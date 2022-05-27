Птичий рай: Эстония больше Нидерландов в отношении природных ресурсов

Хотя самое активное время для наблюдения за птицами – середина мая, нехватка гидов ощущается в течение всего месяца. Вот и меня вырвали из писательской рутины и вернули в работу, которую я привык делать каждой весной. В первую неделю мая мне довелось стать проводником для девяти любителей птиц, прибывших из Нидерландов. Мы посетили национальные парки Соомаа и Матсалу, а также леса и побережье северо-западной Эстонии.

По площади Нидерланды почти такие же, как Эстония, а влияние человека на природу там гораздо сильнее. Большинство членов группы ­– пенсионеры. Их профессии никак не были связаны с природой. Я выяснил, какое впечатление произвел на них природный мир Эстонии.

- Какие положительные черты Эстонии удивили вас больше всего?

- Пиет: для меня самым приятным сюрпризом стало отсутствие машин на дорогах. В Нидерландах человек, который хочет выехать на природу и делать в дороге небольшие остановки, чтобы наблюдать за птицами, получит массу неприятных хлопот. В Эстонии небольшие дороги совершенно пусты. Есть желание приехать сюда, чтобы провести более длительный отпуск.

Однако наряду с небольшим количеством автомобилей бросается в глаза, что практически не видно велосипедов. И это, наверное, не очень хорошо. У нас везде есть велосипедные дорожки, и мы каждый день ездим на велосипеде, в том числе и на природу.

- Что не понравилось?

- Саския: меня поразили коровники советских времен из силикатного кирпича с асбестоцементными крышами. Многие из них в очень запущенном состоянии или вовсе разрушены (близ Матсалуского национального парка их действительно порядком – Р. К.). Неважно выглядел и скот, который топтался неподалеку в грязных загонах. Я подумала, что если эстонцы к настоящему времени смогли достичь значительного уровня благосостояния, то почему бы им не избавиться от этих уродливых зданий?

- Пиет: в первые дни нашего путешествия мы были в национальном парке Соомаа среди лесов и болот, и это создавало ощущение, что эстонские леса очень естественны и ухожены. Но позже, объезжая северо-западную Эстонию, мы видели недавние и очень обширные вырубки, а также штабеля бревен, возвышающиеся вдоль дорог.

Мы узнали, что из Эстонии в Нидерланды было отправлено много древесины для производства «зеленой энергии». Поэтому мы рады, что правительство Нидерландов недавно постановило снять зеленую категорию со сжигания биоматериалов. Так что мы больше не субсидируем этот вид ущерба окружающей среде. В Нидерландах мало лесов, потому что когда-то их очень интенсивно использовали, и это сейчас очень явно дает о себе знать.