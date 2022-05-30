Обеспечение собственного благополучия – дело каждого. Но что если здоровье, возраст и другие серьезные причины приводят к бедности? Мы спросили у людей, должно ли государство приходить на помощь всем.
Опрос недели ⟩ Социальное обеспечение: на кого надеяться?
АННА ИВАНОВА, Таллинн
Если родственников нет, заботиться должно государство
Когда у твоих знакомых или друзей страдает близкий, который нуждается в уходе, начинаешь иначе относиться к таким вопросам. Я думаю, что помощь должна, прежде всего, идти от самих людей. Если есть родственники, нужно выяснять, почему нет ухода. Нет знаний и умений – есть волонтерские организации, курсы всякие, и там их можно получить. Если же родственников нет, заботиться должно государство. Когда человек совсем не может себя обслуживать, его необходимо помещать в специальные центры реабилитации. В этом случае помощь государства незаменима. А вот если соседке трудно в магазин сходить или с собакой выйти, когда человек после операции, тут не в государстве дело. Тут мы сами не должны забывать, что и мы будем пожилыми, и мы будем нуждаться.
ВИТАЛИЙ АНДРИАНОВ, Маарду
Родился, живешь – выживай, как хочешь
Я на себе никакую заботу не ощущаю. Родился, живешь – выживай, как хочешь. Пенсия у меня как инвалида – 14 евро в неделю, 2 евро в день, и так живи всю неделю. Это от государства. У меня есть крыша над головой – это уже от города. Живу в социальном доме на Калласмаа, 12 – это вонь и ужас. Нас там по несколько человек в комнате. Типа общаги, только хуже. Там над всеми издеваются, а идти мне просто больше некуда. Иногда я получаю помощь продуктами, нам в пакетах раздают. Там все плохого качества, но и это ем. Вот и вся помощь. И никогда никто не предлагал мне ни от города, ни от государства подработать там или что, я в последних порванных штанах хожу. Сейчас хорошо будет. Будет тепло, будут дачи, люди будут давать работу на участках, и я подработаю. Овощи будут. Лето – круто.
АНДРЕЙ КРИЖЕВСКИ, Таллинн
Для кого-то и десять евро – целый день жизни
Я по себе знаю, насколько маленькие пенсии по инвалидности, но вопрос не только в размерах, и не только в инвалидах. Есть много нуждающихся, и вот я считаю уравниловку несправедливой. Например, матери-одиночки, как говорится, получают соцжилье. Там минималка какая-то, у нее каждый цент на счету, чуть что – катастрофа. И ей отказывают в помощи. Получается, что вместо того, чтобы подрабатывать, повышать уровень знаний, уровень воспитания, она должна стоять в очереди, с алкашами, которые и налогов не приносят, и о будущем не думают. Я не против помощи всем, но считаю, она должна быть более персонифицированной. И о детей из неполных семей. У них могут быть большие способности и к спорту, и к рисованию, музыка, танцы. Извините, но за все это надо платить. Для кого-то и 10 евро – целый день жизни. Почему мы, общество, не даем шанса этим детям, почему они должны платить? Государство тратит столько средств непонятно на что, так почему не оплатить наше будущее? Поддержка должна быть умной.
ЛЮДМИЛА АГУ, Кунда
Пенсионеры не успевают за ценами
Я думаю, что пенсионные дела – это самая важная помощь. Пенсионеры — самые незащищенные люди. Государство должно помочь нам всем, повысить выплаты, пенсии, а цены понизить в магазинах. Я вот не успеваю за ценами, они растут, а пенсии не хватает. Это и будет социальная помощь. А еще компенсации за электроэнергию, коммунальные услуги, отопление. Мы бы очень благодарны были бы за это. Ждем, но пока надеемся только на себя. До каких-то пор мы сами справляемся. А потом как не будет возможности, и все – нас не станет.
ЙОХАННЕС-ЭММАНУЭЛЬ АЛЛАС, Таллинн
Мы недооцениваем возможности местных самоуправлений
В первую очередь, социальная помощь – это вопрос не государственных денег, а распоряжений самоуправления. Мне кажется, мы недооцениваем возможности горуправ и горсобраний. На местном уровне можно сделать гораздо больше для социально нуждающихся, для людей с повышенными медицинскими требованиями, для инвалидов. В Йыхви или Тапа все под рукой, там люди друг друга знают. Помощь должна быть адресной. Сейчас этого мало. И потом, сами люди не очень-то различают, город или республика дает пособия или предлагает медицинские услуги. Для них главное – помощь. А вот с ней пока не очень. У меня много знакомых, у которых родственники с большим трудом добиваются, например, бесплатных процедур. Ну и пенсии по инвалидности очень маленькие. Хорошо, что есть Toidupank, это большая поддержка для них.
ОЛЬГА САМОЙЛОВА, Маарду
Очень многие и не просят помощи
Пока ты сам не попросишь помощи у государства, тебе никто не поможет. Получаешь пенсию – будь довольна. Очень многие и не просят помощи. Особенно те, кому легче как-то заработать, что-то вырастить, связать, сшить и продать. В моем кругу много людей, кто друг другу помогает, поднести там, купить, оформить что-то. А помощь от государства или от города – что вы! Я сама инвалид, раньше ходила получать мэрские наборы продуктовые. Когда я первый раз пошла, получила я эти пакеты, и что? Там такое лежало! Хлеб в плесени, огурец гнилой, картошка – вот чистишь ее, а там она вся черная. Нормального ничего не было. Я думала, хоть чай, макароны, консерва какая-то – нет ничего. Одно у меня есть – карточка инвалида, парковаться могу на квадратике.
ВЛАД ДЕЙЛИД, Нарва
У нас все слишком под одну гребенку
Мне кажется, чем ближе к проблеме, тем яснее понимаешь, что решать ее надо самому. Конечно, государство обязано помогать, но вот кому и как? Я считаю, что помощь нужна конкретная, точечная, если хотите. У меня пример – это соседи. Женщина-инвалид, ей нужно раз в год на процедуры ездить, и редко, когда транспорт находится специальный. И с ним тоже свои требования – чтоб и врач был, и пациентов набиралось не менее четырех. Искали знакомых, изворачивались, оплачивали из пенсий бензин. Еще история с девушкой, которая с мамой прожила всю жизнь на 80 евро в месяц. Когда мама купила своему ребенку-инвалиду кресло-каталку, ей отказали в компенсации оплаты транспортного средства. Поэтому мама ее на трех работах работала. Сейчас уже у них полегче, просто можно было и с тарифами подумать, и с льготами. Мне кажется, у нас все слишком под одну гребенку. Надо видеть людей, а не буквы инструкций.
ЕКАТЕРИНА ОСИПКОВА, Кейла
Усилить социальную помощь родителям
Я думаю, что все справедливо, но что-то можно добавить. Есть дети с определенными особенностями. Им дают помощника на ограниченный отрезок времени, хотя помощь таким детям нужна круглые сутки. И когда родители таких детей говорят, что нужны дополнительные часы, им отвечают: не положено. Здесь, я чувствую, неправильный подход. Я работаю в этой сфере и вижу, что родителям нужно больше времени, а государство не готово его выделять. Видимо, финансов не хватает. И я считаю, нужно усиливать социальную помощь в этом отношении.
Комментарий автора:
В опросы социальной помощи – острая тема, и не только потому, что ее качеством недовольны многие жители нашей страны. Вопросы вызывает и ее распределение. Конечно, у каждого свой взгляд на то, сколько платить людям с ограниченными физическими возможностями, какие компенсации назначать социально нуждающимся, кому предоставлять муниципальное жилье, кому увеличить количество льгот на оплату коммунальных счетов.
Удивительно единство, которое продемонстрировали опрошенные нами респонденты. Все так или иначе высказали свою готовность решать проблемы самостоятельно. Несмотря на возраст, социальный статус, физические данные, каждый считает, что проживет и сам, без помощи со стороны. Такую самостоятельность можно посчитать положительной тенденцией. И в то же время это серьезный сигнал о накопленном напряжении в обществе, которое перестало верить, что государство и муниципальные власти защищают их права.
Это свидетельствует о нарушении связи между людьми и теми, кто призван им служить в разных качествах. Кто в этом виноват? Наверное, и политики, которые порой игнорируют простых людей, и сами граждане, считающие, что добиваться помощи бесполезно, и СМИ, фокусирующиеся на глобальных темах, не замечая обыденности.
Пожилые люди, одинокие мамы, люди с повышенными физическими требованиями, малообеспеченные и социально нуждающиеся – всем им нужны социальные услуги, которые помогли бы им сохранить не только приемлемый уровень жизни, но и чувство собственного достоинства.
Чем дальше от столицы и чем меньше город, тем чувствительнее для наших сограждан обделенность вниманием. Из общения с людьми я понял, что безразличие общества и власти друг к другу можно предотвратить, действуя в двух направлениях.
Первое – повышать планку социальной защиты за счет точечных налоговых отчислений, а также поддерживать предприятия, трудоустраивающие социально незащищенных.
Второе – поощрять любое волонтерское начинание, стимулировать желание граждан безвозмездно оказывать помощь нуждающимся, компенсируя расходы на транспорт, электричество, предоставляя льготы на профобучение.
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