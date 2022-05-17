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Анализ ⟩ Никто не отступает: противостояние в правящем союзе из-за семейных пособий продолжает назревать

Хенри-Лаур Аллик Микк Салу
Никто не отступает: противостояние в правящем союзе из-за семейных пособий продолжает назревать
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Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) разочарована в том, что Центристская партия не хочет демонстировать добрую волю и сдавать позиции хоть в чем-то.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) разочарована в том, что Центристская партия не хочет демонстировать добрую волю и сдавать позиции хоть в чем-то. Фото: Madis Veltman

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и спикер парламента Юри Ратас (Центристская партия) не смогли вчера достичь договоренности в том, как справиться с правительственным кризисом, вызванным авантюрным законопроектом центристов, призванном поднять семейные пособия, пишет Postimees.

По сути, Каллас обвиняет Центристскую партию в том, что ту не интересует, где взять финансовое покрытие повышения детских пособий. Это правда. Одну политтехнологическую причину отмечает, например, Тынис Мёльдер из Центристской партии. Решение вопроса с детскими пособиями при обсуждении государственного бюджета означает, что, скорее всего, придется ясно показать, откуда можно взять деньги.

На практике это означает торг, в результате которого детские пособия или не поднимутся вообще (потому что денег нет), или поднимутся не на 300 миллионов, а на 30 (потому что больше денег нет). В итоге, это не будет выглядеть прорывом, и Центристскую партию это не устраивает: им нужно крупное дело, чтобы удержаться на плаву. Таким образом, Ратас готов форсировать принятие законопроекта.

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