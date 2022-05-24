Вооруженные молодцы пугают людей и доставляют массу головной боли полиции

Розовый пистолет пугает так же

Присяжный адвокат Садеков считает, что пневматика не несет такой опасности, как огнестрельное оружие, однако может оказаться опасной для того, кто носит ее с собой: «При необдуманной демонстрации пневматического оружия в ходе конфликта риск получения ответной пули из огнестрельного оружия повышается многократно. Пневматику не сразу отличишь от огнестрельного оружия. Дело не в оружии, а в том, кому в руки оно попадает. Было время, когда хулиганы, демонстрируя свои боевые навыки, использовали рогатки, бросались камнями, ходили с нунчаками, цепями или с солдатскими ремнями. Сейчас действительно можно приобрести пневматику и совершать незаконные поступки. Однако нельзя ограничивать все».

А присяжные адвокаты из адвокатского бюро Lextal Ксения Кравченко и Матс Вольберг полагают, что пневматика разрешена слишком свободно: «Это, к сожалению, иногда приводит к инцидентам, когда из воздушки стреляют по животным, окнам, а особенные беспредельщики – и по людям. Или даже если не стреляют, то размахивают оружием, пугая окружающих».

Этим адвокатам тоже известно о предложении полиции окрашивать пневматическое оружие в яркие цвета, но особого смысла они в этом не видят: «К сожалению, тому, в кого целятся из раскрашенного ружья, не становится намного легче, поскольку при наличии острого желания и отсутствии когнитивного контроля покалечить можно любой ерундой, даже если она розовая».

Так что же делать? «Безусловно, можно вывести все пневмооружие из свободного оборота и требовать разрешения независимо от калибра. Тогда с некоторой натяжкой можно будет предположить, что все лица, владеющие оружием, прошли тщательную проверку и не будут использовать его неправомерным образом. Смысл такого шага спорен», – считают адвокаты. – В такой ситуации в одночасье пришлось бы узаконить всю уже имеющуюся на руках у граждан пневматику. От пистолета для спортивной стрельбы до ружья, которым вы у себя на даче пугаете ворон, к вящему неудовольствию зоозащитников. По данным Департамента статистики, в Эстонии одних только спортсменов-стрелков сейчас несколько тысяч. Для покупки личного пневмооружия им пришлось бы пройти административную процедуру, сдать экзамен, заплатить госпошлину – и все потому, что находятся граждане, на которых это требование все равно никакого эффекта не возымеет».

Кроме того, это создало бы значительную нагрузку на полицию. «Нужно будет оформить разрешения для всех нынешних владельцев или изъять оружие у лиц, не потрудившихся разобраться с разрешениями. Последнее не следует недооценивать: неспособность полиции осуществлять эффективный надзор за соблюдением правила подрывает общую законопослушность и способствует формированию небрежного отношения к правилам в целом. Неуважение к закону может усилить и тот объективный факт, что мелкокалиберное пневмооружие несопоставимо по своей опасности с огнестрельным», – заключают адвокаты.