Политолог ⟩ Война бьет по центристам и EKRE

Центристы, которые сначала кажутся более последовательными, на самом деле стоят перед еще более серьезными дилеммами, чем EKRE. Различные соцопросы показывают, что их русский избиратель в замешательстве и не может, да и не осмеливается сказать, чью сторону занимает в этой войне. Если опираться на настроения избирателей, позиция Центристской партии должна быть, скорее, нейтральной. Но пребывание в правительстве выбора не оставляет. Потерянный и сбитый с толку русский электорат рано или поздно вернется в объятия Центристской партии в отсутствие лучших альтернатив. Опыт показал, что эстонский электорат прагматичен и реалистичен в своих ожиданиях. Этот прагматизм до сих пор обеспечивал прочную основу для поддержки Центристской партии и, вероятно, такое положение сохранится.

В то же время у Центристской партии появился исторический шанс начать формировать новую политическую идентичность для своих русскоязычных сторонников – например, прививать им представление, что они хоть и русские, но приверженные демократическим ценностям западного мира. Остальному эстонскому обществу следовало бы укреплять такое самоопределение в русской общине. Для одной только Центристской партии такая большая задача не под силу, да и сама партия последние шесть лет находилась в зоне комфорта с точки зрения активного вовлечения русского электората. Так что эта историческая возможность вряд ли будет использована. Если острая фаза войны на Украине закончится, не исключена ситуация, при которой часть русскоязычного сообщества будет верна Путину, оставаясь при этом избирателями Центристской партии. Партии, которые чувствуют себя неуверенно, и как правило, не осмеливаются активно пробовать что-то новое и рисковать. Они замыкаются и придерживаются того, что когда-то принесло успех. Что очень жаль!

Шансы EKRE выйти на новые группы избирателей и стать партией выдвижения премьер-министра стали более призрачными, чем до 24 февраля. Стремление партии объединить недовольных, разделяющих в основном консервативные взгляды русских и эстонцев, чтобы добиться рекордного результата на следующих выборах, сейчас вызывает серьезные сомнения.

Война в Украине в очередной раз частично разделила культурные общины. Чтобы достичь чего-то большего, EKRE следует научиться убедительно говорить на социально-экономические темы. Они пытались и будут дальше пытаться это делать. Но поскольку вопросы экономической и социальной политики никогда не были их сильной стороной, они не смогут нарастить авторитет на этом поприще всего за один год.

Почему же мы вообще говорим об этих двух партиях? Говорим мы о них потому, что обе партии до сих пор предлагали альтернативу партии «белок» – реформистам. Однако в настоящее время они не в состоянии убедительно объяснить электорату, что они сделали бы иначе или лучше по наиболее актуальным в данный момент вопросам общества. С одной стороны, они не знают, как это сделать, а с другой стороны, из-за войны окна возможностей настолько сузились, что это уже угрожает разнообразию идей и наличию альтернатив, характеризующих жизнеспособную демократию.