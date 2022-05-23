Виктор Ерофеев ⟩ Атомная бомба в конце тоннеля?

А ведь это голос русского апокалипсиса. Он сообщает в придачу, что украинцы кастрируют русских пленных солдат и отрезают им уши. Два апокалипсиса представляют собой параллельные прямые, уходящие в бесконечность. Переговоры между двумя апокалипсисами – это странное явление. Оно противоестественно.

Какие выходы из войны можно нарисовать?

Первый – это уход с арены главнокомандующего, русского президента. Все враги желают ему скорейшего исчезновения. В это трудно поверить – он хорошо защищен. Его бункер – чудо света.

Второй выход – русские пробивают сухопутный проход по побережью Азовского моря к Крыму, захватывают часть Восточной Украины, которую они называют Новороссией, окапываются, и война переходит в состояние замороженного конфликта. Граница в таком случае между Россией и Украиной будет гнилой и кровавой долгие годы.

Третий выход – выдавливание русской армии из Украины. Такое положение приведет, однако, не к победе, а к решительным действиям Путина. Он терпеть не может поражения. Он зациклен на победе. Ему можно нарисовать победу, то есть выдать неудачную военную кампанию, которая должна была продолжаться считанные дни, если не часы, за триумф, потому что Украина уже отказалась от НАТО, согласилась на демилитаризацию и даже на мистическую денацификацию.

Но если он не клюнет на условную победу и обидится – тогда в конце военного тоннеля возникнет ядерный взрыв. Тактическое ядерное оружие. На порядок менее разрушительное, чем в Хиросиме. Но куда сбросить атомную бомбу? Почему бы не на Киев? Да, но ведь Киев в русском народе зовется матерью всех городов русских. Ну и что? Был матерью, а стал мачехой! Сбросить бомбу. Уничтожить эту хунту вместе с клоуном Зеленским!

И что потом? Как Запад отреагирует на атомную бомбу Москвы? Не сядет ли он от испуга в большую лужу? Не начнутся ли тогда секретные переговоры, чтобы второй бомбы не было? А ведь еще есть для второй бомбы Львов – столица бандеровцев… И эти переговоры будут, конечно, не с украинцами, а через их головы с американцами. И настанет мир, засыпанный ядерным пеплом.

Президент Зеленский сделал все, чтобы Украина стала европейским государством. Важно будет в том же Киеве поставить памятник Путину – как человеку, превратившему украинцев из постсоветского народа к сплоченную нацию. Но атомную бомбу в конце военного тоннеля еще никто не отменял.

А как будут относиться к русским после войны?