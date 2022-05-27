Туристы, прибывающие из самого сердца Западной Европы для знакомства с нашей флорой и фауной, беспокоятся о ее сохранности. Большинство наблюдателей за птицами стремятся посетить Эстонию в мае. Именно тогда здесь можно увидеть больше всего видов птиц – как тех, что пролетают, минуя наши края, так и тех, которые начинают возвращаться с юга.
Птичий рай: по природным ресурсам Эстония больше Нидерландов
Хотя самое активное время для наблюдения за птицами – середина мая, нехватка гидов ощущается в течение всего месяца. Вот и меня вырвали из писательской рутины и вернули в работу, которую я привык делать каждой весной. В первую неделю мая мне довелось стать проводником для девяти любителей птиц, прибывших из Нидерландов. Мы посетили национальные парки Соомаа и Матсалу, а также леса и побережье северо-западной Эстонии.
По площади Нидерланды почти такие же, как Эстония, а влияние человека на природу там гораздо сильнее. Большинство членов группы – пенсионеры. Их профессии никак не были связаны с природой. Я выяснил, какое впечатление произвел на них природный мир Эстонии.
- Какие положительные черты Эстонии удивили вас больше всего?
- Пиет: для меня самым приятным сюрпризом стало отсутствие машин на дорогах. В Нидерландах человек, который хочет выехать на природу и делать в дороге небольшие остановки, чтобы наблюдать за птицами, получит массу неприятных хлопот. В Эстонии небольшие дороги совершенно пусты. Есть желание приехать сюда, чтобы провести более длительный отпуск.
Однако наряду с небольшим количеством автомобилей бросается в глаза, что практически не видно велосипедов. И это, наверное, не очень хорошо. У нас везде есть велосипедные дорожки, и мы каждый день ездим на велосипеде, в том числе и на природу.
- Что не понравилось?
- Саския: меня поразили коровники советских времен из силикатного кирпича с асбестоцементными крышами. Многие из них в очень запущенном состоянии или вовсе разрушены (близ Матсалуского национального парка их действительно порядком – Р. К.). Неважно выглядел и скот, который топтался неподалеку в грязных загонах. Я подумала, что если эстонцы к настоящему времени смогли достичь значительного уровня благосостояния, то почему бы им не избавиться от этих уродливых зданий?
- Пиет: в первые дни нашего путешествия мы были в национальном парке Соомаа среди лесов и болот, и это создавало ощущение, что эстонские леса очень естественны и ухожены. Но позже, объезжая северо-западную Эстонию, мы видели недавние и очень обширные вырубки, а также штабеля бревен, возвышающиеся вдоль дорог.
Мы узнали, что из Эстонии в Нидерланды было отправлено много древесины для производства «зеленой энергии». Поэтому мы рады, что правительство Нидерландов недавно постановило снять зеленую категорию со сжигания биоматериалов. Так что мы больше не субсидируем этот вид ущерба окружающей среде. В Нидерландах мало лесов, потому что когда-то их очень интенсивно использовали, и это сейчас очень явно дает о себе знать.
Когда Эстония стала свободной, многие защитники природы в Западной Европе предостерегали от повторения чужих ошибок, имея в виду осушение водно-болотных угодий, выпрямление рек и бесконтрольный рост сельского и лесного хозяйства. Разделяете ли вы мое опасение, что мы все же умудрились эти ошибки повторить?
- Геерт: вы прошли только полпути, который преодолели мы, изменяя природу. Еще есть время притормозить и защитить то, что стоит защищать. Важное отличие вашей страны от Нидерландов и других приморских стран Западной Европы, безусловно, в том, что ваши побережья совершенно не застроены. Это очень удивляет, так как у нас самая дорогая земля именно у моря.
Только недавно в Рийгикогу прошло чтение законопроекта, который снимает ограничения на застройку побережий. К счастью, он не прошел.
- Вилли: будем надеяться, что так и останется. В Нидерландах есть опасения насчет повышения уровня моря из-за изменения климата. В настоящее время подъем уровня моря очень небольшой, но если ледники в Арктике продолжат таять в прежнем темпе, ждать останется недолго. Это принесет нам большие проблемы.
- Владелец дома отдыха «Туулингу» в Хаэска Антс Але рассказал нам, что в проекте новых правил охраны Матсалуского национального парка есть пункт, который позволит до 70 рыбакам-любителям ловить рыбу на блесну в этом районе. Как это понравится экотуристам?
- Эльс: вышка в в Хаеска для наблюдения за птицами и расположенный рядом прибрежный луг с видом на залив Матсалу были, пожалуй, самым идиллическим местом, которое мы посетили во время этой поездки. Туристам наверняка будет непонятно, почему в национальном парке так много рыбаков-любителей. В первую очередь, это испортит атмосферу места. И хотя в Матсалу достаточно много крупного скота, а местные жители хозяйствуют в своих владениях, нужно действовать в интересах выживания больших прибрежных лугов.
- Меня беспокоит, что за последнее десятилетие количество птиц, гнездящихся на полях в Эстонии, уменьшилось. Какое у вас сложилось впечатление, больше ли у нас полевых птиц, чем в Нидерландах?
- Клаас: осенью и зимой на голландских полях гораздо больше птиц, чем на эстонских. Например, гуси, чибисы, жаворонки, скворцы. А вот с птицами, гнездящимися на сельскохозяйственных полях, все наоборот: в Эстонии гораздо чаще встречаются дятел, полевой жаворонок, обыкновенная овсянка, луговой чекан и серая куропатка. Белый аист в Нидерландах почти вымер в 1970-х годах. Аисты вернулись в нашу природу в результате процесса возобновления – потомство выращенных в искусственных условиях пар снова начало гнездиться в районах, где природа нарушена нефатально.
- Почему это случилось с голландской природой?
- Вилли: Нидерланды, которые по площади сопоставимы с Эстонией, являются вторым по величине экспортером сельскохозяйственной продукции в мире после США. В прошлом году его объем впервые превысил отметку в 100 миллиардов евро.
После Второй мировой войны миссия нашего сельскохозяйственного сектора заключалась в том, чтобы прокормить население нашей страны. Затем амбиции расширились: в связи с голодом во многих странах было принято решение накормить мир, и для этого были сделаны огромные инвестиции. Такой объем экспорта означает, что доля сельского хозяйства, использующего много минеральных удобрений и пестицидов, по-прежнему высока.
Но дело не только в химии. Стремление к максимальной производительности также дает о себе знать. Если на ваших лугах растет много различных растений, а летом есть и некоторые цветы, то на наших растут лишь луговая тимофеевка или плевел.
- Саския: в последнее время в нашей прессе много говорят о связи между глифосатом и болезнью Паркинсона. У голландских фермеров это заболевание диагностируется во все более молодом возрасте.
- Насколько я знаю, в Нидерландах много занимаются восстановлением экосистем, какими они были до вмешательства человека (rewilding). Успешна ли эта деятельность?
- Вилли: да, в Нидерландах в последнее время много делается для восстановления природы. Правительство выделяет большие суммы, чтобы вернуть естественные сообщества в определенные районы.
Одним из примеров является проект по защите болотного луня. Когда эти хищные птицы гнездятся на чьей-то земле, к ним прикрепляют радиопередатчики и присваивают имена членов семей землевладельцев. Наблюдение за птицами важно для их защиты, а движения каждой их них постоянно видны людям в интернете. Внимание общественности помогает собрать деньги на проект по защите болотных луней, и часть этих денег дойдет до фермеров.
- Что было самым ярким моментом вашей поездки?
- Клаас: думаю, все мы впервые в жизни увидели в Эстонии тетеревиное токование. Некоторые из нас уже наблюдали тетеревов и раньше, но чтобы увидеть их турнир через смотровую трубу в сотне метров от себя, – это было для всех первым опытом.
Конечно, длиннохвостая неясыть, спокойно сидящая на ветке на расстоянии в несколько метров или парящие в небе подорликами – это тоже что-то особенное. Всем нам удалось за время поездки дважды увидеть лося.
- Кому из вас удалось за время путешествия увидеть больше всего новых видов птиц?
- Геерт: все видели птиц, которых мы никогда раньше не встречали. Но я, наверное, больше всех. Мой опыт наблюдателя за птицами – всего два года, Новыми видами для меня стали тетерев, глухарь, длиннохвостая неясыть, большой и малый подорлики, а также седой, трехпалый и пестрый дятлы. Из млекопитающих мы никогда раньше не видели зайца-беляка и лося.
Эстония и Нидерланды
Эстония
Площадь: 45 339 km²
Население: 1,3 миллиона
ВВП на душу населения: 22 077 евро
Площадь лесов: > 50%
Численность белых аистов: > 4000 пар
Нидерланды
Площадь: 41 865 km²
Население: 17,7 миллионов
ВВП на душу населения: 57 260 евро
Площадь лесов: 11%
Численность белых аистов: > 700 пар
Источники: Wikipeedia, World Bank