Цены поперек дороги: подорожание стройматериалов разрушает планы транспортников

У Таллинна много и долгоиграющих планов. Некоторые из них находятся на стадии проектирования: Петербури-теэ, двухуровневая развязка Тонди, улицы Рахумяэ, Варраку, Уссимяэ.

По словам вице-мэра, город не планирует менять свои приоритеты. Это развитие удобной и безопасной городской среды для всех горожан, что предполагает создание качественного уличного пространства. Однако затруднения могут возникнуть с текущим ремонтом всей дорожной сети города. Мэрия должна справлять с этой задачей.

Комментарий

Нужно ремонтировать дороги и строить парковочные дома

Рийна Сольман. Фото: Olga Makina

Рийна Сольман, член горсобрания, зампредседателя партии «Отечество»

Транспортная нагрузка на дороги и улицы Таллинна с каждым годом увеличивается, а действующие детальные планировки давно устарели. Проблему не решить запретом автомобилей в центре города. Требуются грамотная организация дорожного движения, удобные развязки и хорошие дороги.

Например, участок Палдиского шоссе между ипподромом и перекрестком Хааберсти не выдерживает никакой критики и нуждается в капитальном ремонте. Пярнуское шоссе по направлению из Нымме не выдерживает ни критики, ни сегодняшней транспортной нагрузки. Тротуары на Линну-теэ должны быть перестроены, сейчас они опасны.

Дороги и улицы спальных районов были спланированы в советские времена, когда, по статистике, в семье было по 0,3 машины. Сейчас, чтобы припарковать машину около своего дома, нужно совершать головокружительные трюки.

Город должен более обдуманно решать вопрос парковок и строить больше многоэтажных парковочных домов. Во внутреннем и внешнем кольцах Хааберсти люди паркуются практически на зебрах, хотя правила дорожного движения предусматривают, что нельзя парковаться за 5 метров до и после пешеходного перехода.

Город мог бы купить земельные участки в Хааберсти и Ласнамяэ и развивать их в сотрудничестве с частным сектором. Если интереса со стороны частного сектора не возникнет, то парковочные дома нужно строить за счет городского кошелька.