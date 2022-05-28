Нынешнее правительство держится на честном слове, если слово «честное» в политическом лексиконе вообще употребимо. Своим резким ультиматумом премьер-министр Кая Каллас ясно дала понять, что не позволит центристам не считаться с ее мнением.
Персона недели ⟩ Кая Каллас — новая железная леди
Путь Каллас к креслу премьер-министра не был легким. Под ее руководством Партия реформ выиграла последние парламентские выборы, и вроде бы все уже было готово для назначения госпожи Каллас премьер-министром. «И теперь начнется настоящая работа, чтобы собрать правительство и начать разумно управлять страной», – сказала Каллас в своей победной речи. Однако свой первый экзамен она провалила. Ее заявление о том, что с ней в коалиции EKRE не будет, сыграло на руку центристам. В итоге место премьера занял Юри Ратас, пригласив в коалицию ту самую EKRE и партию «Отечество».
Шанс взять реванш у Каи Каллас все же возник. Почти два года премьер Ратас занимался тем, что извинялся и пояснял прессе слова своих коллег из EKRE, а ночью 13 января под предлогом начавшегося криминального расследования по делу Porto Franko ушел в отставку. Этим и воспользовалась Кая Каллас и 26 января стала первой в истории Эстонии женщиной премьер-министром.
Не лучшее время для правления
Время правления Каи Каллас оказалось сложным – в наследство от прошлого правительства ей досталась тяжкая коронавирусная обстановка. Вводя в стране непопулярные ограничения для уставших от ковида людей, трудно сохранить популярность. Но рейтинг Партии реформ, как и самой Каллас, остается высоким, несмотря ни на что. Да и с заразой вроде бы более-менее справились.
Свой первый вотум недоверия Каллас получила 16 июня 2021 года от EKRE и партии «Отечество». Премьера и ее правительство обвиняли в принятиях ряда некомпетентных решений в области экономической политики и национальной безопасности. «Правительство Каи Каллас родилось во лжи, первые шаги этой коалиции были связаны с ложью, и, к сожалению, ложь продолжается и по сей день», – заявлял тогда подписавший от партии «Отечество» вотум недоверия Михаил Лотман.
Хотя социал-демократы тоже находились в оппозиции, с вотумом не согласились. «Правительство Каллас можно критиковать, но вотум недоверия со стороны EKRE и «Отечества» вводит в заблуждение, преувеличен и откровенно лжив», – написал тогда соцдем Раймонд Кальюлайд. В Рийгикогу вотум недоверия не прошел, а Март Хелме из Партии EKRE в очередной раз оскорбил выступающую на заседаниях Каю Каллас. Он делает это систематически, громко критикуя каждый шаг премьера.
Новая железная леди Европы
Еще не был забыт ковид, как в дверь постучалась новая беда – российское вторжение в Украину и связанные с ним энергетический кризис и инфляция. Начавшаяся война резко привлекла мировое внимание к Восточной Европе, и Каллас не осталась в стороне. Она и до войны ярко выступала за рубежом, но в нынешней обстановке персона премьера на международной арене заиграла новыми красками. Ее слова «газ может быть дорогим, но свобода бесценна» облетели весь мир, а британская газета The New Statesman даже назвала Каллас «Новой железной леди Европы».
Однако во внутренней политике дела шли, мягко говоря, не так гладко. Раскол в правящей коалиции начался еще в январе, когда из-за резкого роста цен на энергоносители правительство принялось обсуждать возможные меры помощи населению, попавшему в сложною финансовую ситуацию. Масло в огонь подлило и желание центристов смягчить ковидные ограничения. Каллас же тогда сказала: «Мы все хотим ослабить ограничения. Мы все хотим быть теми, кто донесет до людей это популярное решение и скажет, что теперь все позади и мы возвращаемся к нормальной жизни. К сожалению, мы не можем принимать популярные решения в правительстве, мы должны принимать правильные решения». В конце концов стороны конфликта сумели договориться, и Кая Каллас извинилась перед центристами.
Время выдвигать ультиматумы
Начало войны в Украине на некоторое время объединило коалицию, но уже в мае случился следующий политический кризис. На этот раз причиной стало желание центристов внести изменения в порядок предоставления семейных пособий. Попытки решить разногласия между правящими партиями не увенчались успехом, и в обществе распространились слухи о скором развале коалиции. Сначала Ратас отменил ставший традицией общий завтрак с Каей Каллас, а она сама на правительственной пресс-конференции заявила: «Тогда будьте мужчинами, объявите мне вотум недоверия». Еще через пару часов она выдвинула ультиматум: «Если закон будет принят, я уйду в отставку и попытаюсь сформировать коалицию с «Отечеством» и соцдемами».
«Мы не знаем, что будет дальше, но знаем, что премьер-министр выдвинула ультиматум – если законопроект будет принят, то с коалицией будет покончено. Но мы не хотим распада коалиции. Мы хотим продвигать проект детских и семейных пособий», – сказал Ратас. Для реформистов решение центристов является предательством и необоснованной тратой огромных денег.
«Мы попросили время на обсуждение, но партнер по коалиции не дает нам этого времени. Мы просили, чтобы они продемонстрировали добрую волю. В настоящее время есть желание закрыть почти 300 миллионов денег налогоплательщиков», – заявила Каллас.
Таким образом над правящей коалицией нависает законопроект о детских пособиях, а желания пойти на попятную ни одна из сторон пока не проявила. Первое предпосылка развала появилась 25 мая, когда принятие дополнительного бюджета решили увязать c вотумом доверия. Дополнительный бюджет был принят, так что жизнь коалиций продолжается, и Кая Каллас остается премьер-министром. Следующим камнем преткновения для коалиции может стать запланированное на 30 мая первое чтение поправок в законопроект о детских пособиях.
Кая Каллас
- Родилась 18 июня 1977 года
- Тартуский университет, степень бакалавра в области права (1999)
- Эстонская школа бизнеса, степень EMBA (магистр делового администрирования) в экономике (2010)
- Присоединилась к Партии реформ (2010)
- Депутат Рийгикогу, получила 7157 голосов (2011–2014)
- Депутат Европарламента, набрала 21 498 голосов (2014–2018)
- Председатель Партии реформ (2018)
- Депутат Рийгикогу от Партии реформ, которая выиграла выборы, набрав 28,9 % голосов (2019–2021)
- Первая женщина – премьер-министр Эстонии (2021)