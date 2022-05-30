От редакции: за свет образования надо платить

Но с бесплатным высшим образованием получилось так, как часто бывает с бесплатными вещами – всем дают, но у того, кто дает, под ногами гниют половицы, а крыша протекает.

Проблема троякая: брать деньги за учебу на эстоноязычных программах нельзя, поток студентов на платные англоязычные программы снизился (в магистратуре на 9 процентов), а общее финансирование за 10 лет упало с 1,5 до 1,1 процента от ВВП. Этой весной ректоры крупнейших вузов отказались подписывать с Министерством образования и науки административные договоры, которыми устанавливается размер финансирования и государственный заказ.

Руководители вузов требуют увеличить финансирование на 15 процентов, однако запросы будут расти. Ежегодно высшему образованию нужно все больше ресурсов. Министр образования Лийна Керсна в середине мая успокаивала, мол, найдутся деньги и все будет хорошо. Пока в это верить не получается – Таллиннский и Тартуский университеты уже сообщили о планах по сокращению количества мест на некоторых отделениях.

Зарплаты сотрудников высших учебных заведений давно являются поводом для стыда (ставка доцента – чуть выше средней по стране), развитие учебных программ стопорится, содержание университетских корпусов обходится все дороже. Учитывая, что большинство избирателей не очень поддерживают повышение налогов ради перераспределения, то нужно задуматься об универсальной студенческой таксе, к примеру, в размере 500 евро в год (в странах ЕС есть такая практика). Это посильно и справедливо, это окажет существенную помощь вузам. Лучше так, чем терять ценные преподавательские кадры и штамповать дипломы, как листовки.

Нужно понимать, что университет – не конвейерное производство для экономики. Университет – это и духовное пространство, где создается самое важное для прогресса – новое знание, улучшающее жизнь и передающееся по цепочке поколений. Гуманитарные и социальные науки напоминают нам, что мы существуем в культуре, что важен язык и этика, что до нас многое происходило под этим солнцем, мы не имеем права пренебрегать историческим достоянием и забывать о тех, кто придет после нас.