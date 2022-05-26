Новая миссия ⟩ «Порядочный профессиональный маклер с военных беженцев денег за услуги не берет»

«Конечно, это капля в море. Беженцев у нас десятки тысяч. Но прекрасно, что среди нас есть не только те, кто отказывается сдавать квартиру беженцам. Есть люди, которые приходят и помогают. Это дает надежду, что не все так плохо в нашем мире», – говорит Юлия.

Вопрос чести

Когда началась война в Украине и в Эстонию начали прибывать автобусы с беженцами, в Facebook появилась группа «Ukraina sõbrad Eestis / Друзья Украины в Эстонии». Сначала там собирали одежду и другие необходимые беженцам вещи. К администраторам этой группы присоединилась маклер бюро недвижимости Skanton Яна Павленко. В первый месяц войны она помогла найти квартиры более чем для 40 человек, а потом просто перестала считать. Если в начале войны в группе было около 3000 участников, на сегодняшний день их в десять раз больше, и многие из них до сих пор нуждаются в жилье.

«Я не думала и теперь не думаю о деньгах: я поняла, что нужно искать квартиры украинцам. Они в стрессе и растерянности, не знают наших законов и не разбираются в ситуации. Я тогда находилась на самоизоляции с коронавирусом и стала играть роль информационного пункта: мне начали звонить и писать те, кому нужна квартира, и те, у кого она есть. Некоторые попали в неприятную ситуацию, они тоже звонят», – рассказывает Павленко.

К сожалению, в Таллинне объявились квартирные мошенники, которые обманывают доверчивых украинцев. По словам Яны Павленко, это происходит так: человек дает объявление на сдачу квартиры внаем без посредников, показывает ее, договаривается, получает 900 евро наличными – по 450 за два месяца – и исчезает. Выясняется, что квартира ему не принадлежит, так как он сам взял ее на два дня в краткосрочную аренду, воспользовавшись специализированными сайтами.

Иногда, рассказывает Яна, невольно вводят беженцев в заблуждение и неопытные маклеры. Например, ей позвонил украинец, снявший для своей семьи квартиру в Кохтла-Ярве, и рассказал, что договор был заключен с помощью местного маклера 18 марта и действовал до 18 сентября. Все бы хорошо, но через полтора месяца хозяин квартир стал требовать с квартирантов на 50 евро в месяц больше. «Я связалась с маклером и оказалось, что она понятия не имела, что наймодатель не может повышать стоимость арендной платы в период действия договора», – объяснила Павленко.

Рассказы украинских беженцев о съемном жилье

Наталья, Киевская область

Нас трое – я, сын десяти лет и восьмилетний кот. Квартиру я искала на популярных сайтах. Нам сразу отказывали, никто не хотел квартирантов с домашним животным. Но нам повезло с маклером. Она показала нам квартиру; мы ей, видимо, понравились, и начались переговоры с хозяйкой, которые продолжались недели две. В результате удалось уговорить хозяйку пустить нас с котом. Он уже не шкодит, спит целый день. Договор был составлен на английском. Я прилично знаю язык, да и юристы в фирме, куда я поступила на работу, проконсультировали. Квартира маленькая, но двухкомнатная. Я благодарна всем, с кем встретилась в Эстонии. За прием, за помощь, за кровать для сына. Он ходит в украинскую школу и просто в восторге.

Татьяна, Киев

У меня все было достаточно просто. Правда – ничего сложного. Нашла сама на сайте за две недели до заезда и забронировала. С меня взяли сумму за первый месяц и депозит, за услуги маклера я не платила. Приехала, подписала договор. Квартира полностью меблирована, с интернетом, в цену включены коммунальные услуги. Это так называемый хостел, который называется My Apartments, расположен в районе Кристийне, в пяти минутах от торгового центра.

В конце июля я буду искать другую квартиру, так как ко мне приедет мама. А вообще у меня все хорошо: не было проблем ни с временным видом на жительство, ни с открытием счета в банке, работу нашла сама тоже через сайт трудоустройства. Хочу начать учить эстонский. Так что все нормально, только холодновато тут у вас. И еще через неделю после переезда кто-то рядом запускал петарды, вот тогда я испугалась. Передайте, если можно, что у многих приезжих психологические травмы, и на подобные звуки мы болезненно реагируем. Подождите хотя бы полгода, пока нервы немного успокоятся.

Инна, Полтавская область

После приезда нас – меня и двоих детей – поселили в отеле. Я быстро нашла работу, чтобы было на что снять квартиру, поэтому не всегда принимала участие в специально организованных для нас собраниях, и узнала о переселении на паром поздно. Пришлось быстро искать хоть какое жилье. Я обратилась к девушке-волонтеру с Нийне, 2, где мы регистрировались, и она нашла для нас квартиру в самом центре, маленькую, но удобную. Хозяйка квартиры сейчас находится в Америке, и жилье сдавало ее доверенное лицо. Мы быстро подписали договор и переехали. Повезло еще и в том, что я плачу только за коммунальные услуги.