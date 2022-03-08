Друзей на войне не бросают: Эстония изменила правила провоза кошек и собак. Но только для военных беженцев

Между тем, ввозить своих кошек и собак беженцам разрешили, но есть определенные ограничения, которые вызывают массу вопросов. Например, у всех ли жителей Украины есть документ, подтверждающий собственность на Мурзика или Тузика, могут ли они в нынешней ситуации озаботиться справками о вакцинации и что делают с животными, у которых нет ничего, кроме лап, которыми они в ужасе цепляются за своих хозяев?