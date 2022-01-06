Жителя Эстонии приняли за исламиста и выгнали из страны: суд не помог, а доказательства засекретили

Таллиннский административный суд вынес решение по делу некогда жившего в Эстонии Сергея (настоящие имя и фамилия редакции известны), который был лишен ВНЖ в Эстонии и получил запрет на пять лет на въезд в Шенгенскую зону, где проживают его мама и сестра, поскольку Полиция безопасности посчитала его исламистом.
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Сергей признается, что когда читал решение суда по его делу, то был просто взбешен. Как следует из документа, свое решение лишить Сергея ВНЖ и права на въезд PPA аргументировал не только потенциальной угрозой для безопасности Эстонии, но и тем, что в лице закона Сергей не имеет в Эстонии семьи — его родной отец живет на Украине, а имеющая вид на жительство в Эстонии, но сейчас проживающая в Финляндии мать имеет возможность навещать сына и в Украине.
«Что касается личности (Сергея — прим.ред.), то стремления к интеграции у него в эстонское общество нет, - говорится в судебном решении. - Лицо не изучало эстонский язык и не выражало желания получить эстонское гражданство. Человек в основном работал на случайных работах. Предположительно, у этого человека не будет сложностей с интеграцией в стране назначения (Украине — прим.ред.), потому что там живет его отец, а официальный язык Украины - его родной язык».