Бродившего по Тартумаа енота нашли на одном из хуторов: он жив и здоров

Животное не пострадало. Сейчас енота передали Эстонскому союзу защиты животных, который позаботится о нем. По словам координатора союза Кристи Метса, они постараются чипировать и стрилизовать енота, а также сделают все, чтобы сохранить ему жизнь.

Сегодня утром о еноте дал знать хутоской пес Пимму, хозяйка пошла посмотреть, почему тот лает, и обнаружила под лестницей, которая ведет к чердаку дома, животное с полосатым хвостом.

Поимку енота описал специалист по окружающей среде волости Камбья Тайво Прантс, которого местные охотники позвали на место происшествия.