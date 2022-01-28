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Бродившего по Тартумаа енота нашли на одном из хуторов: он жив и здоров

Енот. ФОТО: Erakogu foto

Енота, замеченного 15 января в лесах Камбья, поймали сегодня утром на одном из хуторов того же района с помощью охотников и местных жителей, пишет Tartu Postimees.

Животное не пострадало. Сейчас енота передали Эстонскому союзу защиты животных, который позаботится о нем. По словам координатора союза Кристи Метса, они постараются чипировать и стрилизовать енота, а также сделают все, чтобы сохранить ему жизнь.

Сегодня утром о еноте дал знать хутоской пес Пимму, хозяйка пошла посмотреть, почему тот лает, и обнаружила под лестницей, которая ведет к чердаку дома, животное с полосатым хвостом.

Поимку енота описал специалист по окружающей среде волости Камбья Тайво Прантс, которого местные охотники позвали на место происшествия.

Енот вцепился своими лапами в стену и смотрел на охотников. Один охотник надел лыжные перчатки и попытался схватить животное. Это оказалось не так просто. Потребовалось полчаса или больше. Потом пришла мысль надеть ему на голову резиновой сапог. От этого был толк. В итоге животное благополучно передали Эстонскому союзу защиты животных.

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