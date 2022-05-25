Блокировка прокремлевских телеканалов и хорошая работа местных русскоязычных СМИ постепенно изменяет предпочтения аудитории и открывает новые возможности для местных телевизионных проектов.
Дмитрий Кукушкин ⟩ Телевизору тоже требуется терапия
Мы находимся в ситуации, когда эстонскую медиасреду, в частности телевидение, приходится менять вручную, используя смекалку и рассчитывая на гораздо меньший бюджет, чем у нашего «противника» – российских государственных СМИ. Так, по данным портала The Insider, с начала войны с Украиной правительство России втрое увеличило финансирование государственных СМИ. Ни одна отдельная страна Евросоюза, ни ЕС в целом не может себе позволить таких расходов.
Рекогносцировка телевизионного ландшафта
С 24 февраля, когда началась так называемая российская специальная военная операция, а по сути – агрессия России против Украины, мы живем в резко изменившейся реальности. Неважно, как далеко от линии фронта и по какую сторону от нее. Мир стал иным. Он изменился и у нас в Эстонии, несмотря на мирное небо и статус страны – члена НАТО. Ведь здравомыслящие люди понимают, что после оправданий нынешнего вооруженного конфликта, которые доносятся из Кремля, практически ничто не может удержать российских ястребов от повторения подобного сценария и в отношении других бывших советских республик, в первую очередь, стран Балтии. Ничто, пожалуй, кроме успехов украинских войск, поначалу ошеломивших агрессора своим сопротивлением. И все же отныне предъявить претензии в нацизме и притеснении русских властная верхушка РФ может практически кому угодно. Хотя они могли бы это сделать прежде всего в адрес самих себя.
К сожалению, ничего не изменилось для тех, кто дни напролет потребляет продукцию российских телевизионных пропагандистов. Нагнетание шовинистической истерики, возгонка негативных эмоций и разжигание ненависти не только никуда с экранов не делись, а лишь многократно усилились. Началось это, конечно, задолго до конца февраля 2022 года, когда было принято решение о прекращении вещания на территории Эстонии ряда российских телеканалов.
Последние на данный момент изменения русскоязычного телерынка в нашей стране, увы, были связаны именно с войной в Украине. Мы можем вспомнить, что и появление в эфире шесть лет назад канала ETV+, на сегодня завоевавшего любовь отечественной аудитории и пока лидирующего в местных рейтингах, также было обусловлено необходимостью противостоять усиливавшемуся шквалу кремлевской пропаганды после аннексии Крыма и отторжения от Украины отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, спровоцированного пророссийскими силами. Словом, даже в такой преимущественно развлекательной сфере, как телевидение, политика играет все более заметную роль.
Разумеется, этот шаг эстонских (а также латвийских, литовских и др.) властей многие зрители российских каналов восприняли в штыки. Люди начали отказываться от услуг кабельных операторов, поскольку из пакетов исчезли привычные каналы. Ускорился массовый переход на интернет-телевидение, где можно все еще беспрепятственно смотреть телепродукцию из-за восточной границы ЕС.
Кстати, благодаря этому клиенты такого телевидения сквозь информационную блокаду и пропагандистскую завесу 9 мая смогли получить правдивое, пусть и короткое сообщение о войне в Украине. Я говорю о работе хакеров, которые в 77-ю годовщину капитуляции нацистской Германии и на 75-й день военных действий в Украине смогли заменить телевизионную онлайн-программу передач экстренным сообщением: «На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне». Как можно видеть, отголоски информационной войны проникают везде и доносятся даже до тех, кто хотел бы всеми силами отгородиться от правды, пребывая в тумане незнания.
Туман рассеивается?
И все же сейчас крепнет впечатление, что этот туман постепенно рассеивается, по крайней мере, здесь, в Эстонии. Запрет прокремлевской пропаганды и наличие источников информации, альтернативных российским, понемногу приводят к тому, что сложная правда все-таки достигает слуха людей, привыкших во всем защищать Россию и ее бессменного правителя.
Я лично, например, вижу это по тому, как мессенджер Telegram постепенно обзаводится такими подписчиками из моего списка контактов, чьи взгляды можно однозначно определить как пророссийские. Именно в Тelegram удельный вес оперативной и правдивой информации о войне в Украине выше, чем где бы то ни было.
Хотя справедливости ради нужно учесть, что и там наблюдается активизация «Z и V каналов», назовем их так. Однако усилия властей и наших коллег, работающих в местных русскоязычных СМИ, а также молодого поколения, чьи родители являются главными потребителями кремлевской пропаганды, дают результат. Ее влияние на сознание соотечественников старшего поколения ослабевает.
Хотелось бы верить, что это происходит в том числе и усилиями работников издательского дома Postimees Grupp – журналистов портала rus.postimees.ee, ведущих онлайн-передач, авторов еженедельника, который вы держите в руках и, конечно, сотрудников редакции «Новостей в 7» на телеканале «Дуо 7».
Наш тележурнал выходит в эфир «Дуо 7» только с 28 марта, сам же канал начал работу в конце августа 2021 года. Но и за это короткое время, говоря без ложной скромности, нам удалось добиться многого в том самом «ручном изменении ландшафта».
Все больше зрителей находят нас на своих устройствах, рейтинги растут, что говорит о росте доверия. С апреля 2022 года наш канал транслируется во всех трех странах Балтии, и пока это единственное СМИ такого рода. В Эстонии канал «Дуо 7» идет по пути развития собственной телепродукции, и «Новости в 7» – хороший пример такого развития. С точки зрения информационного разнообразия мы тоже стараемся представить зрителям наиболее полную картину дня – кроме собственных выпусков новостей rus.postimees.ee и «Новостей в 7», на канале «Дуо 7» продолжают также транслироваться и «Новости Таллинна».
Как могли отметить наши зрители, в последнее время пополнилась и разнообразилась сетка вещания. Появилось больше качественных современных телесериалов и фильмов на русском языке. Открою вам небольшой секрет – уже запущен новый телеканал «Кино 7», который скоро появится в пакетах всех операторов кабельного телевидения Эстонии. Там будет еще больше как новинок и премьер, так и классических кинолент, произведенных на Западе и Востоке.
Пожалуй, именно ставкой на культурную составляющую вещания в контексте независимой информационной политики можно постепенно завоевать сердца зрителей в Эстонии. Как показывает практика, сильным объединяющим фактором для аудитории является спорт. И популярность на нашем канале трансляций с двух последних Олимпиад – в Пекине и в Париже – хорошее тому доказательство. Мы понимаем вектор, по которому следует менять ландшафт и развиваться самим. Впереди много проектов, и я убежден, что наша аудитория будет увеличиваться и расти вместе с нами.