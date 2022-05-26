Кто и как помогает украинцам в России

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, украинцам, остающимся на оккупированных РФ территориях, практически невозможно выехать куда-либо, кроме России. Им выдаются три справки: о том, что человек прошел фильтровку, разрешение на трансфер в город, а также на выезд из города. «Прошедших эти процедуры насильно вывозят в Россию», – рассказала Денисова в начале мая.

Людмила Денисова. Фото: SHAMIL ZHUMATOV

По данным аппарата Уполномоченной по правам человека в Украине, к началу мая в России находилось уже не менее 1 миллиона 185 тысяч граждан Украины, в том числе 200 тысяч детей. Эти данные подтверждены и российскими властями, назывались цифры в 1,13 миллиона человек, среди которых 199,7 тысяч детей, которые прибыли на территорию России с начавшейся так называемой эвакуации за неделю до ввода войск.

Принуждение к России

Людмила Денисова сообщила, что у Киева есть доказательства принудительной депортации и что эти действия Москва готовила заранее. «Есть факты, подтверждающие, что у России были директивы для округов – сколько и куда привезти украинцев», – заявила омбудсмен.

Эта информация частично подтверждается, например, словами Елены Русаковой – главы муниципального московского округа Гагаринский, члена единственной пока легальной антивоенной партии Российской Федерации «Яблоко». В своем Facebook она написала: «Более 300 мариупольцев вывезли буквально на край земли – в поселок Врангель. Несколько часов езды от Владивостока. Привезли как есть, из подвалов, из-под бомбежек. В зимней одежде, с пустыми руками. Зачем везли так далеко – надо спросить губернатора, он рассматривает этих и так пострадавших людей как рабочую силу и сообщает о планах завоза нескольких тысяч человек.

На самом деле люди измучены и у большинства проблемы со здоровьем. Неравнодушные жители Приморья организовали волонтерскую группу и стараются помогать».

Горизонтальные связи

Правозащитница и волонтер из Санкт-Петербурга Александра Крыленкова рассказала Postimees, что на территории РФ люди сначала приезжают в так называемые ПВР (пункты временного размещения) в приграничных областях. Дальше людей распределяют по регионам. ПВРы открыты в 53 из 85 регионов РФ, включая Крым и Севастополь. По данным российских властей, на начало мая в 509 таких пунктах остаются свыше 33 тысяч беженцев.

Технически гражданам Украины, у которых есть с собой хотя бы свои национальные документы, ничто не мешает дальше сесть на поезд и приехать, например, в Петербург, там сесть на автобус и уехать в ту же Эстонию. «Но на практике огромное количество людей оказалось без копейки денег, – говорит Александра Крыленкова. – Кто-то выехал из Украины на машине, но большинство пешком. Многие люди не знают, что они могут выехать из России по внутреннему украинскому паспорту». Приехавшим в другие регионы найти помощь помогают волонтеры, которые работают в ПВР. «Это исключительно горизонтальные связи», – отмечает правозащитница.

Александра Крыленкова. Фото: личный архив