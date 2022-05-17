Анализ ⟩ Никто не отступает: противостояние в правящем союзе из-за семейных пособий продолжает назревать

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и спикер парламента Юри Ратас (Центристская партия) не смогли вчера достичь договоренности в том, как справиться с правительственным кризисом, вызванным авантюрным законопроектом центристов, призванном поднять семейные пособия, пишет Postimees.
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По сути, Каллас обвиняет Центристскую партию в том, что ту не интересует, где взять финансовое покрытие повышения детских пособий. Это правда. Одну политтехнологическую причину отмечает, например, Тынис Мёльдер из Центристской партии. Решение вопроса с детскими пособиями при обсуждении государственного бюджета означает, что, скорее всего, придется ясно показать, откуда можно взять деньги.