Друзей на войне не бросают: Эстония изменила правила провоза кошек и собак. Но только для военных беженцев

Бегущие от войны жители Украины берут с собой только самое важное. В Европейской комиссии отметили, что к этой категории могут относиться и домашние животные, поэтому страны-члены ЕС попросили смягчить правила провоза, чтобы не подвергать беженцев еще большим переживаниям.
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