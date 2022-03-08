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Друзей на войне не бросают: Эстония изменила правила провоза кошек и собак. Но только для военных беженцев

Ирина Каблукова
Друзей на войне не бросают: Эстония изменила правила провоза кошек и собак. Но только для военных беженцев
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Приют под Киевом. Приютских собак ввозить в Эстонию не разрешают.
Приют под Киевом. Приютских собак ввозить в Эстонию не разрешают. Фото: Sos Animal Shelter Kiev

Бегущие от войны жители Украины берут с собой только самое важное. В Европейской комиссии отметили, что к этой категории могут относиться и домашние животные, поэтому страны-члены ЕС попросили смягчить правила провоза, чтобы не подвергать беженцев еще большим переживаниям.

Между тем, ввозить своих кошек и собак беженцам разрешили, но есть определенные ограничения, которые вызывают массу вопросов. Например, у всех ли жителей Украины есть документ, подтверждающий собственность на Мурзика или Тузика, могут ли они в нынешней ситуации озаботиться справками о вакцинации и что делают с животными, у которых нет ничего, кроме лап, которыми они в ужасе цепляются за своих хозяев?

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