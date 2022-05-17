Анализ ⟩ Никто не отступает: противостояние в правящем союзе из-за семейных пособий продолжает назревать

По сути, Каллас обвиняет Центристскую партию в том, что ту не интересует, где взять финансовое покрытие повышения детских пособий. Это правда. Одну политтехнологическую причину отмечает, например, Тынис Мёльдер из Центристской партии. Решение вопроса с детскими пособиями при обсуждении государственного бюджета означает, что, скорее всего, придется ясно показать, откуда можно взять деньги.

На практике это означает торг, в результате которого детские пособия или не поднимутся вообще (потому что денег нет), или поднимутся не на 300 миллионов, а на 30 (потому что больше денег нет). В итоге, это не будет выглядеть прорывом, и Центристскую партию это не устраивает: им нужно крупное дело, чтобы удержаться на плаву. Таким образом, Ратас готов форсировать принятие законопроекта.