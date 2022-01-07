С 1 апреля 2022 года вступает в силу реформа системы родительских компенсаций, которая вызвала много вопросов и даже недовольства среди жителей Эстонии. В этой статье мы рассмотрим только те нововведения и изменения, которые вызвали путаницу.
Все тонкости реформы отпусков и пособий по уходу за ребенком: кто, сколько и как долго будет получать деньги?
Больше всего возмущения вызвало изменение в системе дополнительных выходных дней для родителей, поскольку изменение коснется не только родителей детей, рожденных после 1 апреля, но и до.
Если раньше родители имели право на 3-6 дней отпуска в год в зависимости от возраста детей, то после реформы оба родителя, состоящие в трудовых отношениях, смогут взять 10 рабочих дней (20 рабочих дней для обоих родителей) оплачиваемого детского отпуска за каждого ребенка до достижения ребенком 14-летнего возраста. То есть 10 рабочих дней не каждый год, а всего.