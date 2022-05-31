Как обкрадывают мертвых: на кладбищах пропадают инвентарь, надгробные памятники и украшения

В этом году, по предварительным данным, по всей Эстонии было зарегистрировано четыре преступления, квалифицирующихся по этой статье. В данном случае речь не идет о происшествиях на советских братских могилах, которых в последнее время стало довольно много. Это случаи, когда воры и вандалы бесчинствовали на частных захоронениях: «Например, на могилах были разбросаны банки, бутылки и остатки еды, был перевернут надгробный камень, разбросаны венки».

Конечно, напоминает Паллон, если вы обнаружили, что с могилы пропал надгробный камень, рядом разбиты фонари, разбросаны бутылки и прочее, нужно обязательно обратиться в полицию: «Можно самим сделать фотографии на месте происшествия и подать заявление на сайте».

Ведущий следователь припомнила историю, когда пару лет назад с могилы на Пярнамяэ был украден редкий светильник работы известной художницы, но, несмотря на все усилия и поиск свидетелей с помощью СМИ, вещь не нашли: «Проведение следственных действий усложняет и то, что территория кладбища открыта для всеx и, как правило, там отсутствует видеонаблюдение. Обычно неизвестно и то, когда точно могла произойти кража».

Владимир Лимарев, проводящий большую часть времени на кладбищах, утверждает, что сейчас там стало намного спокойнее: «В начале 2000-х годов вандалы орудовали частенько. Очень много безобразий происходило в 2007 году после бронзовой ночи. Тогда я даже побаивался работать по ночам, всякое могло произойти».

По словам мастера, мелкие кражи на кладбищах сейчас тоже случаются редко: «Год-два назад на Пярнамяэ украли около 10 каменных вазонов, и они явно пошли на перепродажу. Но продавали их за пределами Таллинна. Профессиональный мир у нас очень узкий, и здесь мы бы их сразу увидели».

Здесь бывают и люди, и животные

Кладбища часто располагаются в зеленом поясе – в парках и лесах. Это значит, что беспорядок на могиле могут устроить не только люди. «Иногда в полицию поступают сообщения, что на могилах сломаны цветы, вазы, светильники или свечи перевернуты. Эта картина может испугать людей, пришедших на могилу: сразу возникает мысль, что это дело рук вандалов. Но надо понимать, что рядом с кладбищами живет много птиц и животных. Их привлекают оставленные на могилах конфеты, пасхальные яйца, блестящие вещи», – объясняет следователь Хелен Паллон. Она вспомнила случай, как несколько лет назад на кладбище в Кохтла-Ярве медведь опрокидывал свечи и портил возложенные цветы.

А представитель предприятия Tallinna Kalmistud Сийви Пентъярв уточнила, что цветы на столичных кладбищах чаще всего едят косули и зайцы: «Кражи отрезных цветов и горшков тоже остались, скорее, в прошлом. Отдельные случаи еще могут происходить, но в контору об этом не сообщают. Вандализм на кладбищах происходит редко».

Следователь Паллон подсказала: если есть опасение, что кто-то украдет цветы для перепродажи или собственного сада, можно накапать на них воском от свечи и сделать их непригодными к дальнейшему использованию.