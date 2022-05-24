Резко подскочившая стоимость стройматериалов и проблемы с логистикой из-за войны в Украине ударили по строительству новых жилых домов, а значит, создали дефицит предложений жилья и подняли цены на квартиры. Эта же причина заставила Департамент транспорта отказаться от нескольких важных проектов по ремонту дорог по всей Эстонии, а Таллинну пришлось пересмотреть приоритеты в дорожном строительстве.
Цены поперек дороги: подорожание стройматериалов разрушает планы транспортников
А это, согласитесь, серьезно: квартиры мы покупаем не каждый день, а ездим – каждый. И неважно, на чем – на собственном авто или на городском транспорте. Ямы и ухабы ведь одни и те же.
Нет, утверждать, что в Таллинне совсем уж плохие дороги, не стоит. Видали и похуже! Но если запланирован ремонт или расширение какой-то улицы, то по какому принципу пересматривается решение? Как определяется приоритет? Что вообще происходит в дорожном строительстве столицы этой весной?
Проверки на дорогах
«Да, текущий кризис и высокая инфляция могут замедлить выполнение плана городских инвестиций и заставить пересматривать сроки выполнения различных проектов. Однако наших планов и приоритетов эта ситуация не меняет, и мы будем прилагать усилия, чтобы и дальше активно развивать городское пространство», – оптимистично пообещал вице-мэр Таллинна Владимир Свет, курирующий вопросы коммунального хозяйства и окружающей среды.
На дорожное строительство обратил пристальное внимание Госконтроль. Опубликован аудиторский отчет, в котором указаны существенные недостатки в строительстве местных дорог. Главными названы плохое предвидение возможных проблем и поверхностный надзор за проводимыми работами.
По данным Госконтроля, в 2021 году в Эстонии насчитывалось около 23 300 км дорог местного значения, из которых 77 процентов – это шоссейные дороги, расположенные за пределами крупных населенных пунктов. Однако транспортная нагрузка в основном сосредоточена в населенных пунктах, где половина улиц имеет интенсивность дорожного движения не менее 2000 автомобилей в сутки. За пределами населенных пунктов интенсивность движения примерно на 90 процентов дорог составляет менее 500 автомобилей в сутки.
При таком раскладе естественно предположить, что важнее поддерживать в порядке дороги в населенных пунктах. Тем более что в Таллинне интенсивность движения гораздо выше, чем среднеарифметические 2000 машин за 24 часа.
И вот Департамент транспорта из-за роста цен на строительные материалы откладывает реализацию более 40 запланированных в начале года проектов дорожного строительства по всей Эстонии. Вызывает беспокойство также гипотетическая нехватка сырья для производства асфальта, поскольку битум для него закупался в России и Беларуси.
Отвечая на вопрос Äripäev, председатель правления Trev 2 Grupp Свен Пертенс сказал: «В настоящее время у нас есть две альтернативы российскому и белорусскому битуму: нефтеперерабатывающий завод Orlen в литовском Мажейкяе и шведская компания Nynas». Во что обойдутся эти поставки, пока не известно, однако ясно, что литовское и шведское сырье не может стоить, как российское и белорусское.
Мы спросили у Владимира Света, не остановится ли от повышения цен строительство дорог в столице. Важнейшими объектами и инфраструктурными инвестициями этого года Свет назвал строительство трамвайной ветки в порт, реконструкцию улиц Йыэ и Пронкси, Вана-Каламая и продолжение начатых в феврале строительных работ на Раннамыйза.
Цена на приоритеты не повлияет
«Результаты тендеров по остальным крупным проектам будут известны в первой половине июня. Именно тогда станет ясно, насколько поднимется цена их реализации. Эти же три проекта софинансируются государством или структурными фондами ЕС, поэтому Таллинн наиболее заинтересован в их реализации в установленные сроки. Ведь в противном случае город может лишиться возможности воспользоваться частичным внешним финансированием. Окончательное понимание стоимости строительства этих объектов и то, какие проекты будут отложены на следующий год, появится в середине июня. В это же время состоится и принятие дополнительного бюджета», – объяснил Свет.
У Таллинна много и долгоиграющих планов. Некоторые из них находятся на стадии проектирования: Петербури-теэ, двухуровневая развязка Тонди, улицы Рахумяэ, Варраку, Уссимяэ.
По словам вице-мэра, город не планирует менять свои приоритеты. Это развитие удобной и безопасной городской среды для всех горожан, что предполагает создание качественного уличного пространства. Однако затруднения могут возникнуть с текущим ремонтом всей дорожной сети города. Мэрия должна справлять с этой задачей.
Комментарий
Нужно ремонтировать дороги и строить парковочные дома
Рийна Сольман, член горсобрания, зампредседателя партии «Отечество»
Транспортная нагрузка на дороги и улицы Таллинна с каждым годом увеличивается, а действующие детальные планировки давно устарели. Проблему не решить запретом автомобилей в центре города. Требуются грамотная организация дорожного движения, удобные развязки и хорошие дороги.
Например, участок Палдиского шоссе между ипподромом и перекрестком Хааберсти не выдерживает никакой критики и нуждается в капитальном ремонте. Пярнуское шоссе по направлению из Нымме не выдерживает ни критики, ни сегодняшней транспортной нагрузки. Тротуары на Линну-теэ должны быть перестроены, сейчас они опасны.
Дороги и улицы спальных районов были спланированы в советские времена, когда, по статистике, в семье было по 0,3 машины. Сейчас, чтобы припарковать машину около своего дома, нужно совершать головокружительные трюки.
Город должен более обдуманно решать вопрос парковок и строить больше многоэтажных парковочных домов. Во внутреннем и внешнем кольцах Хааберсти люди паркуются практически на зебрах, хотя правила дорожного движения предусматривают, что нельзя парковаться за 5 метров до и после пешеходного перехода.
Город мог бы купить земельные участки в Хааберсти и Ласнамяэ и развивать их в сотрудничестве с частным сектором. Если интереса со стороны частного сектора не возникнет, то парковочные дома нужно строить за счет городского кошелька.