ИНТЕРВЬЮ ⟩ Экономист Витсур: сейчас нам приходится сложнее, чем большим экономикам

- Может ли государство прибегать к регулированию цен, и в какой мере оно может это делать, чтобы помочь людям и не погубить экономику?

- Я думаю, что ценовое регулирование – это последняя мера, к которой следовало бы прибегать эстонскому государству. Это приходится делать, когда больше ничего не помогает. Самое очевидное, что можно сделать предстоящей зимой – оказать материальную поддержку людям, чтобы они пережили тяжелые времена.

Однако нужно понимать, что повышение цен и удорожание жизни произошли не по какой-то одной причине. Все началось с пандемии коронавируса. Ей сопутствовали сбои в поставках, в первую очередь, сырья, которые привели к дефициту многих товаров. Важными причинами роста цен были и санкции в связи с переходом на возобновляемую энергию. В нужный момент не у всех государств нашлись возможности для инвестиций в такой переход. В результате совпадения этих факторов, в том числе, закрытия электростанций, ощущалась нехватка электроэнергии.

- Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорит, что потребление российских энергоресурсов не вернется к прежним объемам. В связи с этим Еврокомиссия рекомендует странам-членам ЕС и далее снижать налог с оборота, сетевую плату и акцизы. Сработают ли эти меры в военное или послевоенное время?

- Очевидно, что российского газа в прежних объемах не будет, а сжиженный природный газ (СПГ) дороже и не может полностью компенсировать наши потребности. В связи с этим цены будут предстоящей зимой расти. Газ нужен не только для выработки электроэнергии, он также используется в производстве минеральных удобрений. Так что дефицит будет.

Сейчас правительство предпочитает компенсировать удорожание энергии людям, у которых не хватает средств. Трудно определить при этом, кто больше других нуждается в компенсациях. Далеко не всегда в самом тяжелом положении оказываются люди с самыми низкими доходами. Нередко бывает и так, что у людей, получающих солидную зарплату, есть обязательства по лизингу и кредитам. Их бюджеты сбалансированы так, что им бывает без преувеличения трудно выделить на что-то лишние 10 евро.

- Некоторые политики и эксперты говорят, что в конце года в Эстонии могут начаться уличные протесты, если из-за роста цен многие люди перестанут сводить концы с концами...

- Демонстрации никогда не исключены. Но я убежден, что по-настоящему массовых протестов не будет. Я думаю, экономическая ситуация все-таки позволит большинству перетерпеть сложности и найти способ наладить свои дела, не выходя на улицы.

- Банк SEB в своем экономическом обзоре на прошлой неделе указал, что средняя инфляция составит около 13 процентов – самый высокий показатель с середины 1990-х годов. Что будет после 2022 года?