача Кремля вовсе не обязательно должна вынудить Китай пересмотреть свою стратегию высокотехнологичного авторитаризма. Скорее, Пекин постарается не повторить ошибок, совершенных Россией.

Сейчас есть признаки того, что китайский лидер Си Цзиньпин уже не так твердо стоит на ногах, как это было до российско-украинской войны. Но в большей степени, чем с жалкой войной Владимира Путина это связано с вынужденно жесткими ковидными ограничениями.

Китай использует стратегию «нулевой терпимости» в отношении носителей быстро распространяющегося, но более мягкого по воздействию на организм омикрон-штамма. Жизнь 25-миллионного Шанхая остановилась. Этот настойчивый эксперимент по управлению обществом вызвал экономические проблемы и социальное недовольство.

11 мая в The Washington Times была опубликована заметка Билла Герца «Ходят слухи, что Си Цзиньпин уйдет в отставку в разгар жестких ковидных ограничений». И хотя это далеко не достоверные слухи от блогера китайского происхождения и из других сомнительных источников, но само появление новости симптоматично. Осенью съезд Коммунистической партии должен продлить мандат господина Си. Укрепление его позиций началось в конце прошлого года с попыток представить его едва ли не основным лидером китайского подъема, наряду с Коммунистической партией если даже не в большей степени. При этом в слухах содержится важное напоминание, что во главе Коммунистической партии стоит Политбюро – формально и содержательно коллегиальный орган.

Таким образом, слишком личный вклад господина Си в стратегию «нулевого Ковида» и отношения с Путиным могут подвергнуться жесткой критике со стороны других товарищей. В то же время было бы чересчур оптимистично считать, что Китай как-то изменит свой курс. Этого не произойдет, даже если на смену Си придет кто-то другой. В краткосрочной перспективе Россия может стать неудобным партнером для Пекина, но в долгосрочной она является его стратегическим союзником номер один. Соперничество Китая с США не исчезнет, а Китай видит в лице России силу, ограничивающую мировое гос­подство США.