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Противостоянию жителей столичного района и крематория не видно конца

Крематорий на улице Валдеку. ФОТО: Mihkel Maripuu

Департамент городского планирования Таллинна намерен выдать разрешение на эксплуатацию расположенному на улице Валдеку крематорию, разрешение на строительство и условия проектирования которого были в судебном порядке признаны ничтожными.

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Когда в феврале этого года вступило в силу решение окружного суда, согласно которому строительство крематория было признано незаконным, жители, подавшие иск в суд, решили, что теперь на какое-то время в доме будет царить покой, потому что для узаконивания нового строения придется начинать детальную планировку, рассмотрение которой может занять несколько лет. Но не тут-то было: в настоящее время Таллиннский департамент городского планирования ведет производство по ходатайству о выдаче крематорию разрешения на эксплуатацию.

Таким образом департамент пытается устранить свою предыдущую оплошность, когда офисное здание, предусмотренное детальной планировкой, было превращено в крематорий с указанием проектных условий, для чего быстро было выдано разрешение на строительство.

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