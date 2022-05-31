Публикация жительницы Таллинна в социальной сети о том, что с могилы ее матери на столичном кладбище Лийва был украден надгробный памятник, вызвала бурную реакцию. Читатели не только посылали проклятья в адрес негодяев, но и рассказывали, что некогда сталкивались с подобным лично или слышали о кладбищенских ворах от знакомых.
Как обкрадывают мертвых: на кладбищах пропадают инвентарь, надгробные памятники и украшения
Руководитель отдела обслуживания предприятия Tallinna Kalmistud Сийви Пентъярв сказала Postimees, что в контору кладбища Лийва обратились два человека, которые сообщили о краже памятников. Полиция уточнила, что в этом году по всей Эстонии было возбуждено четыре уголовных дела по статье об осквернении памяти усопших.
Овчинка выделки не стоит
Прийти на могилу близкого человека и обнаружить, что ее разорили чужие люди, – это большая боль. Каждый из нас может представить силу этой боли и свою реакцию на такое событие. С этой болью в эти дни живут, как минимум, две таллиннские семьи. Злоумышленники посетили могилы их родственников и украли надгробные памятники. Среди возможных причин случившегося называют желание обогатиться – снять верхний слой камня, удалить выбитые надписи и продать в мастерские, занимающиеся изготовлением надгробных плит.
Такая версия кажется вполне логичной, во-первых, потому что надгробные камни стоят недешево и сейчас будут только дорожать. Во-вторых, не очень понятно, где еще можно использовать камень, на котором выбиты имя и даты жизни, а часто и портрет усопшего. В огороде такой не поставишь, дом не построишь.
«Эту версию можно сразу отмести, поскольку переделка памятника – крайне нерентабельное занятие», – говорит владелец фирмы Hauapiirded OÜ Владимир Лимарев. По его словам, за 17 лет работы ему два или три раза предлагали явно краденные камни: «Обычно они уже зачищены, но чего не видит обыватель, хорошо видит мастер. Невозможно совершенно незаметно снять верхний слой».
Так в чем проблема: камень же уходит обывателю, который не заметит и не поймет, а не мастеру, который может купить материал подешевле, а продать подороже? «Это в любом случае нерентабельно, – объясняет Лимарев. – Изготовление нового камня стоит в среднем 550 евро, а зачистка и приведение камня в товарный вид обойдется примерно в 450 евро. Затевать это ради 100 евро нет никакого смысла. Кроме того, чтобы обработать камень, необходимо специальное оборудование. Например, мой станок обошелся мне в 10 000 евро, но для меня это основная работа, а зачем тратить такие деньги при разовых вылазках?» – недоумевает мастер.
Где живые ходят редко
Аргумент мастера можно оспорить. Принести украденный памятник в мастерскую можно не обязательно в обработанном виде. Можно наладить контакт с мастерами и красть камни непосредственно для них. Однако полиция утверждает, что дело явно не поставлено на поток. «В моей практике я не сталкивалась со случаями, когда украденные надгробные камни переделывали и продавали заново, но, если у кого-то есть конкретная информация, просим передать ее нам», – говорит капитан полиции Хелен Паллон, ведущий следователь Ляэне-Харьюского отделения полиции.
По ее словам, кражи на кладбищах – скорее, редкое явление. Это не означает, что не воруют вообще, но об исчезновении граблей, совков и метелок в полицию, как правило, не сообщают. «В этом году было начато всего два производства по статье о краже малоценной вещи», – говорит следователь. Однако если пропало что-то дорогое (памятник, надгробная плита, вазон, ценный подсвечник), полиция должна возбудить уголовное дело. Речь идет даже не об имущественном преступлении, а о статье 149 Пенитенциарного кодекса, предусматривающей наказание за осквернение памяти умершего.
В этом году, по предварительным данным, по всей Эстонии было зарегистрировано четыре преступления, квалифицирующихся по этой статье. В данном случае речь не идет о происшествиях на советских братских могилах, которых в последнее время стало довольно много. Это случаи, когда воры и вандалы бесчинствовали на частных захоронениях: «Например, на могилах были разбросаны банки, бутылки и остатки еды, был перевернут надгробный камень, разбросаны венки».
Конечно, напоминает Паллон, если вы обнаружили, что с могилы пропал надгробный камень, рядом разбиты фонари, разбросаны бутылки и прочее, нужно обязательно обратиться в полицию: «Можно самим сделать фотографии на месте происшествия и подать заявление на сайте».
Ведущий следователь припомнила историю, когда пару лет назад с могилы на Пярнамяэ был украден редкий светильник работы известной художницы, но, несмотря на все усилия и поиск свидетелей с помощью СМИ, вещь не нашли: «Проведение следственных действий усложняет и то, что территория кладбища открыта для всеx и, как правило, там отсутствует видеонаблюдение. Обычно неизвестно и то, когда точно могла произойти кража».
Владимир Лимарев, проводящий большую часть времени на кладбищах, утверждает, что сейчас там стало намного спокойнее: «В начале 2000-х годов вандалы орудовали частенько. Очень много безобразий происходило в 2007 году после бронзовой ночи. Тогда я даже побаивался работать по ночам, всякое могло произойти».
По словам мастера, мелкие кражи на кладбищах сейчас тоже случаются редко: «Год-два назад на Пярнамяэ украли около 10 каменных вазонов, и они явно пошли на перепродажу. Но продавали их за пределами Таллинна. Профессиональный мир у нас очень узкий, и здесь мы бы их сразу увидели».
Здесь бывают и люди, и животные
Кладбища часто располагаются в зеленом поясе – в парках и лесах. Это значит, что беспорядок на могиле могут устроить не только люди. «Иногда в полицию поступают сообщения, что на могилах сломаны цветы, вазы, светильники или свечи перевернуты. Эта картина может испугать людей, пришедших на могилу: сразу возникает мысль, что это дело рук вандалов. Но надо понимать, что рядом с кладбищами живет много птиц и животных. Их привлекают оставленные на могилах конфеты, пасхальные яйца, блестящие вещи», – объясняет следователь Хелен Паллон. Она вспомнила случай, как несколько лет назад на кладбище в Кохтла-Ярве медведь опрокидывал свечи и портил возложенные цветы.
А представитель предприятия Tallinna Kalmistud Сийви Пентъярв уточнила, что цветы на столичных кладбищах чаще всего едят косули и зайцы: «Кражи отрезных цветов и горшков тоже остались, скорее, в прошлом. Отдельные случаи еще могут происходить, но в контору об этом не сообщают. Вандализм на кладбищах происходит редко».
Следователь Паллон подсказала: если есть опасение, что кто-то украдет цветы для перепродажи или собственного сада, можно накапать на них воском от свечи и сделать их непригодными к дальнейшему использованию.
Вандализм на кладбищах
- Если у вас есть информация о том, что украденный на кладбище памятник пытаются перепродать, об этом нужно сообщить в полицию по адресу: pohja.vihjed@politsei.ee.
- Если вы обнаружили, что могила подверглась нападению, можно сделать фотографии и передать их в полицию вместе с заявлением в среде самообслуживания.
149-я статья Пенитенциарного кодекса «Осквернение памяти умершего»:
- «Воспрепятствование похоронной или поминальной церемонии, разорение могилы или иного места, признанного местом последнего упокоения, или надгробного памятника либо кража предмета с указанных мест – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года».
Источник: Департамент полиции и погранохраны