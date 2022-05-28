Персона недели ⟩ Кая Каллас — новая железная леди

Путь Каллас к креслу премьер-министра не был легким. Под ее руководством Партия реформ выиграла последние парламентские выборы, и вроде бы все уже было готово для назначения госпожи Каллас премьер-министром. «И теперь начнется настоящая работа, чтобы собрать правительство и начать разумно управлять страной», – сказала Каллас в своей победной речи. Однако свой первый экзамен она провалила. Ее заявление о том, что с ней в коалиции EKRE не будет, сыграло на руку центристам. В итоге место премьера занял Юри Ратас, пригласив в коалицию ту самую EKRE и партию «Отечество».

Шанс взять реванш у Каи Каллас все же возник. Почти два года премьер Ратас занимался тем, что извинялся и пояснял прессе слова своих коллег из EKRE, а ночью 13 января под предлогом начавшегося криминального расследования по делу Porto Franko ушел в отставку. Этим и воспользовалась Кая Каллас и 26 января стала первой в истории Эстонии женщиной премьер-министром.

Не лучшее время для правления

Время правления Каи Каллас оказалось сложным – в наследство от прошлого правительства ей досталась тяжкая коронавирусная обстановка. Вводя в стране непопулярные ограничения для уставших от ковида людей, трудно сохранить популярность. Но рейтинг Партии реформ, как и самой Каллас, остается высоким, несмотря ни на что. Да и с заразой вроде бы более-менее справились.

Свой первый вотум недоверия Каллас получила 16 июня 2021 года от EKRE и партии «Отечество». Премьера и ее правительство обвиняли в принятиях ряда некомпетентных решений в области экономической политики и национальной безопасности. «Правительство Каи Каллас родилось во лжи, первые шаги этой коалиции были связаны с ложью, и, к сожалению, ложь продолжается и по сей день», – заявлял тогда подписавший от партии «Отечество» вотум недоверия Михаил Лотман.

Хотя социал-демократы тоже находились в оппозиции, с вотумом не согласились. «Правительство Каллас можно критиковать, но вотум недоверия со стороны EKRE и «Отечества» вводит в заблуждение, преувеличен и откровенно лжив», – написал тогда соцдем Раймонд Кальюлайд. В Рийгикогу вотум недоверия не прошел, а Март Хелме из Партии EKRE в очередной раз оскорбил выступающую на заседаниях Каю Каллас. Он делает это систематически, громко критикуя каждый шаг премьера.

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