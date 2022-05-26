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Новая миссия ⟩ «Порядочный профессиональный маклер с военных беженцев денег за услуги не берет»

Вера Копти
«Порядочный профессиональный маклер с военных беженцев денег за услуги не берет»
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Одна из наших собеседниц показала дом, где ей удалось снять квартиру.
Одна из наших собеседниц показала дом, где ей удалось снять квартиру. Фото: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

Украинские беженцы переселяются в съемное жилье, покидая гостиничные номера и каюты парома Isabelle. Судя по многочисленным рассказам в социальных сетях, многим найти квартиру не составило труда. Наверное, это в определенной степени зависит от удачи. Большую помощь оказывает и единовременное государственное пособие. 900 евро оказалось вполне достаточно, чтобы заключить договор найма, оплатить первый месяц проживания и внести залог. К тому же многие быстро находят работу и начинают жить самостоятельно. Как показал телефонный опрос, проведенный редакцией, большинство ответивших нашли жилье с помощью маклеров или волонтеров.

Почти задаром

«Когда началась война в Украине и встал вопрос о жилье для беженцев, мы в инстаграме своей фирмы опубликовали объявление, что сдаем квартиры без маклерской оплаты. Квартиры, которые были на тот момент в наличии, разлетелись очень быстро, и до сих пор на эту рекламу приходят запросы», – рассказала Юлия Ферман, маклер и совладелица бюро недвижимости Ferea.

Юлия Ферман.
Юлия Ферман. Фото: Ober-Haus

Затем Юлия и ее коллеги начали обзванивать арендодателей. Два собственника из двадцати соглашались встретиться, и один из двух в результате сдавал свою квартиру беженцам из Украины.

«В первое время собственники прямо говорили, что не хотят сдавать жилье беженцам, так как боятся, что те не будут платить, а с выселением возникнут проблемы. Потом государство ввело дотацию, и картина изменилась. К тому же все мои клиенты довольно быстро находили работу. Например, работали в том же отеле, куда их поселили после прибытия. Шли на кухню, мыли полы. В общем, я ни разу не встретила приехавшего человека, который хотел бы сидеть на всем готовом. Ни одного такого случая не было. Все люди работящие и с сильным желанием нормализовать свое существование. Они хотят ходить на работу, зарабатывать деньги, водить детей в сад, в школу. А их главная цель – вернуться домой».

Нельзя не привести пример, несколько нетипичный для нашего общества. Один состоятельный и, судя по всему, очень хороший человек, глядя на поток беженцев, купил три двухкомнатных квартиры в спальных районах и решил сдавать их на год беженцам бесплатно. Оплачивать надо было только коммунальные услуги, но и с этим он был готов помочь.

Как выбирали арендаторов для этих квартир? Юлия Ферман обратилась в соцотдел и получила данные трех семей, которым по разным причинам отказывали владельцы съемного жилья.

Во-первых, это мама с ребенком-инвалидом. Им была необходима квартира именно в Таллинне, потому что из пригорода или из деревни, где им предлагали жилье, на реабилитацию и к врачам было не добраться. А на квартиру в Таллинне у нее просто не было денег. Жить на пароме с таким ребенком – тоже не выход.

Вторая семья состояла из трех молодых женщин, каждая с ребенком, и мама одной из них. Они хотели жить в одной квартире, бабушка бы присматривала за детьми, а мамы – работали. Но с такой ватагой детей их никто не хотел брать.

Третья семья – мама с двумя детьми, одному 17 лет, другому два года. Временно они жили в отеле «Виру», где старший быстро нашел себе работу официантом. Днем он работал, вечером дистанционно учился в своем киевском училище. Затем их поселили в одну комнату в общежитии в Пыхья-Таллинне, где у юноши не было даже уголка, где слушать лекции и делать уроки.

«Конечно, это капля в море. Беженцев у нас десятки тысяч. Но прекрасно, что среди нас есть не только те, кто отказывается сдавать квартиру беженцам. Есть люди, которые приходят и помогают. Это дает надежду, что не все так плохо в нашем мире», – говорит Юлия.

Вопрос чести

Когда началась война в Украине и в Эстонию начали прибывать автобусы с беженцами, в Facebook появилась группа «Ukraina sõbrad Eestis / Друзья Украины в Эстонии». Сначала там собирали одежду и другие необходимые беженцам вещи. К администраторам этой группы присоединилась маклер бюро недвижимости Skanton Яна Павленко. В первый месяц войны она помогла найти квартиры более чем для 40 человек, а потом просто перестала считать. Если в начале войны в группе было около 3000 участников, на сегодняшний день их в десять раз больше, и многие из них до сих пор нуждаются в жилье.

Яна Павленко.
Яна Павленко. Фото: личный архив

«Я не думала и теперь не думаю о деньгах: я поняла, что нужно искать квартиры украинцам. Они в стрессе и растерянности, не знают наших законов и не разбираются в ситуации. Я тогда находилась на самоизоляции с коронавирусом и стала играть роль информационного пункта: мне начали звонить и писать те, кому нужна квартира, и те, у кого она есть. Некоторые попали в неприятную ситуацию, они тоже звонят», – рассказывает Павленко.

К сожалению, в Таллинне объявились квартирные мошенники, которые обманывают доверчивых украинцев. По словам Яны Павленко, это происходит так: человек дает объявление на сдачу квартиры внаем без посредников, показывает ее, договаривается, получает 900 евро наличными – по 450 за два месяца – и исчезает. Выясняется, что квартира ему не принадлежит, так как он сам взял ее на два дня в краткосрочную аренду, воспользовавшись специализированными сайтами.

Иногда, рассказывает Яна, невольно вводят беженцев в заблуждение и неопытные маклеры. Например, ей позвонил украинец, снявший для своей семьи квартиру в Кохтла-Ярве, и рассказал, что договор был заключен с помощью местного маклера 18 марта и действовал до 18 сентября. Все бы хорошо, но через полтора месяца хозяин квартир стал требовать с квартирантов на 50 евро в месяц больше. «Я связалась с маклером и оказалось, что она понятия не имела, что наймодатель не может повышать стоимость арендной платы в период действия договора», – объяснила Павленко.

Надежнее снимать квартиру с помощью бюро недвижимости. Беженцы, желающие переехать из предоставленных государством гостиниц или с парома, могут не беспокоиться об оплате маклерских услуг. «Порядочный профессиональный маклер денег за свои услуги с военных беженцев не берет», – заключила Павленко.

Рассказы украинских беженцев о съемном жилье

Наталья, Киевская область

Нас трое – я, сын десяти лет и восьмилетний кот. Квартиру я искала на популярных сайтах. Нам сразу отказывали, никто не хотел квартирантов с домашним животным. Но нам повезло с маклером. Она показала нам квартиру; мы ей, видимо, понравились, и начались переговоры с хозяйкой, которые продолжались недели две. В результате удалось уговорить хозяйку пустить нас с котом. Он уже не шкодит, спит целый день. Договор был составлен на английском. Я прилично знаю язык, да и юристы в фирме, куда я поступила на работу, проконсультировали. Квартира маленькая, но двухкомнатная. Я благодарна всем, с кем встретилась в Эстонии. За прием, за помощь, за кровать для сына. Он ходит в украинскую школу и просто в восторге.

Татьяна, Киев

У меня все было достаточно просто. Правда – ничего сложного. Нашла сама на сайте за две недели до заезда и забронировала. С меня взяли сумму за первый месяц и депозит, за услуги маклера я не платила. Приехала, подписала договор. Квартира полностью меблирована, с интернетом, в цену включены коммунальные услуги. Это так называемый хостел, который называется My Apartments, расположен в районе Кристийне, в пяти минутах от торгового центра.

В конце июля я буду искать другую квартиру, так как ко мне приедет мама. А вообще у меня все хорошо: не было проблем ни с временным видом на жительство, ни с открытием счета в банке, работу нашла сама тоже через сайт трудоустройства. Хочу начать учить эстонский. Так что все нормально, только холодновато тут у вас. И еще через неделю после переезда кто-то рядом запускал петарды, вот тогда я испугалась. Передайте, если можно, что у многих приезжих психологические травмы, и на подобные звуки мы болезненно реагируем. Подождите хотя бы полгода, пока нервы немного успокоятся.

Инна, Полтавская область

После приезда нас – меня и двоих детей – поселили в отеле. Я быстро нашла работу, чтобы было на что снять квартиру, поэтому не всегда принимала участие в специально организованных для нас собраниях, и узнала о переселении на паром поздно. Пришлось быстро искать хоть какое жилье. Я обратилась к девушке-волонтеру с Нийне, 2, где мы регистрировались, и она нашла для нас квартиру в самом центре, маленькую, но удобную. Хозяйка квартиры сейчас находится в Америке, и жилье сдавало ее доверенное лицо. Мы быстро подписали договор и переехали. Повезло еще и в том, что я плачу только за коммунальные услуги.

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