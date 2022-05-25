Дмитрий Кукушкин ⟩ Телевизору тоже требуется терапия

Мы находимся в ситуации, когда эстонскую медиасреду, в частности телевидение, приходится менять вручную, используя смекалку и рассчитывая на гораздо меньший бюджет, чем у нашего «противника» – российских государственных СМИ. Так, по данным портала The Insider, с начала войны с Украиной правительство России втрое увеличило финансирование государственных СМИ. Ни одна отдельная страна Евросоюза, ни ЕС в целом не может себе позволить таких расходов.

Рекогносцировка телевизионного ландшафта

С 24 февраля, когда началась так называемая российская специальная военная операция, а по сути – агрессия России против Украины, мы живем в резко изменившейся реальности. Неважно, как далеко от линии фронта и по какую сторону от нее. Мир стал иным. Он изменился и у нас в Эстонии, несмотря на мирное небо и статус страны – члена НАТО. Ведь здравомыслящие люди понимают, что после оправданий нынешнего вооруженного конфликта, которые доносятся из Кремля, практически ничто не может удержать российских ястребов от повторения подобного сценария и в отношении других бывших советских республик, в первую очередь, стран Балтии. Ничто, пожалуй, кроме успехов украинских войск, поначалу ошеломивших агрессора своим сопротивлением. И все же отныне предъявить претензии в нацизме и притеснении русских властная верхушка РФ может практически кому угодно. Хотя они могли бы это сделать прежде всего в адрес самих себя.

К сожалению, ничего не изменилось для тех, кто дни напролет потребляет продукцию российских телевизионных пропагандистов. Нагнетание шовинистической истерики, возгонка негативных эмоций и разжигание ненависти не только никуда с экранов не делись, а лишь многократно усилились. Началось это, конечно, задолго до конца февраля 2022 года, когда было принято решение о прекращении вещания на территории Эстонии ряда российских телеканалов.

Последние на данный момент изменения русскоязычного телерынка в нашей стране, увы, были связаны именно с войной в Украине. Мы можем вспомнить, что и появление в эфире шесть лет назад канала ETV+, на сегодня завоевавшего любовь отечественной аудитории и пока лидирующего в местных рейтингах, также было обусловлено необходимостью противостоять усиливавшемуся шквалу кремлевской пропаганды после аннексии Крыма и отторжения от Украины отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, спровоцированного пророссийскими силами. Словом, даже в такой преимущественно развлекательной сфере, как телевидение, политика играет все более заметную роль.

Разумеется, этот шаг эстонских (а также латвийских, литовских и др.) властей многие зрители российских каналов восприняли в штыки. Люди начали отказываться от услуг кабельных операторов, поскольку из пакетов исчезли привычные каналы. Ускорился массовый переход на интернет-телевидение, где можно все еще беспрепятственно смотреть телепродукцию из-за восточной границы ЕС.