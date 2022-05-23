Опрос недели ⟩ На каком языке учиться: на русском или на эстонском

Комментарий корреспондента Дениса Антонова:

Некоторые политики используют эту тему, чтобы спровоцировать негативную реакцию на все, что связано с русским языком. Хотя надо признать, что в Эстонии, как мало в какой другой стране Евросоюза, жизненно необходимая информация об услугах, торговле, службах жизнеобеспечения продублирована на русском языке, а многие работники сферы обслуживания в совершенстве владеют русским языком.

Однако те, кто использует тему русских школ, не учитывают тот факт, что понятие «русская школа» включает в себя и проблемы социализации русскоязычных учащихся, и вопросы трудоустройства педагогов, имеющих советское прошлое, и качество предоставляемых услуг по обучению. Это сложная тема, которая касается огромного количества людей.

В рамках опросов журналисты Postimees неоднократно сталкиваются с ситуацией, когда респондент развернуто рассказывает о серьезных проблемах и различиях в качестве предоставляемого в Эстонии образования. В чем дело? Красноречивые ответы на этот вопрос поступают от родителей детей, которые должны пойти в первый класс. И это показательно.

Приезжающие семьи ориентируются прежде всего либо на эстоноязычные школы, либо на те школы и гимназии, в которых существует программа языкового погружения. Но у многих при этом возникают разного рода опасения. Как смогут воспринимать математику, химию, физику на эстонском языке дети, не являющиеся носителями языка? Не станут ли они изолятами? Не ставит ли эта практика барьеры на пути самореализации такого ребенка как личности?

Мне кажется, что единый стандарт, единая система обучения на всей территории Эстонии даст возможность развития и социализации в обществе, чего лишены сегодня те, кто слабо владеет эстонским языком. Наша задача – вывести из языкового, а порой и из культурного гетто тех, кто имеет право на качественное европейское образование. Это вопрос будущего наших детей.

Нет сомнений, что именно школьное образование определяет широту выбора профессий, траекторию дальнейшего обучения, страну проживания и, по большому счету, качество жизни. Мы должны дать равные возможности всем, кто живет в Эстонии, независимо от национальности, цвета кожи, вероисповедания или паспорта.

Мы должны гарантированно защищать право каждой семьи на то, что их дети получат тот уровень знаний, навыков и умений, который позволит достойно представлять себя в любой стране Европейского союза и за его пределами. Будьте храбрыми. Отстаивайте свое право и право нашей молодежи на хорошее образование, заявляйте о своей позиции на наших страницах, не молчите о своих надеждах и недовольстве. Postimees – это площадка для честной и открытой общественной дискуссии.