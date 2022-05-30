Опрос недели ⟩ Социальное обеспечение: на кого надеяться?

Усилить социальную помощь родителям

Я думаю, что все справедливо, но что-то можно добавить. Есть дети с определенными особенностями. Им дают помощника на ограниченный отрезок времени, хотя помощь таким детям нужна круглые сутки. И когда родители таких детей говорят, что нужны дополнительные часы, им отвечают: не положено. Здесь, я чувствую, неправильный подход. Я работаю в этой сфере и вижу, что родителям нужно больше времени, а государство не готово его выделять. Видимо, финансов не хватает. И я считаю, нужно усиливать социальную помощь в этом отношении.

Комментарий автора:

В опросы социальной помощи – острая тема, и не только потому, что ее качеством недовольны многие жители нашей страны. Вопросы вызывает и ее распределение. Конечно, у каждого свой взгляд на то, сколько платить людям с ограниченными физическими возможностями, какие компенсации назначать социально нуждающимся, кому предоставлять муниципальное жилье, кому увеличить количество льгот на оплату коммунальных счетов.

Удивительно единство, которое продемонстрировали опрошенные нами респонденты. Все так или иначе высказали свою готовность решать проблемы самостоятельно. Несмотря на возраст, социальный статус, физические данные, каждый считает, что проживет и сам, без помощи со стороны. Такую самостоятельность можно посчитать положительной тенденцией. И в то же время это серьезный сигнал о накопленном напряжении в обществе, которое перестало верить, что государство и муниципальные власти защищают их права.

Это свидетельствует о нарушении связи между людьми и теми, кто призван им служить в разных качествах. Кто в этом виноват? Наверное, и политики, которые порой игнорируют простых людей, и сами граждане, считающие, что добиваться помощи бесполезно, и СМИ, фокусирующиеся на глобальных темах, не замечая обыденности.

Пожилые люди, одинокие мамы, люди с повышенными физическими требованиями, малообеспеченные и социально нуждающиеся – всем им нужны социальные услуги, которые помогли бы им сохранить не только приемлемый уровень жизни, но и чувство собственного достоинства.

Чем дальше от столицы и чем меньше город, тем чувствительнее для наших сограждан обделенность вниманием. Из общения с людьми я понял, что безразличие общества и власти друг к другу можно предотвратить, действуя в двух направлениях.

Первое – повышать планку социальной защиты за счет точечных налоговых отчислений, а также поддерживать предприятия, трудоустраивающие социально незащищенных.

Второе – поощрять любое волонтерское начинание, стимулировать желание граждан безвозмездно оказывать помощь нуждающимся, компенсируя расходы на транспорт, электричество, предоставляя льготы на профобучение.