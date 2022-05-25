Украина сносит памятники: имперское наследие подвергнуто ревизии

Так, после начала войны в Украине завязалась жаркая дискуссия в Берлине: что делать с Мемориалом павшим советским воинам в Тиргартене. И речь не о ликвидации, а о том, что назрели какие-то новые интерпретации. Подобные той, что появилась в отношении Бронзового солдата в Таллинне после его переноса из центра столицы на Военное кладбище.

В разговоре с Postimees научный сотрудник Центра антропологических исследований музеев и наследия (CARMAH) Берлинского университета им. Гумбольдта Андрей Завадский привел пример, как в разгар протестов, связанных с Black Lives Matter, встал вопрос о сносе памятников деятелям Конфедерации в США. Это либо выражение чувств, которые не выразить иначе, либо стремление привлечь внимание к теме, о которой прежде молчали. «Сила нашей реакции на эмоциональные действия, – поясняет Завадский, – связана не только с символикой памятников, но и с их материальной аффективностью, усиливающей резонанс от действий, которые с ними производят. Многие помнят фотографии сброшенных с постаментов фигур Феликса Дзержинского и Саддама Хусейна. Эти снимки стали символами сами по себе».

Страны бывшего СССР все еще не могут войти в фазу «непротивления памяти» о недавнем прошлом. Она, эта память слишком конфликтна, что демонстрируют текущие трагические события. Но замять и спрятать эти конфликты уже не удастся. «Нужно было пройти путь противопоставления своей новой идентичности советскому прошлому и обращения к тому прошлому, которое постсоветские страны считали не навязанным извне. В контексте имперской символической политики государства-правопреемника Советского Союза национальное – принципиально несоветское – выпячивается, а все советское изничтожается», – резюмирует Завадский.

Комментарии

Война актуализировала тему деколонизации

Павло Кравчук. Фото: Настасья Губина

ПАВЛО КРАВЧУК, специалист Департамента культуры и туризма (Запорожье)

Вторжение России осознается в Украине как последняя и решающая битва для бывшей метрополии. Поэтому тема деколонизации, ранее бывшая на периферии общественного сознания, вдруг резко проступила в дискуссиях о характере российской агрессии. Это касается Украины в целом, не только ее западных регионов. Пушкин стал далеко не случайной жертвой развернувшейся антиколониальной компании. Его «Клеветникам России» с великодержавных позиций описывает «усмирение» Польши. Согласитесь, риторически произведение Александра Сергеевича очень напоминает сегодняшнюю позицию Кремля, мол, сами разберемся, это наша внутрисемейная вражда, а кому не нравится – можем повторить.

Памятники как след советского государства

Игорь Грецкий. Фото: Remo Tõnismäe

ИГОРЬ ГРЕЦКИЙ, приглашенный научный сотрудник МЦОБ (Таллинн)

Памятники Пушкину в подавляющем большинстве устанавливались в советскую эпоху. После распада СССР таких случаев было чрезвычайно мало. Пушкин – это не только автор «Сказки о царе Салтане» – кстати, тоже вполне колониальной. Он писал и политические произведения на актуальные темы. В частности, он негативно относился к независимости Польши и поддержал подавление восстания 1830 года. Немало вопросов вызывает и поэма «Полтава», где Пушкин описал Ивана Мазепу как злобного предателя и интригана, тогда как для украинцев он является символом борьбы народа за независимость. За такие произведения Пушкина иногда называли певцом империи. Империя подавляла развитие украинского языка и культуры. То же самое делали и коммунисты, во время правления которых Пушкин в школьной программе оставался «нашим всем». Лишь в годы перестройки Коммунистическая партия Украины признала, что за годы советской власти ареал распространения украинского языка существенно уменьшился. Например, к 1988 году в УССР на украинском издавалось 18 процентов книг по количеству наименований и лишь три процента от тиража. Только пять процентов лекций в университетах читались по-украински, а в Донецке закрыли последнюю школу в городе, где велось преподавание на украинском языке».