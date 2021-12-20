Противостоянию жителей столичного района и крематория не видно конца

Когда в феврале этого года вступило в силу решение окружного суда, согласно которому строительство крематория было признано незаконным, жители, подавшие иск в суд, решили, что теперь на какое-то время в доме будет царить покой, потому что для узаконивания нового строения придется начинать детальную планировку, рассмотрение которой может занять несколько лет. Но не тут-то было: в настоящее время Таллиннский департамент городского планирования ведет производство по ходатайству о выдаче крематорию разрешения на эксплуатацию.